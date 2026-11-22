V pondělí má vláda na programu schvalování návrhu novely trestního zákona, která zavádí přísnější tresty pro řidiče, kteří se chovají agresivně nebo za volant usedají pod vlivem omamných látek. „Pokud se řidič úmyslně dopustí nějakého bezohledného agresivního jednání, kdy někoho vytlačuje nebo vybržďuje, tak se na to dívám jako na trestný čin,“ uvedl ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Řidičům by hrozilo až roční vězení. Pokud by při nehodě někoho zranili, sazba by činila až tři roky za mřížemi.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) vedle trestních sazeb také poukázal na jednodušší možnost vozidlo řidiči zabavit. Bezohledná jízda loni způsobila bezmála čtyři tisíce nehod, při nichž zemřelo devětadvacet lidí.