Kauza pardubického magistrátu míří k soudu. Exšéf odboru a firma čelí obžalobě

Po čtyřech letech vyšetřování padla obžaloba v korupční kauze na dopravním odboru pardubického magistrátu. Před soud půjde bývalý vedoucí Vladimír Bakajsa a další tři lidé – obžalobě čelí taky jedna firma. Podle detektivů pět let ovlivňovali stovky menších zakázek. Škoda přesáhla 24 milionů korun. Termín projednání obžaloby soud ještě neurčil.
„Obžaloba popisuje celkem 268 samostatných skutků zmanipulovaných zakázek za období od začátku roku 2017 až do konce roku 2021, škoda byla vyčíslena na cca 24,3 milionu korun. Věc bude projednávat Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích,“ uvedl žalobce Pavel Klail z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.
Po podání obžaloby se musí soud seznámit s vyšetřovacím spisem, který má přibližně 52 tisíc listů včetně příloh. „Posoudí, zda je možno věc na podkladě podané obžaloby a spisu projednat. Pokud se soud rozhodne věc projednat, děje se tak formou hlavního líčení,“ upřesnil Klail. Předjímat případný termín zahájení hlavního jednání by podle něj bylo spekulací.