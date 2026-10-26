Obrazem: Grand Prix Architektů 2026 putuje do Horácké multifunkční arény


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24, Obec architektů

Grand Prix Architektů v Národní ceně za architekturu 2026 si vysloužil ateliér vedený Ondřejem Chybíkem a Michalem Krištofem za Horáckou multifunkční arénu. Vyrostla na místě zimního stadionu v Jihlavě a kromě hokejového klubu Dukly slouží také dalším sportovním, společenským a kulturním akcím, ale také k ubytování a gastroprovozům. Pořádající Obec architektů udělila kromě té hlavní i ceny v dalších kategoriích, za šetrnou stavbu, interiér či krajinářskou architekturu. Cena za celoživotní dílo náleží zlínskému architektovi Ivanu Bergmannovi, mimo jiné ze „neutuchající tvůrčí poctivost a za kultivaci veřejného prostoru“.

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Obrazem: Grand Prix Architektů 2026 putuje do Horácké multifunkční arény

Grand Prix Architektů v Národní ceně za architekturu 2026 si vysloužil ateliér vedený Ondřejem Chybíkem a Michalem Krištofem za Horáckou multifunkční arénu. Vyrostla na místě zimního stadionu v Jihlavě a kromě hokejového klubu Dukly slouží také dalším sportovním, společenským a kulturním akcím, ale také k ubytování a gastroprovozům. Pořádající Obec architektů udělila kromě té hlavní i ceny v dalších kategoriích, za šetrnou stavbu, interiér či krajinářskou architekturu. Cena za celoživotní dílo náleží zlínskému architektovi Ivanu Bergmannovi, mimo jiné ze „neutuchající tvůrčí poctivost a za kultivaci veřejného prostoru“.
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