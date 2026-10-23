Festival Ji.hlava promítne přes tři sta dokumentů, začne Kyliánem

Přes tři sta padesát zahraničních i českých snímků nachystal festival dokumentů Ji.hlava pro aktuální ročník, který v metropoli Vysočiny začíná 23. října. Náměty titulů v letošním programů mají opět široký záběr, od konfliktů a politiky přes životní prostředí až po lidské poznání.
Festival zahájí evropská premiéra filmu Návrat do neznámé země. Režisérka Olga Malířová Špátová v něm zachytila život choreografa Jiřího Kyliána, který se po emigraci v roce 1968 prosadil zejména v Nizozemsku.
Další tuzemské noviny pojednávají o řízeném vypalování přírody, následcích dopravních nehod či o násilí během odsunu Němců na Broumovsku. V programu nechybí ani koprodukční dokumenty České televize.
„Celkem se představí devět distribučních filmů, z toho osm ve světové premiéře. V soutěžní sekci Česká radost se představí portrét Za slovo ručím životem zachycující tvorbu a nekompromisní postoje světově uznávané spisovatelky Radky Denemarkové, film Zářit, který ukazuje, jak globalizace utváří naše vnímání krásy a sebe samých, a snímek Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí o osobnosti našeho jediného nositele Nobelovy ceny za literaturu,“ vyjmenovala některé z uváděných snímků vedoucí Filmového centra ČT Helena Uldrichová.
Mezinárodní autorská tvorba, vybraná na letošní Ji.hlavu, zachytila rekonvalescenci spisovatele Salmana Rushdieho v nemocnici, dění kolem ukrajinské dronové jednotky nebo ženský a mužský pohled na současný Afghánistán.
Ji.hlava letos nabídne také retrospektivu Trinh T. Minh-ha, jedné z nejvýraznějších osobností experimentálního a esejistického dokumentárního filmu. Tato umělkyně ve své tvorbě zpochybňuje tradiční způsoby zobrazování druhých kultur, žen, menšin i samotné dokumentární reality.
Doprovodný program zahrnuje divadlo a hudbu, mluvené slovo, podcasty. Inspirační fórum přiveze do Jihlavy britského archeologa Davida Wengrowa nebo íránsko-australskou architektku Samaneh Moafíovou. Festival zakončí 1. listopadu předání cen v soutěžních kategoriích.