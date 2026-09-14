Pavel a Babiš obnovují schůzky, budou jednat na Hradě o zahraniční politice


14. 9. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Prezident Petr Pavel bude vpodvečer na Pražském hradě jednat o zahraniční politice, aktuálních tématech a své účasti na Valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Schůzka se uskuteční po vyzvednutí korunovačních klenotů, kterého se mají politici účastnit jako klíčníci. Do New Yorku se prezident chystá za týden jako šéf české delegace. Zamířit tam má i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který se pondělní schůzky nezúčastní.

Pavel uvítal, že Babiš souhlasil s obnovením schůzek. „Já jsem jim byl otevřen stále,“ prohlásil. S premiérem chce mluvit například o svém projevu na nadcházejícím Valném shromáždění OSN, kterého se zúčastní jako šéf české delegace a na které pojede i Macinka. Hovořit chce s předsedou vlády rovněž o svém dalším programu ve Spojených státech. Probrat mají i další témata, jako jsou české zastupitelské úřady či nadcházející návštěvy a cesty.

Také Macinka dostal z Hradu pozvání na pondělní schůzku, po domluvě s Babišem se jí ale nezúčastní. „Já to beru jako volbu ministra a premiéra, jak se domluvili, já jsem pozval oba. Je na premiérovi, jestli bude chtít projednávat zahraniční politiku sám, nebo jestli k tomu přizve ministra,“ uvedl prezident.

„Pan prezident mě pozval na schůzku, kterou jsem akceptoval, tak nevím, co by tam dělal pan Macinka. Pokud pan prezident bude chtít vidět pana Macinku, tak ho určitě pozve,“ prohlásil po jednání vlády Babiš. Spíše než o koordinaci zahraniční politiky podle něj jde o koordinaci zahraničních cest.

„Minule mě pan prezident informoval, že pojede do Koreje, pojede tam i (ministr průmyslu a obchodu) Karel Havlíček (ANO), takže musíme to udělat tak, aby to bylo koordinováno,“ řekl premiér. Zopakoval, že se s hlavou státu bude potkávat, pokud budou mít témata.

GALERIE
Komentáře k jednání prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO) o zahraniční politice

Politolog Jan Kubáček se domnívá, že neúčast Macinky představuje oslabování pozice samotného ministra. „Je to ale svrchované rozhodnutí Petra Macinky. O to silnější a výhodnější pozici má Babiš, protože může být ‚mediátorem‘ případných sporů, u kterých se obávám, že ještě nějaký čas zůstaneme,“ myslí si Kubáček.

Vedení české delegace na summitech NATO

Pavel s Babišem se setkali naposledy na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Premiér poté uvedl, že se schůzka konala na prezidentovu žádost a že hovořili o kybernetické bezpečnosti a také o zahraničních cestách. Doplnil, že mezi ním a prezidentem nepanují problémy.

V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a Babišovou vládou vyostřené, rozpory prohloubil spor o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér. Od ledna se ke koordinaci zahraniční politiky neschází nejvyšší ústavní činitelé, Babiš po návratu z Turecka odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek. Dříve opakovaně uváděl, že Pavel vede kampaň za znovuzvolení, čehož Babiš nechce být součástí.

ČT s odkazem na Babišovo vyjádření v neděli uvedla, že v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně bude prezident.

Politolog Lukáš Valeš podotkl, že se premiér velmi pragmaticky snaží s prezidentem o smír či alespoň korektní vztahy. „Prezident nakročil ke smíru především proto, že si uvědomuje, že aby byl podruhé zvolen, potřebuje také voliče ANO, respektive potřebuje i voliče mimo jádrovou skupinu, kterou tvoří především stoupenci současné opozice,“ doplnil Valeš.

Na příštím summitu NATO povede českou delegaci prezident, řekl Babiš ČT
Prezident Petr Pavel

Schůzka prezidenta a premiéra se uskuteční vpodvečer, po vyzvednutí korunovačních klenotů z Korunní komory svatovítské katedrály, kterého se oba politici zúčastní jako jedni ze sedmi držitelů klíčů od komory.

Prezident se příští týden setká v New Yorku podle Hradu s vrcholnými představiteli OSN a se státníky z dalších zemí. Národní projev přednese ve středu 23. září. Chystá se zúčastnit řady doprovodných akcí a navštíví památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky.

Klíčníci odpoledne vyzvednou české korunovační klenoty
Koruna svatého Václava

Výběr redakce

Pavel a Babiš obnovují schůzky, budou jednat na Hradě o zahraniční politice

Pavel a Babiš obnovují schůzky, budou jednat na Hradě o zahraniční politice

16:24Aktualizovánopřed 9 mminutami
Vláda schválila přísnější pravidla prodeje kratomu

Vláda schválila přísnější pravidla prodeje kratomu

03:39Aktualizovánopřed 10 mminutami
Útok ochromil saúdskoarabský ropovod na týdny, píše AP

Útok ochromil saúdskoarabský ropovod na týdny, píše AP

08:05Aktualizovánopřed 21 mminutami
Lídři Skotska, Severního Irska a Walesu trvají na právu na sebeurčení

