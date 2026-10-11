Zemřel herec Jiří Štěpnička


11. 10. 2026Aktualizovánopřed 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Zemřel filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička, bylo mu 79 let. Z filmových rolí si ho diváci v posledních letech pamatují například v roli plukovníka tajné policie ve snímku Ve stínu nebo ze seriálu Vyprávěj. V dabingu svůj hlas propůjčoval mimo jiné Harrisonu Fordovi.

O úmrtí v neděli informovalo Národní divadlo, zprávu zveřejnilo také na webu. Štěpnička v divadle působil od roku 1975. „Jiří Štěpnička patřil k hereckým osobnostem, jejichž profesní život byl po desetiletí spjat s Národním divadlem. Jeho rozsáhlý repertoár připomíná šíři jeho talentu i proměny činoherního souboru, jehož byl dlouholetou součástí,“ uvedlo divadlo. Podle mluvčího ND Tomáše Staňka zemřel herec v neděli ve zdravotnickém zařízení.

V roce 2017 u příležitosti svých 70. narozenin Štěpnička ČTK řekl, že si už jako gymnazista napsal: Mám rád víno rubínové, červené, co chutná po slunci. Mám rád ženy, všechny trochu, jednu moc. Ale ze všeho nejraději mám rád slunce – dává vínu chuť, ženám krásu a mně život. „Což může být moje životní krédo,“ uvedl tehdy.

V divadle ztvárnil Štěpnička desítky rolí. V Národním divadle zářil jako Petruccio ve Zkrocení zlé ženy, Švanda ve Strakonickém dudákovi či Vévoda z Cornwallu v Králi Learovi. Za zmínku stojí také jeho Stavrogin (Běsi), Vávra (Maryša), Lazar (Markéta Lazarová), Lord Hastings (Richard III.), Shylock (Kupec benátský), Ragueneau (Cyrano z Bergeracu), Radovid (Radúz a Mahulena) nebo Filip Dubský (Naši furianti). Za roli Raymonda v inscenaci Blackbird získal Štěpnička Cenu Thálie za rok 2010.

Četné role ve filmech i seriálech

Před kamerou se poprvé objevil ve 14 letech ve snímku Tažní ptáci. Na stříbrném plátně v posledních letech zaujal například v thrilleru Davida Ondříčka z 50. let Ve stínu. Zahrál si i ve filmech Slasti otce vlasti, Jak básníci přicházejí o iluze, PF 77 nebo v seriálech Synové a dcery Jakuba Skláře, Gottwald, Chlapci a chlapi či Terapie. Objevil se také například v Ordinaci v růžové zahradě, ve Vyprávěj nebo v Expozituře.

Štěpnička se prosadil rovněž v dabingu, svůj hlas propůjčoval Harrisonu Fordovi, Michaelu Douglasovi, Stevenu Seagalovi nebo Jeffu Bridgesovi. V roce 2002 získal Cenu Františka Filipovského, oceněn byl za nadabování Mela Gibsona v komedii Po čem ženy touží.

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