Von der Leyenová chce prohloubit spolupráci s Kanadou v AI či energetice

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová uvedla, že EU chce vztahy s Kanadou posunout na nejvyšší možnou úroveň, a to prostřednictvím partnerství, které se bude blížit členství. Šéfka EK vyzdvihla záměr prohloubit vzájemnou spolupráci v oblastech umělé inteligence (AI), klimatu, energetiky a bezpečnosti. Von der Leyenová to řekla ve svém projevu v Montrealu, kde se účastní dvoudenního summitu lídrů EU a Kanady.
Kanadu von der Leyenová označila za budoucího „přidruženého člena“ EU. Tento pojem, který vyvolal rozruch mezi členskými státy EU, by měl být nicméně podle diplomatů, zejména na žádost Německa, vyňat z konečného prohlášení summitu.
„Náš záměr je jednoduchý: jde o společenství bez členství. Můžeme vybudovat partnerství, které se členství přiblíží více než cokoli, co jsme dosud udělali,“ uvedla von der Leyenová v projevu na nezávislém Institutu C. D. Howea. „Můžeme spolupracovat ve všech oblastech, od umělé inteligence a klimatu až po energetiku či bezpečnost,“ dodala.
Von der Leyenová možnost kanadského přidruženého členství zmínila vůbec poprvé letos v září v projevu ve Štrasburku. Některé členské státy tím zaskočila, protože s nimi nic podobného předem nekonzultovala.
Podle diplomatů, na které se odvolávala agentura Reuters, vedlo Německo skupinu zemí, které odmítaly přistoupit na koncept bez právního základu a jasného vymezení. S termínem přidružené členství ve společném prohlášení nesouhlasila rovněž Itálie, Řecko a Francie.
Narážka na ekonomický nátlak USA a Číny
Ve zřejmé narážce na USA a Čínu šéfka EK také poznamenala, že Kanada je pro EU důvěryhodným partnerem v době, kdy se „obchod stává nástrojem ekonomického nátlaku“. „V reálném čase jsme svědky narušování naší suverenity,“ řekla s tím, že je proto nutné „zaujmout strategičtější přístup ve spolupráci s důvěryhodnými partnery, kteří čelí stejným výzvám“.
Kanada se snaží posílit své vztahy s Evropou v rámci strategie na snížení své výrazné ekonomické a bezpečnostní závislosti na Spojených státech. Toto úsilí přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump zavedl cla na kanadský dovoz. Užší vazby na EU by navíc mohly vyvolat nelibost amerického prezidenta Donalda Trumpa v době, kdy Kanada a USA pokračují v obchodních jednáních.
Trump již dříve označil návrh na přidružené členství Kanady v EU za „směšný“ a varoval, že pokud by tento krok považoval za nepřátelský, mohl by USA přimět k zastavení obchodování s Evropou v některých oblastech.