Lídři Skotska, Severního Irska a Walesu trvají na právu na sebeurčení

před 1 hhodinou
Hútíové tvrdí, že zasáhli základnu v Saúdské Arábii. Obsadili také další ostrovy

Hútíové tvrdí, že zasáhli základnu v Saúdské Arábii. Obsadili také další ostrovy

13:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Klíčníci odpoledne vyzvednou české korunovační klenoty

Klíčníci odpoledne vyzvednou české korunovační klenoty

před 2 hhodinami
Turek se musí omluvit Hnutí Duha za výrok o parazitech, rozhodl soud

Turek se musí omluvit Hnutí Duha za výrok o parazitech, rozhodl soud

09:33Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ve švédských parlamentních volbách těsně vede opoziční středolevý blok

Ve švédských parlamentních volbách těsně vede opoziční středolevý blok

03:12Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pavel a Babiš obnovují schůzky, budou jednat na Hradě o zahraniční politice

Prezident Petr Pavel bude vpodvečer na Pražském hradě jednat o zahraniční politice, aktuálních tématech a své účasti na Valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Schůzka se uskuteční po vyzvednutí korunovačních klenotů, kterého se mají politici účastnit jako klíčníci. Do New Yorku se prezident chystá za týden jako šéf české delegace. Zamířit tam má i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který se pondělní schůzky nezúčastní.
16:24Aktualizovánopřed 9 mminutami

Vláda schválila přísnější pravidla prodeje kratomu

Ministři schválili novelu o návykových látkách, podle které by mimo jiné bylo možné koupit od příštího roku kratom od 21 let, ne od 18 let jako dosud. Prodej přes internet se zakáže, zpřísní se také pravidla pro specializované obchody i požadavky na bezpečnost produktů, uvedl na síti X ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Proti zákazu e-shopů se staví Hospodářská komora i experti na závislosti. Podle nich se poptávka přesune z legálního na nelegální trh.
03:39Aktualizovánopřed 10 mminutami

Pacient má právo nahrát si vyšetření. Měl by se ale řídit pravidly

Pacienti si mohou za určitých podmínek nahrávat vyšetření u lékaře, a to i bez jeho souhlasu. Podle Martina Šolce z katedry zdravotnického práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy je pořízení záznamu legální zejména tehdy, pokud slouží k ochraně práv pacienta a může být později využito například při stížnosti nebo jako důkaz u soudu. Při zveřejňování nahrávky, například na sociálních sítích, musí být pacient ale výrazně opatrnější.
před 28 mminutami

Klíčníci odpoledne vyzvednou české korunovační klenoty

Ve svatovítské katedrále se v pondělí odpoledne po roce znovu sejde sedm klíčníků, kteří otevřou dveře Korunní komory a vyzvednou z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První čtyři dny si je budou moci prohlédnout školáci, od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti.
před 2 hhodinami

Čtvrtina patnáctiletých v Česku nepochopí ani text návodů či smluv, říká expertka

Patnáctiletí čeští studenti měli ve výsledcích velké srovnávací studie výrazně horší výsledky než před třemi roky. V oblasti čtenářské gramotnosti jako by ztratili celý rok vzdělávání. Jak je to možné, co jsou příčiny a kudy z toho ven? V rozhovoru odpovídá expertka na vzdělávání Veronika Laufková.
před 2 hhodinami

Turek se musí omluvit Hnutí Duha za výrok o parazitech, rozhodl soud

Poslanec Filip Turek (za Motoristy) se musí omluvit Hnutí Duha za výrok o parazitech. Nepravomocně o tom rozhodl Městský soud v Praze. Omluvu musí zveřejnit na své sociální síti. Ekologická organizace podala žalobu koncem června, a to mimo jiné kvůli tomu, že ji Turek spojoval s úmrtími při povodních, které zasáhly Česko před dvěma lety. Poslancův právní zástupce už tehdy řekl, že se jeho klient omlouvat nebude.
09:33Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V jezeře Milada se objevil invazní rak červený. Poprvé v tuzemsku

V jezeře Milada nedaleko Ústí nad Labem se objevili invazní raci červení. Jde o první výskyt tohoto druhu v Česku, informoval Tomáš Görner z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Tento druh je přenašečem račího moru. Přírodovědci chtějí udělat podrobnější průzkum, aby zjistili, jak velká populace raků červených v Miladě žije.
před 4 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali vývoj před volbami

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali kampaň politických subjektů a kandidátů před nadcházejícími komunálními a senátními volbami. Pozvání přijali novinář z Deníku N Filip Titlbach, generální ředitelka Czech Expert Media Libuše Šmuclerová, ředitelka spolku Díky, že můžem Bára Stárek, bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer a hudebník a přírodovědec Dan Bárta. Tématem byla také prohlášení poslance Filipa Turka (za Motoristy) o možném výskytu nebezpečných látek na Šumavě nebo využívání umělé inteligence jako důvěrníka nebo partnera. Pořadem provázela Klára Radilová.
před 7 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

AI mění včasné odhalování srdečních onemocnění

před 1 hhodinou
Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

Neslyší sirény, drony ani výbuchy. Jak se žije lidem se sluchovým postižením v Kramatorsku

před 2 hhodinami
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026