Za vyvezení odpadu do Česka padl v Německu trest 4,5 roku vězení


22. 10. 2026Aktualizovánopřed 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Na čtyři a půl roku do vězení poslal soud v bavorském Weidenu bývalého jednatele odpadové společnosti Roth International kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do Česka. Vinným shledal také českého řidiče kamionu, který se na vyvezení odpadu podílel. Jemu soud uložil podmíněný trest dva roky vězení, informoval mluvčí soudu Florian Bauer. V tuzemsku byl odpad nelegálně uložen v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích. Rozsudek není zatím pravomocný a obě strany se proti němu mohou odvolat.

Předloni v prosinci přivezly kamiony odpad do Jiříkova na Bruntálsku, neměly k tomu ale patřičné povolení. Původcem odpadu byla dle vyšetřovatelů společnost Roth International, která sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic a provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializovala se na demontáž letadel a větrných elektráren. Kromě Jiříkova se později našel odpad od stejné firmy také v Brně-Horních Heršpicích. Příjemcem v tuzemsku byla firma Piroplastik.

Loni v srpnu zadržely německé úřady v této souvislosti jednatele firmy, který byl od té doby ve vazbě. V ní skončil také řidič z povolání z Česka, který se na vyvezení odpadu podle úřadů podílel. Čech, který podle weidenské prokuratury pracoval pro tuzemskou dceřinou společnost firmy Roth International, byl později z vazby propuštěn. V březnu státní zastupitelství na oba muže podalo obžalobu.

Aktuálně soud 43letého bývalého jednatele bavorské firmy shledal vinným ze 17 případů vyvezení odpadu, který nelze kvalifikovat jako nebezpečný, a 13 případů vyvezení nebezpečného odpadu. Poslal jej proto do vězení na čtyři roky a šest měsíců. Sedmapadesátiletý obžalovaný Čech dostal od soudu dvouletou podmínku. Soud jej shledal vinným z vyvezení nebezpečného odpadu ve dvou případech a v dalších 18 případech z vyvezení odpadu, který kvalifikován jako nebezpečný nebyl.

Desítky případů

Soud dle tiskové zprávy považuje za prokázané, že jednatel firmy Roth International od roku 2024 zorganizoval v 30 případech vyvezení odpadu do Česka a Polska, aniž k tomu měl patřičná povolení. Tehdejšího jednatele firmy podle soudu „podporoval 57letý český státní příslušník, a to tak, že organizoval jako spojka k dalším českým státním příslušníkům transporty odpadu v celkem 20 případech“.

Někdejší jednatel firmy Roth International čelil také obžalobě z nebezpečného ublížení na zdraví z nedbalosti. Státní zastupitelství jej vinilo z toho, že několik zaměstnanců firmy utrpělo újmu na zdraví, protože muž nenechal uzavřít netěsné zařízení na recyklaci baterií, i když o závadě věděl. Toto řízení ale soud na žádost prokuratury v průběhu procesu zastavil.

Z Jiříkova odjely poslední kamiony s německým odpadem
Nelegální odpad v Jiříkově na Bruntálsku

Nelegálně vyvezený odpad se podle soudu skládal ze 620 tun sklolaminátu a plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny a dalších 140 tun baterií a příbuzných odpadových produktů. Celkem se tedy jednalo o 760 tun odpadu.

Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v tuzemsku převzala regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova odvezla na podzim loňského roku firma, kterou tím německé úřady pověřily. Z Brna-Horních Heršpic odvezla firma 35 tun odpadu loni v prosinci a dalších 282 tun letos v únoru. Náklady na odvoz stovek tun odpadu hodlají bavorské úřady vymáhat po firmě Roth International, která je ovšem od loňského března v insolvenci.

