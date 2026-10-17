Absolutně nad očekávání, hodnotí výsledek senátních voleb Rakušan

Výsledek hnutí STAN je absolutně nad očekávání, řekl jeho předseda Vít Rakušan k výsledku letošních senátních voleb. Zisk deseti mandátů považuje za jednoznačné vítězství. Podle místopředsedy STAN Lukáše Vlčka je volební zisk jasným důkazem, že je poptávka po politice Starostů. Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech senátní volby vyhráli. Zvoleno bylo deset z jejich čtrnácti kandidátů, z toho dva už v prvním kole. Obhajovali jedenáct mandátů.
Rakušan před volbami opakovaně uváděl, že za úspěch bude považovat zisk osmi a více mandátů.
„S pokorou, bez nějaké nabubřelosti a pýchy přijímáme to, že chceme být hlavním vyzyvatelem hnutí ANO pro příští roky, chceme být vyzyvatelem hnutí ANO i v parlamentních volbách a chceme dokázat – stejně jako jsme to dokázali v senátních volbách – že jsme schopni hnutí ANO konkurovat, a to i v regionech, které bývaly typicky jeho baštou,“ prohlásil Rakušan.
Ti, co jeli negativní kampaň a strašili, podle něj neuspěli. „Podařilo se nám udržet demokratickou většinu v Senátu. (...) Pojďme zařídit to, aby tady po příštích parlamentních volbách nevládl (předseda ANO a premiér) Andrej Babiš. To musí být naše sdílená ambice,“ dodal.
Rakušan také řekl, že STAN podporuje představitele současného nejsilnějšího klubu v Senátu, tedy ODS a TOP 09, a nemá žádné ideové výhrady proti současnému šéfovi horní komory Miloši Vystrčilovi (ODS). „Tu funkci dělal dobře a umíme si tu spolupráci představit i v těch dalších letech,“ prohlásil.
Vlček lituje porážky Dvořáka
Vlček považuje počet získaných mandátů za významný, z výsledku má radost. „Přesahuje to to, s čím jsme do těch senátních voleb šli,“ prohlásil.
Vlčka mrzí, že ve volbách neuspěl Martin Dvořák, který prohrál ve volebním obvodu Hradec Králové se Zuzanou Ceralovou Petrofovou (za ODS). „Sám bych ho v Senátu velmi rád viděl, ale voliči rozhodli, já to budu plně respektovat,“ dodal Vlček.