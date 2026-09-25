Dokumentem o bratrovi upozorňuje na problém závislosti. Kandidát na Oscara je v kinech


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24

Do kin vstoupil dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacki v něm pět let zaznamenávala příběhy vlastní rodiny, především bratra, který žije se závislostí na alkoholu. Snímek, natočený v koprodukci České televize, na letošním festivalu Berlinale získal cenu pro nejlepší dokument.

Závislost připravila o vztahy, pocit bezpečí, zdraví i střechu nad hlavou jak režisérčina bratra, tak i dva bratrance. Natáčet o vlastních příbuzných nebylo lehké, přiznává Lubojacki.

Pomohlo, že vše zaznamenávala na telefon. „Člověk moc neměl pocit toho, že natáčí film. Spíš to bylo zaznamenávání toho, co se nám běžně děje v životě,“ vysvětluje Lubojacki. Mnohem těžší ovšem pro ni bylo tyto situace, které by se děly i bez přítomnosti kamery, prožívat.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

K osobnímu projektu ji přivedly dvě hlavní motivace. „Ta první byla frustrace z toho, co se mým příbuzným dělo, násilí častokrát ze strany policie, můj bratranec přišel o nohy poté, co byl mnohokrát odmítnut v nemocnici, nebyla mu poskytnutá adekvátní péče. A rostl ve mně vztek na to, že ti, kteří by měli pomáhat, dávají najevo, že život lidí se závislostí nebo těch, kteří žijí na ulici, není stejně důležitý jako život ostatních,“ říká Lubojacki.

„Chtěla jsem na to poukázat a nějakým způsobem zachránit bráchu a pomoct mu, aby to celé nedopadlo špatně,“ doplnila.

Nejen jeden osobní příběh, ale i osvěta

Přivádět pozornost k problémům závislosti je jejím dlouhodobějším cílem. „Pro mě je i důležité, abychom se začali bavit o závislosti beze studu, protože jde o velmi rozšířený problém,“ říká.

Česko-slovenský dokument je nejlepším na Berlinale, může se ucházet o Oscara
Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato

Po uvedení dokumentů dostala množství zpráv od rodinných příslušníků těch, kteří žijí se závislostí. Nepovažuje závislost ani život na ulici za izolovaný problém jednotlivce, ale za součást komplexnějšího řešení. Plánuje proto osvětovou kampaň a promítání na středních školách.

Zdůrazňuje, že její bratr měl právo veta před finálním střihem dokumentu. „Byl i na slavnostní premiéře v Lucerně a to bylo strašně krásný, protože po filmu si všichni stoupli a tleskali. Tohle byl moment, který asi nikdy v životě nezapomenu, protože když žijete takhle dlouho na ulici, tak si zvyknete na to, že na vás nezáleží a že jste pro velkou část lidí neviditelní,“ popisuje Lubojacki.

Bráchova reakce mě dojala, říká režisérka oceněného dokumentu o závislosti
Pepa Lubojacki s cenou za dokument z Berlinale

Česká filmová a televizní akademie dokument vybrala jako tuzemského zástupce pro ceny Oscar. „Myslím, že to do velké míry definovala výhra na Berlinale, kde se ukázalo, že ten snímek vnímá pozitivně a inovativně i mezinárodní prostředí,“ míní producentka Klára Mamojková. Zda dokument Pepy Lubojacki postoupí do širší nominace na ocenění pro nejlepší zahraniční film, bude známo v polovině prosince.

Rozhovory s tvůrci dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato si je možné poslechnout i v pořadu Sama doma nebo v podcastu Kavky.

O Oscara pro Česko bude usilovat osobní dokument o závislosti
Z dokumentu Kdyby se holubi proměnili ve zlato

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