Grand Prix Architektů v Národní ceně za architekturu 2026 si vysloužil ateliér vedený Ondřejem Chybíkem a Michalem Krištofem za Horáckou multifunkční arénu. Vyrostla na místě zimního stadionu v Jihlavě a kromě hokejového klubu Dukly slouží také dalším sportovním, společenským a kulturním akcím, ale také k ubytování a gastroprovozům. Pořádající Obec architektů udělila kromě té hlavní i ceny v dalších kategoriích, za šetrnou stavbu, interiér či krajinářskou architekturu. Cena za celoživotní dílo náleží zlínskému architektovi Ivanu Bergmannovi, mimo jiné ze „neutuchající tvůrčí poctivost a za kultivaci veřejného prostoru“.
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Obrazem: Grand Prix Architektů 2026 putuje do Horácké multifunkční arény
Grand Prix Architektů v Národní ceně za architekturu 2026 si vysloužil ateliér vedený Ondřejem Chybíkem a Michalem Krištofem za Horáckou multifunkční arénu. Vyrostla na místě zimního stadionu v Jihlavě a kromě hokejového klubu Dukly slouží také dalším sportovním, společenským a kulturním akcím, ale také k ubytování a gastroprovozům. Pořádající Obec architektů udělila kromě té hlavní i ceny v dalších kategoriích, za šetrnou stavbu, interiér či krajinářskou architekturu. Cena za celoživotní dílo náleží zlínskému architektovi Ivanu Bergmannovi, mimo jiné ze „neutuchající tvůrčí poctivost a za kultivaci veřejného prostoru“.
Obraz Františka Kupky se v Paříži vydražil za rekordních 8,99 milionu eur
Obraz Františka Kupky Nepopisný prostor (Espace non-descriptif) se minulý pátek prodal v pařížské aukční síni Sotheby’s za 8,99 milionu eur (asi 217,5 milionu korun) včetně provize. Jde o nejvyšší částku, jaká kdy byla za dílo tohoto českého malíře v aukci v zahraničí zaplacena v eurech. O prodeji informovaly servery Novinky.cz a Art+.
V Anatomii sebevraždy se tři ženy vypořádávají s dědictvím předchozí generace
Hra britské dramatičky Alice Birchové Anatomie sebevraždy vypráví o snaze vymanit se z traumat i tíhy minulosti a najít cestu ke štěstí. Je příběhem tří žen ze tří generací jedné rodiny. Inscenace pražského divadla Rokoko osudy všech tří hrdinek vypráví na jevišti současně.
Filmy jsou delší, u hitů ale divákům stopáž nevadí
Deset let trvá Odysseovi dostat se do rodné Ithaky jak v Homérově eposu, tak filmové adaptaci Christophera Nolana. Diváci se starořeckým hrdinou tuhle cestu absolvují za bezmála tři hodiny. Letošní kinohit jen potvrzuje, že filmy jsou čím dál delší. Prodlužující stopáže se týkají velkorozpočtových spektáklů i artových dramat. Někteří zástupci filmového průmyslu časově velkorysejší přístup vítají, jiní vůči němu mají námitky.
Javůrek opět píše o druhé světové. Zajímá ho, jak dobu vnímali „typičtí Češi“
Spisovatel Štěpán Javůrek, autor úspěšné trilogie Sudetský dům, představil první díl z nové zamýšlené čtyřdílné historické ságy Ve stínu jeřabiny. Ta obsáhne období československých dějin od Mnichovské dohody v roce 1938 po rok 1950.
„Vývoj umění osvobozuje.“ Stoletý Milan Grygar stále hledá a nalézá
Malíř, grafik a ilustrátor Milan Grygar se 24. října dožívá rovných sta let. I v tomto úctyhodném věku tvoří, podílí se na přípravách výstav, přičemž ta poslední se odehrála v roce 2019 ve Veletržním paláci. Zároveň vždy, když něčeho dosáhl a zcela vyčerpal dané možnosti, se přesunul dál, nikdy nezůstával na místě. Významné jubileum je důvodem se za dosavadním Grygarovým hledačským dílem ohlédnout.
VideoFontaines D.C. se vyzpívali z digitálního dopaminu
Slovy jako bezchybné, majestátní a úžasné nebo také obrovské vítězství referují některá britská média o novém albu irské rockové pětice Fontaines D.C. Na nahrávce Dopamine Chamber je tíží celospolečenská závislost na digitálním dopaminu. Zhroucení úlohy sociálních sítí nebo rozpad tradičních hodnot předkládá kapela s chladnou bezútěšností. Nové skladby představí kapela na konci října i naživo v Praze.
Oslavy 17. listopadu na Národní nedostaly dotaci. Lidé posílají peníze ve sbírce
Ministerstvo kultury letos neposkytne dotaci na projekt Korzo Národní, které má být oslavou listopadových událostí roku 1989. Projekt organizovaný spolkem Díky, že můžem nesplnil podle vyjádření resortu podmínky stanovené v dotační výzvě pro podporu regionálních kulturních tradic. Spolek možnost neudělení dotace nezpochybňuje, vadí mu ale, že si ministerstvo s oznámením rozhodnutí dalo načas.
Evropský pohled
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