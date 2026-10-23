Koalice Jedno Ústí se shodla na zrušení městských obvodů v Ústí nad Labem


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Vítězná koalice Jedno Ústí chce zrušit v Ústí nad Labem všechny čtyři městské obvody, na postupu se shodla koordinační rada sedmi stran a hnutí, které koalici tvoří, sdělil lídr Tomáš Vohryzka, který by se měl stát primátorem. Rozhodnutí o zrušení připadne zastupitelstvu, zatím není jasné, kdy se sejde. Proti rušení obvodů vystoupili někteří současní starostové obvodních radnic, chtějí vyhlásit referendum. Ústí má obvody Střekov, Neštěmice, Severní Terasa a město.

Koordinační rada podle Vohryzky schválila politické zadání zrušit obvody. „Jako jedno hnutí, včetně našich 22 zastupitelů, jsme se shodli na tom, že tohle je věc, kterou budeme chtít společně prohlasovat na zastupitelstvu,“ řekl.

Zastupitelé by podle Vohryzky měli nejprve schválit čtyři samostatná usnesení, kterými zadají magistrátním úředníkům přípravu dalšího postupu. Následně by zastupitelstvo rozhodovalo o novém statutu města, který by obvody definitivně zrušil. „Tohle je jenom usnesení o tom, že to chceme zrušit. Pak to musí odpracovat úředníci, běží lhůty na podpisy, petice, referendum,“ dodal.

Volby v Ústí nad Labem vyhrálo Jedno Ústí, druhé je ANO
Ústí nad Labem

Sjednocení města

Záměr zrušit městské obvody představili zástupci Jednoho Ústí veřejnosti poprvé ve čtvrtek večer v podcastu Jedno Ústí. „Mluvíme o tom jako o sjednocení Ústí,“ nastínil Vohryzka. Vítězná koalice chce podle něj záměr dále vysvětlovat obyvatelům, voličům i zaměstnancům obvodů. Připravilo k tomu prezentaci nazvanou Sjednocení města, Ústí se postará.

Konkrétní datum zrušení obvodů zatím koalice nestanovila. „Není vyloučené žádné datum. Není to o tom, že bychom tam my určovali datum, my jenom říkáme, že tohle chceme,“ řekl Vohryzka. Podle něj bude záležet na práci úředníků a dalším procesu. Ten mohou ovlivnit také případná místní referenda, jejichž vyhlášení by znamenalo další zákonné kroky.

V Ústí nad Labem bude vítězné uskupení vládnout bez dalších partnerů
Lídr koalice Jedno Ústí a pravděpodobný budoucí primátor Ústí nad Labem Tomáš Vohryzka

Jedno Ústí chce vedle rušení obvodů změnit také organizaci města. Zaměřit se chce na uspořádání odborů, digitalizaci a jasnější vymezení odpovědnosti za jednotlivé agendy. Tyto změny chce podle Vohryzky připravovat nezávisle na rozhodnutí o zrušení obvodů.

Přesnou výši očekávaných úspor Vohryzka neuvedl. Řekl, že zveřejňovat konkrétní čísla by nyní nebylo fér vůči probíhajícím výpočtům. „Neděláme to kvůli tomu číslu, děláme to kvůli tomu, aby ty služby byly fajn. To, že k tomu bude nějaké číslo, je bonus,“ řekl. Hlavním cílem změn má být podle něj efektivnější fungování města a dostupnější služby pro obyvatele.

Odpůrci záměru chtějí vyhlásit referendum

Starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí), která volby v obvodě znovu vyhrála, už řekla, že v případě návrhu na zrušení obvodů bude shánět podpisy pro vyhlášení referenda. Podobný postup plánuje i hnutí Za lepší Střekov na Střekově a starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský (ANO). Ten sice volby v obvodě prohrál, ale už oznámil koalici, v níž usednou dohromady zástupci ANO, Zdraví Sport Vzdělání, koalice SPD s Motoristy a Spolu pro Ústí (ODS+KDU-ČSL). Jedno Ústí má většinu v obvodě Střekov a město.

Výsadu členit své území na městské obvody mají statutární města, kterých je v Česku 27. Městské obvody má kromě Ústí nad Labem například Brno, Ostrava, Plzeň nebo Pardubice, naopak třeba Hradec Králové nebo České Budějovice je nemají. O zrušení obvodů v minulosti diskutovali třeba v Pardubicích.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

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