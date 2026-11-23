Takzvaná streamingová válka stále pokračuje, mění se ale to, o co se bojuje, zaznívá od znalců mediálního prostředí. Stále méně také platí neohrožené prvenství Netflixu. Nadále sice vede v počtu předplatitelů, nicméně firma se již několik čtvrtletí potýká s problémy při naplňování očekávání investorů. Může za to konkurence jiných streamovacích služeb, herního průmyslu a sportu. Jeden konkurent této americké společnosti ale brzy odpadne. Z nabídek streamovacích služeb zmizí příští rok SkyShowtime.
Válku o streamovací služby zatím nikdo nevyhrál, prohlásil generální ředitel Netflixu Ted Sarandos v nedávném rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Podle něj toto odvětví vstupuje do mnohem soutěživější fáze.
Netflix je brán za průkopníka streamovacích služeb, když z firmy rozesílající DVD poštou vyrostl v globálního streamingového giganta, jenž zásadně změnil distribuci filmů a televizních seriálů. Model společnosti zatřásl americkým mediálním průmyslem a významně ohrožoval poskytovatele kabelové televize. Zlaté éře ale odzvonilo, naznačuje mnohé.
Zpomalené tempo růstu
Ve třetím čtvrtletí tohoto roku vzrostl provozovateli Netflixu čistý zisk o téměř 44 procent na 3,66 miliardy amerických dolarů (79,2 miliardy korun). Výsledky překonaly očekávání. Nicméně tempo růstu tržeb bylo nejnižší za téměř tři roky. „Netflix předvedl kvartál, který vypadá lépe, než jak ho trh přijal, ale jen na první pohled. Zisk na akcii překonal konsensus o šest procent, ale podle samotného vedení za tím stojí hlavně načasování nákladů, nikoli zásadní zlepšení byznysu,“ okomentoval čísla analytik investiční platformy Portu Marek Malina.
Za hlavní zklamání označil reklamu. Ve výhledu na čtvrté čtvrtletí Netflix snížil prognózu příjmů z reklamy pro letošní rok na zhruba 2,7 miliardy dolarů z původních zhruba tří miliard. Odůvodnil to tím, že některé funkce reklamních produktů byly zaváděny o něco pomaleji, než se očekávalo.
Oblast reklamy byla přitom dlouho považována za klíčový zdroj budoucího růstu Netflixu. Tento krok proto vyvolává obavy, že motor společnosti ztrácí na síle a ohrožuje konkurenční výhodu, díky níž se Netflix stal vzorem pro mediální odvětví. „Netflix je stále častěji posuzován podle svých vlastních mimořádně vysokých standardů, což vyvolává otázky, zda neztratil část svého zaměření a flexibility, které jej kdysi odlišovaly od konkurence,“ podotkl pro Reuters analytik společnosti PP Foresight Paolo Pescatore.
V říjnu agentura Reuters, s odvoláním na interní dokument Netflixu, informovala, že se streamovací společnost chystá propustit zhruba tisíc zaměstnanců, tedy asi šest procent celkové pracovní síly. Většina rušených míst má být v týmech zabývajících se produkty, technologiemi, právními záležitostmi a lidskými zdroji. Jde o největší propouštění od roku 2022. Tehdy firma zrušila ve dvou vlnách přibližně čtyři sta padesát pracovních míst poté, co poprvé za více než deset let zaznamenala úbytek předplatitelů.
Hledání nových příjmů
Netflix by se měl snažit diverzifikovat příjmy, jenže nedaří se mu žádný dostatečně významný zdroj – vedle předplatného – najít, obává se analytik Ross Benes ze společnosti eMarketer. A to přesto, že firma rozšiřuje nabídku o živé sportovní přenosy, včetně velkých turnajů a zápasů, a investuje do her a kratších videí. Jde o formáty, kterými konkurenti Netflixu ubírají diváckou pozornost. Dohody o vysílání živých přenosů uzavřel například s ligou amerického fotbalu NFL a wrestlingovou organizací WWE.
Se streamerem si pláclo i například vývojářské studio Rockstar Games ohledně „nejočekávanějšího herního titulu v historii“ Grand Theft Auto VI (GTA VI). Šlo přitom jen o propagaci samotné hry, ne o svezení se na zájmu o herní průmysl natočením filmu, jak už několik let činí streamovací platformy i Hollywood. Příkladem jsou snímky ze světa Minecraft či Super Maria nebo seriál The Last of Us.
Konkurence nutí Netflix těmito způsoby více usilovat o získávání nových předplatitelů i o udržení těch stávajících, a to jak mezi zákazníky, kteří sledují obsah s reklamami, tak uživateli, kteří si připlatí za tarif bez reklam. Předplatné určené českým divákům toto zatím nerozlišuje.
