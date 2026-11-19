Jako o oknech do neexistujícího světa mluví o cestovatelských plakátech autoři knihy Visit Czechoslovakia. Ta ukazuje, jak se Československo v různých obdobích snažilo podpořit turistiku a přitáhnout návštěvníky ze zahraničí.
Před první světovou válkou do Čech lákal svatý Václav s Pražským hradem, Karlštejnem a lázněmi. Samostatné Československo pak k památkám přidalo přírodu či sport. „První republika se snažila představit sama sebe v zahraničí jako zemi, která je moderní a součástí západního světa,“ upřesnila editorka publikace, teoretička designu Linda Kudrnovská. Modernost reprezentoval třeba rychlovlak Slovenská strela.
Cestovatelské plakáty ukazují často idealizovaný a stylizovaný obraz země, vyprávějí ale také o době svého vzniku. Odrážely se totiž na nich technologické, umělecké a politické změny. V době nacistické okupace vyzývaly k cestování doma. A vznikaly i v období komunismu, kdy byly hranice pro většinu lidí zavřené. „Samozřejmě cílily na zahraniční návštěvníky, kteří sem mohli přivézt valuty. A na domácí turisty, které lákaly do hor, na odborářské rekreace a podobně,“ dodala Kudrnovská.
Doba se měnila, některé motivy zůstávaly. Třeba spokojené lyžařky se na plakátech objevovaly od třicátých až do devadesátých let.
„Plakát je mrtev,“ míní editorka, „ale ta idea plakátu zůstává. Je jedno, jestli máme ájedničkový plakát vytištěný na papíře nebo jestli je to dnes ikonka na Instagramu. Ta myšlenka, že se snažíme předat informaci rychle a hezkou, atraktivní formou, to je pořád stejné.“