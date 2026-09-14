Pavel a Babiš obnovují schůzky, budou jednat na Hradě o zahraniční politice

Prezident Petr Pavel bude vpodvečer na Pražském hradě jednat o zahraniční politice, aktuálních tématech a své účasti na Valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Schůzka se uskuteční po vyzvednutí korunovačních klenotů, kterého se mají politici účastnit jako klíčníci. Do New Yorku se prezident chystá za týden jako šéf české delegace. Zamířit tam má i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který se pondělní schůzky nezúčastní.
Pavel uvítal, že Babiš souhlasil s obnovením schůzek. „Já jsem jim byl otevřen stále,“ prohlásil. S premiérem chce mluvit například o svém projevu na nadcházejícím Valném shromáždění OSN, kterého se zúčastní jako šéf české delegace a na které pojede i Macinka. Hovořit chce s předsedou vlády rovněž o svém dalším programu ve Spojených státech. Probrat mají i další témata, jako jsou české zastupitelské úřady či nadcházející návštěvy a cesty.
Také Macinka dostal z Hradu pozvání na pondělní schůzku, po domluvě s Babišem se jí ale nezúčastní. „Já to beru jako volbu ministra a premiéra, jak se domluvili, já jsem pozval oba. Je na premiérovi, jestli bude chtít projednávat zahraniční politiku sám, nebo jestli k tomu přizve ministra,“ uvedl prezident.
„Pan prezident mě pozval na schůzku, kterou jsem akceptoval, tak nevím, co by tam dělal pan Macinka. Pokud pan prezident bude chtít vidět pana Macinku, tak ho určitě pozve,“ prohlásil po jednání vlády Babiš. Spíše než o koordinaci zahraniční politiky podle něj jde o koordinaci zahraničních cest.
„Minule mě pan prezident informoval, že pojede do Koreje, pojede tam i (ministr průmyslu a obchodu) Karel Havlíček (ANO), takže musíme to udělat tak, aby to bylo koordinováno,“ řekl premiér. Zopakoval, že se s hlavou státu bude potkávat, pokud budou mít témata.
Politolog Jan Kubáček se domnívá, že neúčast Macinky představuje oslabování pozice samotného ministra. „Je to ale svrchované rozhodnutí Petra Macinky. O to silnější a výhodnější pozici má Babiš, protože může být ‚mediátorem‘ případných sporů, u kterých se obávám, že ještě nějaký čas zůstaneme,“ myslí si Kubáček.
Vedení české delegace na summitech NATO
Pavel s Babišem se setkali naposledy na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Premiér poté uvedl, že se schůzka konala na prezidentovu žádost a že hovořili o kybernetické bezpečnosti a také o zahraničních cestách. Doplnil, že mezi ním a prezidentem nepanují problémy.
V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a Babišovou vládou vyostřené, rozpory prohloubil spor o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér. Od ledna se ke koordinaci zahraniční politiky neschází nejvyšší ústavní činitelé, Babiš po návratu z Turecka odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek. Dříve opakovaně uváděl, že Pavel vede kampaň za znovuzvolení, čehož Babiš nechce být součástí.
ČT s odkazem na Babišovo vyjádření v neděli uvedla, že v čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance v Tiraně bude prezident.
Politolog Lukáš Valeš podotkl, že se premiér velmi pragmaticky snaží s prezidentem o smír či alespoň korektní vztahy. „Prezident nakročil ke smíru především proto, že si uvědomuje, že aby byl podruhé zvolen, potřebuje také voliče ANO, respektive potřebuje i voliče mimo jádrovou skupinu, kterou tvoří především stoupenci současné opozice,“ doplnil Valeš.
Schůzka prezidenta a premiéra se uskuteční vpodvečer, po vyzvednutí korunovačních klenotů z Korunní komory svatovítské katedrály, kterého se oba politici zúčastní jako jedni ze sedmi držitelů klíčů od komory.
Prezident se příští týden setká v New Yorku podle Hradu s vrcholnými představiteli OSN a se státníky z dalších zemí. Národní projev přednese ve středu 23. září. Chystá se zúčastnit řady doprovodných akcí a navštíví památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Z New Yorku se Pavel přesune do Nebrasky.