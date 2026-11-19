Za 190,4 milionu dolarů (téměř 4,3 miliardy korun) se prodal obraz Châtaigniers en fleurs (Kvetoucí kaštany) od Vincenta van Gogha. Malba se stala čtvrtým nejvýše vydraženým výtvarným dílem historie a také nejdražším dílem tohoto nizozemského výtvarníka prodaným v aukci. Nad jejím uskutečněním přitom do poslední chvíle visel otazník kvůli požadavku potomků někdejších majitelů.
Postimpresionista van Gogh namaloval trojici žen kráčejících ve stínu rozkvetlých kaštanů v roce 1890 nedlouho před svou smrtí. Stromy rostly ve vesnici Auvers-sur-Oise, nedaleko hostince, kde se malíř ubytoval. Kompozic s kaštany namaloval několik, jen do téhle ale umístil figury. Má se za to, že osamělá mužská postava, která je na obraze kromě žen také přítomná, by mohl být přímo van Gogh.
„Obraz Kvetoucí kaštany představuje inspirativní příklad jeho způsobu práce. Před van Goghovým zrakem se naskytla obyčejná vesnická ulice, na které umělec využil svou fantazii a malířský výraz k vytvoření živé kompozice. Intenzivním, vícevrstvým štětcem s tahy a čárkami vytesal objemnost mohutných stromů,“ popsala aukční síň.
O pár měsíců později se van Gogh postřelil a záhy zemřel. Za svého života byla díla umělce, který bojoval s vlastními démony i světem kolem sebe, téměř neznámé. Zato pro malířství dvacátého století se stal významnou inspirací. Většinu ze svých výtvarných děl přitom zvládl vytvořit během posledních dvou let života. Za pobytu v Auvers-sur-Oise namaloval zhruba padesát krajin, k nimž se počítají i Kvetoucí kaštany. Jen zhruba osm se jich ale nachází v soukromých sbírkách, upozornil The Art Newspaper.
Kaštany překonaly cypřiše
Kvetoucí kaštany nabídla k prodeji newyorská síň Sotheby’s. Dražilo se v rámci aukce obrazů ze sbírky argentinských sběratelů Carlose Pedra Blaquiera a Nelly Arrietaové, jimž jmění přineslo podnikání v cukrovarnictví. Výsledná cena 165 milionů dolarů – jde o částku bez aukčních poplatků – nedosáhla sice na odhadovaných sto osmdesát milionů, na rekord v žebříčku van Goghových děl nicméně stačila.
Dosud nejdražším v aukci prodaným dílem Vincenta van Gogha byl s částkou 117,1 milionu dolarů (2,6 miliardy korun) obraz Kvetoucí sad obklopený cypřiši. Vydražil se v listopadu 2022.
Prodávali židovští nakladatelé pod nátlakem?
Před prodejem Kvetoucích kaštanů se na Sotheby’s obrátili členové rodiny někdejších německých vydavatelů Fischerových. Ti ve třicátých letech svěřili obraz do úschovy amsterdamského galeristy, kde ho v roce 1936 koupili pařížští sběratelé.
Podle advokáta rodiny Fischerových šlo o sporný prodej. V té době byli v ohrožení kvůli židovskému původu. O rok dříve schválené Norimberské zákony představovaly základ rasistické a antisemitské legislativy třetí říše. Fischerovi se rozhodli prchnout do Vídně a pak dále do světa.
Právní zástupce jejich potomků zaslal Sotheby’s výzvu, aby aukční síň prokázala, že prodej v roce 1936 nebyl uskutečněn pod nátlakem, informoval deník New York Times. Tedy že tehdejší majitelé chtěli obraz prodat nezávisle na opatření nacistického režimu a mohli tak učinit za tržní cenu. Jinak by podle právníka měla být aukce zrušen.
Prodej pod nátlakem je uznáván jako důvod pro navrácení díla původním židovským vlastníkům, stejně jako v případě zabavení a konfiskací. Podle The New York Times se tak stalo i v případě, kdy se prodej uskutečnil mimo území kontrolované nacistickou mocí, pokud prodejce tato moc ohrožovala.
S dohodou a bez pokuty
Ověřování historie Kvetoucích kaštanů podle Sotheby’s na žádný nátlak neukazovalo. A nakonec chvíli před aukcí oznámila, že celá věc se podařila uzavřít dohodou mezi potomky Fischerových a současnými (tedy do chvíle prodeje) majiteli obrazu. Obě strany dospěly „k vzájemně uspokojivému řešení“, aniž by byly zveřejněny další podrobnosti.
V držení argentinských sběratelů zůstávaly Kvetoucí kaštany od poloviny sedmdesátých let. Blaquierovi se museli vypořádat i s dalšími právním problémy. V roce 2023 udělil argentinský úřad rodině pokutu za neoprávněný vývoz přibližně tuctu uměleckých děl do Lucemburska, včetně obrazu van Gogha. Argentinský portál Perfil dodává, že po změně zákonů byla pokuta zrušena.
Veřejnost si Kvetoucí kaštany mohla naposledy prohlédnout před půlstoletím v Guggenheimově muzeu. Právě takový původ a nedostupnost jsou tím, co pohání trh s trofejními díly tohoto kalibru, poznamenává The Art Newspaper.
V aktuální aukci měl van Goghovo plátno získat americký obchodník s uměním a galerista William Acquavella. Díky více než 190 milionům dolarů, které zaplatil, se Kvetoucí kaštany staly rovněž čtvrtým nejvýše vydraženým výtvarným dílem historie.
Rekordní Kandinskij
Jen o den dříve před Kvetoucími kaštany pokořil aukční rekord i obraz od Vasileje Kandinského. Také v jeho případě byla částka 85,8 milionu dolarů (1,9 miliardy korun) nejvyšší, za jakou se dílo tohoto umělce kdy prodalo. Kupec obnos utratil za malbu Betonte Ecken (Zdůrazněné rohy).
Na obraze Kandinskij pracoval v letech 1922 a 1923 po svém odchodu z Ruska do Německa. Jedná se o začátek jeho nového abstraktního stylu. Dílo koupila v roce 1929 známá německá sběratelka a umělkyně Hilla Rebayová a v následujících desetiletích vystřídalo několik majitelů.
Předchozí Kandinského aukční rekord je z roku 2023, kdy aukční síň Sotheby’s prodala za 37,2 milionu liber obraz Murnau mit Kirche II z roku 1910.