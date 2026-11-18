Ruští vydavatelé učebnice literatury pro třetí třídu zkrátili báseň Alexandra Sergejeviče Puškina. Z veršů jednoho z nejvýznamnějších ruských poetů vypustili verše o alkoholu. To, co začalo jako údiv matky jednoho školáka, se přelilo do veřejné diskuse. V ní zaznělo i vyjádření z Kremlu, že do děl ruských velikánů by se nemělo zasahovat. Kritici nicméně vnímají krácení Puškinových veršů jako součást širší cenzury.
Báseň Zimní večer napsal Puškin v polovině dvacátých let devatenáctého století, v době, kdy jeho pohyb omezovalo vyhnanství nakázané carem Mikulášem I. Pobýval tehdy mimo jiné ve vsi Michajlovské na rodinné usedlosti. Romantické prostředí navodilo inspiraci pro Puškinova významná díla jako veršovaný román Evžen Oněgin nebo historickou tragédii Boris Godunov. A také několik lyrických básní.
V Zimním večeru básník během sněhové bouře zasažen nostalgií po dětství vyzývá chůvu, „družku dětských snů“, aby s ním zapila stesk, protože díky sklence „alespoň na chvilenku skoupou radost naleznu“ (jak do češtiny přenesla poryv citů Hana Vrbová). Puškin prostřednictvím svých veršů promlouvá ke své skutečné chůvě, osvobozené nevolnici Arině Rodionovně, která ho seznamovala s ruskými národními písněmi a pohádkami. Z lidové slovesnosti Puškin, ostatně jako všichni romantici, ve své tvorbě hojně čerpal.
Nyní se báseň psaná v době, kdy byl její autor cenzurován, stala sama předmětem cenzury.
Petrohradský server Fontanka letos v listopadu zveřejnil postřeh jedné své čtenářky, že báseň Zimní večer v čítance jejího syna je proti originálu kratší. Chybí právě zmínka o alkoholu. Učebnice je určena pro třetí třídu základního všeobecného vzdělávání a poznámka u básně přiznává, že se jedná o zkrácenou verzi.
Běžná praxe, nebo „idiotský příkaz“?
Nakladatelství na dotaz serveru vysvětlilo, že používání úryvků je běžnou praxí. A dodalo, že úpravou Puškinovy lyriky autoři tohoto konkrétního výukového materiálu zohlednili nařízení ruského ministerstva školství z prosince 2022, které se staví proti „informacím podněcujícím k požívání alkoholických nápojů“. Stejně jako federální zákon, jehož cílem je chránit děti před informacemi potenciálně škodlivými pro jejich zdraví a vývoj. Obsah učebnice prý prošel posouzením státním dohledem.
Svazek s upravenou Puškinovou básní byl vydán v roce 2023. Ruský list Kommersant srovnáním dřívějších nákladů zjistil, že v předchozích vydáních si žáci o chůvě a sklence přečíst mohli.
Upozornění na zkrácení Puškinových veršů vyvolalo na internetu vlnu posměchu a rozhoření. Rozsah negativních reakcí donutil úřady distancovat se od učebnice, kterou samy schválily, upozorňuje server Meduza. Podotýká, že na stejné téma se už loni snažil upozornit deník Novye Izvestia, ovšem tehdy bez větší odezvy.
Do školských úředníků se přitom nyní trefují i sympatizanti s režimem. Například bývalý ukrajinský podnikatel, který působí v Rusku, Oleg Carjev neváhal napsat, že ministerští úředníci „vydávají idiotské příkazy a přijímají hloupé zákony, a pak se diví, když je (lidi) začnou plnit“. Ironicky poznamenal, že těžko třeťáci po přečtení veršů o chůvě a sklence vyběhnou shánět alkohol.
Tento případ ukazuje, jak se ruská veřejnost stále víc ztrácí v bujícím počtu zákazů, míní německá zpravodajská stanice BR24, která uveřejnila další reakce od publicistů, blogerů, ale i veřejně neznámých diskutujících.
Putinova poradkyně i ministerstvo se od úprav distancovaly
V reakci na aktuální diskusi poradkyně ruského vládce Vladimira Putina Jelena Jampolská prohlásila, že Zimní večer bude v plném znění zařazen do nových, chystaných učebnic, a to v učivu pro pátou třídu. Kritizovanou čítanku Jampolská podle ruské státní agentury RIA Novosti označila za „zastaralou“, navíc se podivila zařazení Zimního večera do látky už pro třetí třídu.
Dodala, že „Alexandr Sergejevič Puškin nemůže v žádném případě negativně ovlivnit formování světonázoru našich dětí“, avšak „všechno má svůj čas a každý věk má svou četbu“, poznamenal server Fontanka.
Ministerstvo školství přidalo prohlášení, v němž „svévolné zkracování textů“ velkých ruských klasiků v učebních materiálech považuje za „nepřípustné“. Připomnělo, že Ruská federace by měla od začátku příštího školního roku učit v některých ročnících ruský jazyk a literaturu podle jednotných státních učebnic. Úplný přechod na sjednocený učební plán by se měl realizovat do roku 2028.
Ruské exilové médium Agentstvo nicméně podotýká, že právě ministerstvo školství před pár měsíci povolilo zmiňovanou učebnici literatury používat ve školách až do roku 2032. A zásah do Puškinových veršů vnímá jako cenzuru zaváděnou „pod rouškou různých omezení“.
Vadí i drogy
K nim patří například varování, že knižní text obsahuje zmínky o omamných látkách. Server Vyorstka na jaře informoval, že tato upozornění se v souvislosti se zákonem o zákazu propagace drog začala objevovat na ruských internetových platformách s e-knihami a audioknihami.
Nálepku dostala i díla ruských klasiků – kromě Puškina rovněž Nikolaje Vasiljeviče Gogola, Lva Nikolajeviče Tolstého či Ivana Sergejeviče Turgeněva. Přitom třeba v případě románu Bílá garda od Michaila Bulgakova je morfin podáván při léčbě, když je jedna z postav zraněna, nejde o žádné rekreační užívání drog.
Ve stejné době si ze škol ve dvou ruských regionech vystřelil běloruský umělec Vlad Bohan, když rozeslal falešný pokyn od vládnoucí strany Jednotné Rusko. Žádal v něm, aby učitelé vyřadili z výuky některé knihy Puškina, Gogola či Lermontova, protože obsahují kritiku režimu. Například, že Mrtvé duše zobrazují zkorumpované a morálně prohnilé úřednictvo, což by mohlo vyvolat negativní vztah ke státním institucím a představitelům. Že jde o žert, se provalilo poté, co jedna ze škol ohlásila úřadům splnění pokynu.