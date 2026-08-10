Prasklé potrubí zabilo v pražských Stodůlkách člověka, další jsou zranění


10. 8. 2026Aktualizovánopřed 42 mminutami|Zdroj: ČTK

V pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne při provádění tlakové zkoušky prasklo potrubí, uvedla policie. Jeden muž na místě zemřel, další dva jsou zranění, jeden je ve velmi vážném stavu, řekla mluvčí pražských zdravotnických záchranářů Jana Poštová.

Neštěstí se stalo v ulici U Jezera, potrubí podle policie prasklo v podzemí. Poštová uvedla, že záchranáři na místě pečovali o tři muže. Jeden byl v kritickém stavu a na místě zemřel, další je ve velmi vážném stavu, řekla. „Poslední z mužů je zraněn lehce, mimo ohrožení života,“ uvedla.

Kriminalisté nyní místo ohledávají, řekla po 11:00 mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. „Určitě budou zahájeny úkony trestního řízení, ale přesná právní kvalifikace bude přiblížena později,“ doplnila.

Dvě podobná neštěstí se v Česku stala letos v červenci. Koncem minulého měsíce výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži zranil dva lidi, kriminalisté událost prověřují jako těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

V polovině července tři muži v Jílovém u Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku utrpěli zranění při čištění plynového potrubí vzduchem.

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