Výběr redakce

Německo zadrželo muže podezřelého ze špionáže pro Rusko

Německo zadrželo muže podezřelého ze špionáže pro Rusko

před 6 mminutami
Francie zakáže „nelegitimní" protesty, řekl Macron

Francie zakáže „nelegitimní" protesty, řekl Macron

13:08Aktualizovánopřed 9 mminutami
ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

09:30Aktualizovánopřed 23 mminutami
Poslanci se vrátili k debatě o státním rozpočtu na příští rok

ŽivěPoslanci se vrátili k debatě o státním rozpočtu na příští rok

03:59Aktualizovánopřed 33 mminutami
Za vyvezení odpadu do Česka padl v Německu trest 4,5 roku vězení

Za vyvezení odpadu do Česka padl v Německu trest 4,5 roku vězení

13:16Aktualizovánopřed 36 mminutami
Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU

Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU

11:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Laureátem letošní Sacharovovy ceny je Mezinárodní trestní soud

Laureátem letošní Sacharovovy ceny je Mezinárodní trestní soud

12:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

STANu vadí chování Ševčíka vůči Šebelové. Bylo to jinak, tvrdí poslanec

10:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Regiony

Univerzita Palackého otevřela lékařský kampus s moderním simulačním centrem

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci otevřela nový čtyřpodlažní kampus, který budou k výuce využívat studenti lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. Jeho součástí jsou špičkové simulační centrum, kruhová aula, výzkumné laboratoře a menza. Stavba začala v létě roku 2023 a vyšla zhruba na 640 milionů korun. Téměř sedmdesát procent nákladů pokryla státní dotace.
před 5 mminutami

ANO, Starostové pro Ostravu a Ostravak podepsali koaliční smlouvu

V Ostravě ve čtvrtek podepsali koaliční smlouvu zástupci vítězného ANO, Starostů pro Ostravu a hnutí Ostravak. Ještě ve středu večer se přitom uskupení srdcOVA tvořené ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a nestraníky pokusilo dohodu zvrátit a nabídlo Starostům pro Ostravu a Ostravaku spolupráci bez ANO. A to včetně místa primátora pro Starosty. Oba možní koaliční partneři ale změnu odmítli. Novým primátorem se má stát lídr ostravského ANO Richard Vereš, jeho prvním náměstkem pak šéf ostravských Starostů Aleš Boháč.
09:30Aktualizovánopřed 23 mminutami

Za vyvezení odpadu do Česka padl v Německu trest 4,5 roku vězení

Na čtyři a půl roku do vězení poslal soud v bavorském Weidenu bývalého jednatele odpadové společnosti Roth International kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do Česka. Vinným shledal také českého řidiče kamionu, který se na vyvezení odpadu podílel. Jemu soud uložil podmíněný trest dva roky vězení, informoval mluvčí soudu Florian Bauer. V tuzemsku byl odpad nelegálně uložen v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně-Horních Heršpicích. Rozsudek není zatím pravomocný a obě strany se proti němu mohou odvolat.
13:16Aktualizovánopřed 36 mminutami

Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit STAN a SPOLU

Pražský lídr vítězného hnutí STAN Petr Hlaváček po dopoledním jednání zastupitelského klubu Starostů oznámil, že vyjednávací tým STAN bude rozpracovávat variantu koalice se SPOLU (ODS, TOP 09) a Prahou sobě. Piráti nabídku k případné účasti se Starosty a SPOLU odmítli. Hlaváček rovněž zopakoval, že STAN usiluje o širší koalici. Pokud však trojkoalice nevznikne do listopadového zastupitelstva, budou město řídit Starostové a SPOLU. V radě by ovšem nechali místo pro třetího partnera.
11:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoPolicie zadržela dvojici podezřelou z vykrádání domů na jihu Moravy

Policie zadržela dvojici podezřelou ze série krádeží v obcích pod Pálavou. Žena a muž se podle vyšetřovatelů ubytovali na Břeclavsku a během dvou nocí obešli přes osmdesát domů. Do devíti z nich se dostali. Co všechno odnesli, policisté stále zjišťují. Dvojici dopadli díky kamerovým záznamům.
před 17 hhodinami

Třikrát Mucha. Brněnské Národní propojilo epopej, zpěvačku a boudu

Zpěvačka Nikola Mucha, Slovanská epopej Alfonse Muchy a Muchova bouda s rychlým občerstvením. Tuto trojici jihomoravských atributů můžou diváci vidět v nové komedii Národního divadla Brno s příznačným názvem Mucha, Mucha, Mucha. Premiéru má v pátek na scéně divadla Reduta.
před 21 hhodinami

