Česká ekonomika letos roste méně, než se očekávalo. Výhled zhoršily všechny velké tuzemské instituce i třeba Evropská komise. Hospodářství ovlivnila hlavně nejistota ve světě, třeba nárůst cen komodit kvůli konfliktu na Blízkém východě. Firmy také omezují investice. Předpovídané zpomalení růstu HDP pod dvě procenta má vliv i na výběr daní – nižší útraty a zisky přinesou méně peněz do státní kasy.
České ekonomice dlouhodobě pomáhá k růstu chuť domácností utrácet. I ta ale letos oproti předchozím prognózám přibrzdila. A do příštích měsíců ji navíc ohrožuje taky očekávané rychlejší zdražování. Předpovědi se shodují, že inflace příští rok přesáhne tři procenta.
Zdražují hlavně energie, pohonné hmoty nebo služby. Inflaci zatím drží nízko levnější potraviny. Podle analytiků ale tento efekt v příštích měsících vymizí a lidé zaplatí víc i za jídlo.
„Asi odteď je ten výhled spíše negativní, to znamená, že ten růst (velkoobchodních) cen pravděpodobně bude pokračovat. Pokud jde o přesun do spotřebitelských cen, tak tam je ta prodleva otázkou jenom pár měsíců,“ predikuje hlavní ekonom Investiky Vít Hradil.
Kvůli obavám z rostoucí inflace zvýšila začátkem měsíce Česká národní banka (ČNB) úrokové sazby a je možné, že k tomuto kroku přistoupí v prosinci znovu. „Aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíž dvouprocentního cíle, to v současnosti vyžaduje relativně přísnou měnovou politiku,“ říká její guvernér Aleš Michl.
Vyšší mzdy, větší útraty
K tomu, že lidé nenechávali letos peníze ležet na účtech, ale utráceli je, pomohly i vyšší mzdy. Reálně vzrostly o čtyři procenta. „V příštím roce očekáváme, že růst reálné mzdy zpomalí (...) a to je klíčový faktor, který zpomaluje spotřebu domácností a povede k mírnějšímu oživení české ekonomiky,“ vysvětluje hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček míní, že spotřeba domácností je na své hranici. „Je pozitivní zprávou, že hospodářský růst začala táhnout daleko víc než v minulých letech exportní politika, to znamená firmy mají apetit exportovat,“ dodává.
Chuť expandovat má například obchod s outdoorovým vybavením 4Camping. „Naše tržby rostou zhruba o dvacet osm procent, začátek roku byl opatrnější, ale v létě se nám dařilo,“ popisuje Marek Šmakal, manažer privátních značek firmy. Ta plánuje další rozvoj právě za hranicemi – třeba v Budapešti.
Shoda na zhoršení výhledu
Ministerstvo financí, centrální banka i bankovní asociace se nově shodují, že česká ekonomika letos poroste o 1,7 procenta. Všechny instituce tak zhoršily svůj původní výhled. Příští rok očekávají zrychlení nad dvě procenta. Růst mezd sice dle odhadů zpomalí, ale nezaměstnanost zůstane nízká.
Prognózy taky předpokládají, že letos se průměrná inflace bude držet těsně nad dvěma procenty, o což usiluje i ČNB. Jak už ale zaznělo, příští rok tempo zdražování zrychlí. Víc než tři procenta předpovídají všechny instituce.
Vliv na rozpočet
Navzdory horším prognózám zůstávají výsledky české ekonomiky ve srovnání s dalšími zeměmi EU solidní. Nejvyšší kontrolní úřad ale upozorňuje, že nehledě na růst HDP se hospodaření státu zhoršuje. Útraty na dluh vláda plánuje dál zvyšovat.
Státní rozpočet na příští rok s druhým nejvyšším schodkem v historii bude ve středu ve druhém čtení řešit sněmovna. Poslanci už ze zákona nesmí měnit schválený deficit 386 miliard korun, ale mohou navrhovat přesuny peněz. Do rozpravy se už v neděli hlásí skoro tři desítky poslanců. Úpravy směřují třeba k podpoře bydlení nebo k úsporám.
„Každý pozměňovací návrh pečlivě posoudíme, ale opoziční škrty vydávané za úspory zásadně odmítáme. Opozice chce brát peníze nejen ze sociální oblasti, ale dokonce i z rozpočtů policie a hasičů. To nejsou žádné reálné úspory, ale hazard,“ míní ministryně financí Alena Schillerová (ANO), jejíž resort návrh rozpočtu vypracoval.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob označil za hazard rozpočtovou politiku Schillerové. „Ten schodek je gigantický (...) V praxi to navrhujeme tak, že ty úspory přesouváme do vládní rezervy,“ komentoval.
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