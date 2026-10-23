Staroměstské náměstí v Praze o Vánocích ozdobí 23 metrů vysoký smrk z Podještědí

Do výběru o vánoční strom na Staroměstské náměstí v Praze se do poloviny října přihlásilo téměř osm desítek stromů z celého Česka. Do užšího výběru jich postoupilo dvacet. Zástupci společnosti Technologie hlavního města Prahy spolu s dendrologem nakonec vybrali 23 metrů vysoký smrk ztepilý z Šimonovic v Podještědí. A nejen ten. Druhý vybraný strom ozdobí Václavské náměstí. Stromy plní základní podmínku výběru, pokácené by byly stejně, protože ohrožovaly přilehlé stavení.
Přes dva tisíce kilometrů za čtyři dny projeli zástupci společnosti Technologie hlavního města Prahy, která zajišťuje kácení, převoz i zdobení stromů pro Staroměstské náměstí i Václavské náměstí v Praze.
Pro Staroměstské náměstí nakonec vybrali smrk ztepilý z Šimonovic na Liberecku. „Smrk měří 23 metrů a obvod kmene přesahuje 220 centimetrů,“ sdělila České televizi mluvčí společnosti Lenka Růžková. Strom odborníci pokácí předposlední listopadový víkend a následně ho převezou do Prahy a usadí na Staroměstském náměstí.
„Z náročného výběru nakonec vzešly dva vítězné stromy – jeden pro Staroměstské a druhý pro Václavské náměstí,“ uvedl Jan Dell, výkonný ředitel společnosti Taiko, která dlouhodobě organizuje pražské vánoční a velikonoční trhy na obou náměstích a vyhlašuje anketu o vánoční strom. Na Václavském náměstí bude letos strom z Rousínova nedaleko České Lípy.
Strom ohrožoval chalupu
Dendrolog podle Růžkové odhadl stáří stromu ze Šimonovic na padesát až šedesát let. Rostl vedle chalupy ve svahu a pro kořeny rostlé jen do jedné strany přestávalo být dost místa. Proto podle posudku dendrologa hrozilo jeho vyvrácení při větru. Také majitelé sousedního pozemku opakovaně žádali pokácení stromu. „I když jsem nevěřil, že bychom mohli uspět v Praze, uspěli jsme. A samozřejmě máme radost, že strom neskončí jen rozřezaný na palivové dřevo,“ uvedl majitel vítězného stromu.
Jaký strom se hodí
Ideální vánoční strom musí podle Technologie hlavního města Prahy splňovat několik kritérií. „Hlavní podmínkou pro vybrání stromu musí být jeho neodvratné pokácení, tedy, že by byl pokácen i tak. Na této podmínce si zakládáme každý rok,“ uvedla Růžková.
Loni Praha pro Staroměstské náměstí vybrala smrk, který rostl na nestabilním podloží. „Strom je už opravdu starý, pozemky v našem okolí jsou často podmáčené a není to už bezpečné. Proto jsem se rozhodl strom darovat,“ řekl tehdy majitel stromu Rudolf Storczer. V roce 2024 zase ohrožoval vybraný smrk ztepilý přilehlý rodinný dům, pokácení by se také nevyhnul.
Samotné ohrožení ale nestačí. Strom nesmí být suchý, protože by nevydržel zelený po celý advent. Jeho větve by se navíc mohly polámat už při převozu, hlavně při svazování na podvalníku. Poslední podmínkou je dostupnost. „Letos jsme museli odmítnout krásné stromy třeba i z důvodu nepřístupnosti, kdy se k němu nedostane těžká technika,“ vysvětlil Tomáš Jílek, předseda představenstva Technologie hlavního města Prahy.
Příběh stromu na náměstí nekončí
Po Vánocích Praha každý rok posílá vyschlé dřevo ze stromu Střední odborné škole Jarov. Tam z něj studenti oboru truhlář vyrábějí výrobky pro azylové domy a další sociální zařízení.
„Místa, kam výrobky poputují, řešíme každý rok individuálně, a stejně tak výsledný produkt, dle možností školy, potřeby dané organizace i dle možností materiálu,“ doplnil mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman.