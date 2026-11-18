Po třinácti letech vychází další díl videoherní série Grand Theft Auto (GTA). Těší se na něj desítky milionů hráčů po celém světě, ale na výsledky už čekají i ekonomové. Zisk hry by totiž měl překonat všechny filmy v dějinách. Ostatně globálním fenoménem se GTA VI stalo ještě před vydáním.
„Už nikdy nepřestanu hrát Grand Theft Auto,“ začíná recenze nové hry od novináře z technologického magazínu Wired. A podobné superlativy přináší i další recenze: web Metacritic, který přináší shrnutí expertních hodnocení, má zatím hodnocení 99 procent ze 145 recenzí.
Zbraně, auta, svoboda
Společnost Rockstar, která za novinkou stojí (distributorem je společnost Take-Two Interactive), navázala na celou řadu předcházejících her stejného jména. Využila zkušeností stovek milionů hráčů (celá série prodala 475 milionů kopií) a vytvořila dílo, o kterém se nejen mezi hráči mluvilo dlouhé roky před vydáním.
Obsah nového dílu se dá shrnout poměrně jednoduše. Odehrává se ve vymyšleném americkém státě Leonida, který je ale intenzivně inspirovaný Floridou, a sleduje dvojici zločinců, jejichž rolí se hráč za ovladačem ujme. Slovo ovladač je zde úmyslně: na počítači si člověk „gétéáčko“ zatím nezahraje, vychází exkluzivně pro konzole PlayStation 5 a Xbox X/S.
Hráči mohou v GTA dělat prakticky cokoliv – objevovat jízdami v autě krásy digitálního světa, včetně hlavního města Vice City, přepadávat banky, krást drahá a elegantní auta, ale třeba taky narušovat byznys pěstitelům marihuany. Anebo spoustu dalšího, co živý, barevný a interaktivní svět nabízí – od vysedávání v kavárnách, přes cvičení v posilovnách, až po skákání padákem, projížďky mořským kajakem, pouliční rvačky a vlastně cokoliv, co si hráč zamane.
Právě kombinace střílečky, závodní hry a svobodného prozkoumávání světa je tím, co hráče na sérii GTA už roky fascinuje a co nejnovější díl nabízí v největším množství. A to všechno v realistické a atmosférické grafice, která připomíná film. Hra vznikala jedenáct let a pracovalo na ní pět tisíc lidí.
Peníze a zase peníze
GTA není „jen“ hra, je to současně obrovský byznys. Už v předprodejích se prodalo více než deset milionů kusů. Podle odhadů se očekává, že hned první den se prodá 15 až 25 milionů kopií hry, za první rok přes padesát milionů a dlouhodobě možná až 250 milionů kopií. To znamená, že lidé za první rok od vydání za GTA VI utratí pravděpodobně pět miliard dolarů, tedy asi 110 miliard korun.
Pro srovnání: nejvýdělečnějším filmem všech dob je Avatar Jamese Camerona, který vydělal od roku 2009 „jen“ 2,9 miliardy dolarů. GTA tedy v krátkodobém výhledu aspiruje možná až na dvojnásobek, a to přesto, že má omezení pro hráče ve věku nad 18 let. A ještě jedno srovnání: za sto miliard korun se v Česku dá postavit v průměru přibližně dvě stě kilometrů dálnice.
Jenže to nejsou jediná čísla – GTA totiž může způsobit i významné finanční ztráty. Herní web GamesRadar odhaduje, že hned 19. listopadu si tuto hru rozhodne zahrát nejméně 1,5 milionu Američanů, kteří se na ni těší tak moc, že si kvůli tomu vezmou v lepším případě volno, v tom horším budou předstírat nemoc. Řada z nich o tom poměrně otevřeně (a současně anonymně) na internetu už píše, takže se objevil v médiích i výraz „GTA VI Flu“, neboli epidemie chřipky GTA.
GamesRadar odhaduje, že by to mohlo stát ekonomiku USA přibližně jednu miliardu dolarů, tedy asi 22 miliard korun. Navíc nejde jen o odhady, některé agentury už zaznamenaly vyšší zájem Američanů 19. listopadu nepracovat. Například personální agentura BambooHR hlásí přibližně třináctiprocentní nárůst žádostí o volno na den vydání.
Ani to není všechno. O další peníze mohou země přijít kvůli dlouhodobější zdravotní neschopnosti hráčů. Britská Národní zdravotnická služba na svých sociálních sítích varovala před dopady nepřerušovaného hraní – zejména na ruce a klouby, v ohrožení je ale také páteř a zrak.
Očekává se totiž, že se hráči od GTA VI nebudou moci jen tak odtrhnout: podle odhadů bude trvat dohrání jen hlavního příběhu asi padesát hodin, celková doba kompletního dohrání se ale má pohybovat až kolem čtyřnásobku tohoto času.
Rizika v kybernetickém světě…
Kromě hráčů a majitelů akcií společnosti Rockstar se na vydání GTA VI těší také kyberzločinci. Výzkumníci už zachytili celou řadu hrozeb, které pod záminkou stažení plné hry, včetně zatím neexistující PC verze, přimějí zájemce ke stažení malwaru – tedy škodlivého obsahu, který různým způsobem uškodí počítači.
Místo GTA VI si totiž nedočkavý hráč, který na podvodnou nabídku skočí, stáhne jenom program, který se označuje jako infostealer, tedy malware, který krade přihlašovací údaje. Tak mohou zločinci získat nejen přístup k e-mailu, ale třeba i k bankovním údajům.
… i v tom reálném
Podle publikace Guinness World Records 2008 a 2009 – Gamer's Edition je GTA nejkontroverznější sérií videoher v historii, o níž bylo publikováno více než čtyři tisíce článků, v nichž se objevují obvinění z glorifikace násilí, nemorálního chování, a dokonce se hra dává do souvislosti s opravdovými trestnými činy.
Obecně se sérii nejvíce vytýká, že glorifikuje anebo přinejmenším normalizuje organizovaný zločin. Kromě samotného realistického zobrazování násilí některé organizace vyčítaly hře, že v ní postavy mohou řídit pod vlivem alkoholu, nebo existenci miniher, jež umožňovaly prodávat v digitálním světě drogy.
V pátém dílu vyvolala velký odpor mise, kde hráč měl mučit jinou herní postavu, a to pomocí elektrošoků, trháním zubů, bitím nebo takzvaným waterboardingem.
Lidé se také pokoušeli napodobovat hru v reálném životě. Velkou pozornost si získal případ z roku 2008, kdy byl v thajském Bangkoku zavražděn 50letý taxikář osmnáctiletým středoškolákem, který byl závislý na videohrách, zejména na sérii GTA. Teenager chtěl napodobit krádež auta, jaká se běžně odehrává ve hře, a okrást tak řidiče, aby si mohl dovolit své herní koníčky. Vláda v zemi pak hru zakázala hned den po vraždě. Podobných případů bylo více v mnoha zemích světa.
Češi se těší
Agentura ČTK oslovila několik českých hráčů, kteří se hrám věnují na různých platformách a hrají je před svými fanoušky. Vydání GTA VI je podle těchto herních influencerů jednou z největších kulturních i společenských událostí na světě.
GTA VI by podle youtuberů a streamerů měla přinést řadu nových mechanik, které povedou k lepšímu hernímu zážitku. Podle Petra Žaluda známého jako CzechCloud by se vydavatelé a vývojáři mohli od Rockstar Games do budoucna poučit a vydávat nové hry raději s odkladem, ale kompletně hotové.
Videoherním studiím se ale podle něj pravděpodobně nepodaří podobný systém jako v GTA VI v blízké době napodobit. „Negativně vnímám, že se většina firem rozhodne, že úroveň, kterou Rockstar s GTA nasazuje, je pro ně nedosažitelná, a tak půjdou spíše cestou menších titulů,“ míní Žalud.
Změnu v herním průmyslu lze po vydání podle streamera a youtubera Jana „HaiseT“ Bairicha očekávat hlavně v cenách. Rockstar nastavil základní cenu o deset dolarů výš, než je u velkých her zvykem. Ostatní studia tak budou možná chtít i za nesrovnatelně menší a ne tak obsahově bohaté hry stejné peníze.
I přes vyšší cenu bude o hru podle Bairicha celosvětově historicky největší zájem. „Nejde totiž jen o největší herní událost letošního roku a celé dekády, ale nejspíš o historicky nejočekávanější hru vůbec. Nepamatuju si, že by kolem jakékoliv jiné hry bylo takové očekávání a že by tolik prostupovala i do společnosti mimo hráče samotné,“ řekl.
Komerční úspěch hry se podle streamera a youtubera Vojtěcha Fišara známého jako Agraelus projeví ve všech vrstvách společnosti, a bude tak mít i ekonomický přesah. Před vydáním bylo podle něj možné pozorovat na internetu o obsah spojený s GTA VI i mnohonásobně vyšší zájem. Masivní pozornost na všech internetových platformách podle něj bude trvat minimálně týden. I Fišar se chystá věnovat ve svých streamech ději hry sedm až deset dní. V tomto období omezí kvůli živým přenosům i komerční spolupráce.
Podobně dlouhou dobu se GTA VI chce ve svých videích věnovat také například Patrik Turánský alias PatrikTuri. Hráče ale podle něj bude titul zajímat ještě několik dalších let. Momentálně GTA VI vychází na konzole PlayStation a Xbox, takže se zájem o hru v budoucnu obnoví po vydání verze na počítače. Lidi zároveň budou lákat vznikající on-line servery. „To si myslím, že udrží GTA při životě klidně i další dekádu,“ dodal Turánský.
Předchozí pátý díl GTA, který vyšel v roce 2013, byl pro řadu začínajících youtuberů a streamerů příležitostí pro vytvoření zajímavého obsahu a získání sledujících. Bairich upozornil, že šestý díl pak vznikl ve chvíli, kdy už existuje velká a fungující influencerská scéna. Jak hra ovlivní vznik nových kanálů a promění současnou scénu, proto podle něj nelze odhadovat.