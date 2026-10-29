Moskva v noci omezila lety, mluví o rekordním dronovém útoku

Ukrajina zasáhla dronovými útoky chemické závody v Baškortostánu a Tulské oblasti, včetně továren spojených s ruským vojenským průmyslem, píše server Kyiv Post s odkazem na nezávislé telegramové kanály. Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana zničila přes noc rekordních 1214 ukrajinských dronů, na řadě letišť v zemi včetně Moskvy byl přechodně omezen provoz. Kyjev situaci zatím nekomentoval a tvrzení ruských úřadů nelze nezávisle ověřit. V noci pokračovaly i ruské útoky na Ukrajině.
Během noci se stala terčem útoků i ruská metropole. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že směrem k Moskevské oblasti mířilo 613 dronů. „Většina byla zneškodněna silami protivzdušné obrany ministerstva obrany na velkou vzdálenost. 231 dronů bylo zničeno, když se blížily k Moskvě,“ řekl Sobjanin.
Provoz na letištích Domodědovo, Vnukovo a Žukovskij byl přes noc pozastaven. Do rána byla omezení zrušena, informovala ruská Federální agentura pro leteckou dopravu.
Ruský chemický závod jako terč
V Baškortostánu vydal republikový Státní výbor pro mimořádné situace ve čtvrtek brzy ráno varování před „nebezpečím způsobeným drony“ a letiště Ufa pozastavilo všechny přílety a odlety. Obyvatelé Sterlitamaku hlásili výbuchy a dopady dronů.
Podle analýzy ruského nezávislého serveru Astra, založené na fotografiích a videích zveřejněných monitorovacími kanály, se drony zaměřily na zařízení patřící společnosti Bashkir Soda Company (BSK). Po údajném dronovém útoku byl z místa vidět stoupající kouř. Místní úřady se ke zprávám o možném poškození zařízení zatím nevyjádřily.
BSK je jedním z největších chemických komplexů v Rusku a předním výrobcem kalcinované sody a jedlé sody v zemi. Závod je také uveden v registru podniků obranného průmyslu ruského ministerstva průmyslu a obchodu.
BSK dodává vojensko-průmyslovým závodům kyselinu chlorovodíkovou a dichlorethan a je jediným ruským producentem tereftaloidchloridu, sloučeniny používané k výrobě syntetických balistických vláken, vysokopevnostních polymerů a aramidových materiálů. Ty se používají v neprůstřelných vestách, přilbách a ochranných součástech pro vojenskou techniku a letadla, píše Kyiv Post.
Varování před drony byla vydána také na několika místech v ruském Permském kraji. V regionální metropoli Permu se přibližně v 6:30 místního času rozezněly sirény, což vedlo k evakuaci vzdělávacích institucí.
Zranění na Ukrajině
V noci pokračovaly rovněž ruské údery na Ukrajině. Moskva zaútočila na sousední zemi 112 drony, přičemž zásahy byly zaznamenány na sedmi místech, na dalších pěti pak dopadly trosky. Síly protivzdušné obrany sestřelily 97 bezpilotních letadel, oznámilo ukrajinské letectvo.
Jeden muž utrpěl zranění při zásahu průmyslového objektu v Dnipru. Ruské jednotky podle místních úřadů zaútočily také na vzdělávací zařízení v Charkově.
V Záporožské oblasti síly Kremlu uskutečnily během středy 28. října 849 útoků na 44 obcí. Osm lidí ve středu utrpělo zranění při útocích na 31 obcí v Sumské oblasti, oznámila národní policie.
Olešky jako model příměří
Obě strany podle agentury AP o víkendu dodržovaly humanitární příměří v ukrajinských Oleškách, okupovaných ruskými silami, které zprostředkovala první dáma USA Melania Trumpová. „K tomuto konkrétnímu městu byla upírána hodně velká pozornost v mezinárodním dění a samozřejmě mediace Spojených států je klíčová jak pro Ukrajinu, tak i Rusko, vytváří určitý prostor důvěry,“ uvedl expert na mezinárodní vztahy Pavel Havlíček (TOP 09).
Podle něj může jít o precedent do budoucna, jak pomoci lidem v nouzi v obcích podél frontové linie. V oblasti zůstává asi 1700 civilistů včetně dětí. Podle Havlíčka by stovky lidí mohly v rámci evakuace opustit Olešky. Klid zbraní trvá do 1. listopadu.
„Je to mikropřípad, ale pokud vidíme na obou stranách vůli, která je do určité míry motivována i ze strany Spojených států, aby to příměří drželo, tak jsou schopni fungovat a domlouvat se. Může to posloužit jako jakýsi model pro další menší města,“ soudí Havlíček. „Na druhou stranu si nedokážu představit, že by tohle mělo být modelem pro celkové příměří,“ dodal.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje plnohodnotné ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní útoky drony či raketami po celé zemi. Rovněž Ukrajina podniká vzdušné údery na cíle v Rusku. Obě strany tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské objekty či na cíle související s armádou a vedením války, při útocích ale umírají i civilisté. Většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.
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