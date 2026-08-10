V největším egyptském zlatém dole se zřítila hornina, jeden člověk zemřel

Při zřícení horniny v největším egyptském zlatém dole přišel o život jeden pracovník, dalších pět bylo zraněno. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na prohlášení tamního ministerstva ropného průmyslu a minerálních zdrojů. Provoz v dole je do ukončení vyšetřování neštěstí pozastaven.
Nehoda se stala v tunelu v podzemní části zlatého dolu Sukari, který se nachází asi 30 kilometrů jihozápadně od letoviska Marsá Alam v egyptské Východní poušti. Důl provozuje společnost Sukari Gold Mines, společný podnik egyptské vlády a těžaře AngloGold Ashanti, který v roce 2024 převzal předchozího provozovatele dolu, společnost Centamin.
Zranění pracovníci byli převezeni do nemocnice v Marsá Alamu. Ministerstvo uvedlo, že podle prvních lékařských zpráv je jejich stav stabilní. Ministr Karím Badaví nařídil sestavení komise, která má nehodu vyšetřit, určit její příčiny, prověřit postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví v dole a doporučit opatření k prevenci podobných nehod, uvádí se v prohlášení.
Důl Sukari produkuje zhruba 500 tisíc uncí (přes 15 550 kilogramů) zlata ročně a do egyptské ekonomiky každoročně přináší stovky milionů dolarů. Zároveň je považován za klíčový projekt vládního úsilí o rozvoj těžebního sektoru a přilákání zahraničních investic.
Důlní nehody jsou v Egyptě relativně vzácné. Rozsáhlá moderní těžební činnost se zde soustřeďuje převážně právě ve zlatém dole Sukari.