V Praze opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem

V Praze od středy opět platí cenová regulace taxislužeb s taxametrem, a to v původní výši cenového stropu 42 korun za kilometr a sedm korun za minutu čekání. Informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. Důvodem opatření jsou podle něj stížnosti na vysoké ceny. Úřad původní regulaci od října zrušil s tím, že o tom rozhodlo vedení města. To tehdy popřel primátorův náměstek Jaromír Beránek (Piráti) a uvedl, že bude chtít ukončení regulace zvrátit.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Silničáři otevřeli Palačovskou spojku. Zlepší napojení Valašska na dálnice

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo více než pět kilometrů dlouhou Palačovskou spojku a navazující téměř čtyřkilometrový úsek dálnice D48 mezi Palačovem a Dubem. Nová komunikace má zlepšit napojení Valašska na dálniční síť. Stavba vyšla na více než dvě miliardy korun a trvala tři roky. Oproti původnímu plánu se otevření zpozdilo o čtyři měsíce kvůli sesuvům půdy a měkkému podloží.
před 22 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

Kódy, zdravotní údaje, firemní dokumenty. Co neposílat nástrojům AI?

před 21 hhodinami
EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

EU vyšetřuje Booking.com kvůli postupu při řešení případů podvodů

před 23 hhodinami
Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

Estonské nemocnice stále častěji využívají AI k záznamu rozhovorů mezi lékaři a pacienty

20. 10. 2026
Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

Ve Španělsku se každý třetí nájemník po zaplacení bydlení ocitá na hranici chudoby, uvádí Oxfam

20. 10. 2026
Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

Rok od krádeže v Louvru. Evropská muzea dál čelí problémům se zabezpečením

19. 10. 2026
Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

Trump opakuje Putinovy narativy a poškozuje zájmy Ukrajiny, míní bezpečnostní expert

19. 10. 2026
Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

Datacentra vyvolávají v Evropě odpor. Obyvatelé se obávají dopadů na životní prostředí

16. 10. 2026
Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

Nejen boršč. Ukrajina gastronomií představuje světu své kulturní dědictví

16. 10. 2026
Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

Francouzští středoškoláci chtějí pokračovat v protestech i během podzimních prázdnin

15. 10. 2026
Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

Soudkyně ICC označila tlak USA za „nehorázný útok na soud“

14. 10. 2026
Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

Podvodníci v Lotyšsku přišli s falešným „festivalem dinosaurů“

14. 10. 2026
Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

Začarovaný kruh nedostatku zkušeností vyřazuje mladé Estonce z trhu práce

13. 10. 2026
Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

Lotyšsko čelí četným pokusům o nelegální překročení hranice

13. 10. 2026
Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

Memy jsou zbraní v informační válce, říká expert

12. 10. 2026
Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

Pokroky v AI přivádějí matematiky do „existenční krize“

12. 10. 2026
Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

Mnohým AI chybí dostatečná opatření při dotazech vztažených k terorismu, varuje zpráva

9. 10. 2026
Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

Skrývá se za protesty francouzských středoškoláků hlubší pocit rozladění v celé generaci?

9. 10. 2026
Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

Estonsko chce čtrnáctileté studenty učit střelbě ze vzduchovky

9. 10. 2026
„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

„Putinův osobní projekt.“ Proč je Krymský most pro Rusko důležitý

8. 10. 2026
Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

Konspirační teorie „Ukropolin“ proniká do polské politiky, upozorňuje expertka

7. 10. 2026
Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

Maskovaní převaděči se násilně pokusili protlačit do Lotyšska migranty

7. 10. 2026
Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

Místo nákupu pronájem krávy. Někteří francouzští chovatelé se snaží ulevit svému rozpočtu

7. 10. 2026
Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

Vanilin by mohl pomoci při léčbě chronických ran, ukazuje studie

6. 10. 2026
Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

Whisky se má poprvé destilovat ve vesmíru, experiment začne v roce 2028

6. 10. 2026