I přes snahu investovat do reklamy, živého vysílání a do her nicméně firma zůstává závislá na předplatitelském modelu, ten se ale podle názoru mnohých pozorovatelů mediálního trhu blíží ke svému stropu.
325 milionů předplatitelů je hodně, ale nemusí být dost
Srovnání počtu předplatitelů největších streamovacích služeb je nutné brát s rezervou, protože některé společnosti čísla nezveřejňují, a pokud ano, tak třeba za jiné sledovací období nebo podle jiných metrik.
Neflix na konci loňského roku ohlásil, že monitoruje více než 325 milionů platících uživatelů, což je o zhruba 24 milionů víc než o rok dříve. Ovšem jde o číslo výrazně nižší než to z předloňské bilance, kdy Netflix získal přibližně 41 milionů předplatitelů, upozorňuje Variety.
Výzkumy chování spotřebitelů naznačují, že klesá i pravděpodobnost, s jakou diváci amerického Netflixu doporučí tuto službu své rodině a přátelům. Byť se Netflix jako jediný drží nad průměrnou hodnotou stanovenou pro všechny placené streamovací služby. Jeho nejbližší konkurent v tomto ukazateli, Prime Video, se dostal těsně pod ní, uvádí server MediaPost. Dodává, že pokles této hodnoty podle všeho souvisí s ubývající spokojeností diváků s originálním obsahem v netflixovské nabídce. Ovšem ukazatel doporučení ve sledovaném třetím čtvrtletí tohoto roku se zhoršil u téměř všech hlavních streamovacích služeb v USA, s výjimkou Disney+ a Hulu.
Netflix v říjnu připustil u investorů „určité obavy ohledně růstu počtu hodin sledování“. Společnosti se v tomto ohledu zastává analytická společnost Digital i. Podle dat, o něž se opírá, sice průměrný uživatel Netflixu sleduje méně obsahu, obecně ho ale sleduje více lidí a roste podíl sledovanosti v tarifu, u něhož lze „každou minutu navíc proměnit v tržby“, tedy ten levnější s reklamami.
Každopádně čistě v počtu předplatitelů – bez posuzování okolností – Netflix nad ostatním streamovacími službami vede. Například HBO Max dosáhlo v prvním čtvrtletí tohoto roku na 140 milionů předplatitelů a při té příležitosti připustilo, že do silvestra očekává přírůstek dalších deseti milionů duší. HBO Max se chtělo pochlubit rostoucí popularitou, ačkoliv v posledních dvou letech velké mediální společnosti údaje o počtu předplatitelů držely spíše pod pokličkou, protože ve zralejším odvětví streamování mají přednost zisk a další ukazatele, komentoval zveřejnění čísel server Deadline.
Disney+ za minulý rok, což je poslední dostupná veřejná bilance této společnosti, hlásí 132 milionů předplatitelů. Tento údaj ukázal na to, že streamovací byznys společnosti Disney roste, poznamenal The Hollywood Reporter. Poněkud překvapivě navzdory zdražení předplatného a aféře spojené s komikem Jimmym Kimmelem, jehož pořad byl krátce pozastaven po výrocích na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa v souvislosti s vraždou konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Lidé na znamení nesouhlasu s rozhodnutím stanice ABC, která patři pod Disney, rušili předplatné.
Netflix slibuje více „ambiciózního vyprávění“
Při uveřejnění předplatitelského milníku Netflixu, tedy překročení 325 milionů uživatelů, generální spoluředitel Greg Peters dodal, že firma poskytuje zábavu téměř jedné miliardě lidí, a že i přesto má „stále velký prostor k růstu na našem cílovém trhu“.
Diváky si Netflix v době svého vzestupu získal exkluzivními filmovými a seriálovými hity, jako byl Dům z karet nebo Orange Is the New Black. Po roce 2020 ale reputace této služby, ostatně jako i jejích konkurentů, oslabila, protože jednoznačné tipy, které si musíte pustit, se ztratily v záplavě streamovacího obsahu, míní server Ars Technica.
S rostoucí konkurencí je podle tohoto webu Netflix vystaven zvýšenému tlaku, aby přinášel úspěšný program. Sarandos v rozhovoru pro Bloomberg ujistil, že platforma, kterou vede, se soustředí na „ambiciózní vyprávění příběhů“ spíše než na „honbu za vším, čemu lidé náhodou věnují pět sekund pozornosti v televizi“.
Rovněž odmítl přílišnou koncentraci na obsah generovaný umělou inteligencí. AI nicméně využívá pro vytváření produkčně náročných scén, typicky historických bitev a jiných davových výjevů. Šetří tím peníze. Sarandos připustil, že AI může taky uživatelů pomoci při objevování obsahu, který je zajímá, místo aby se probírali věcmi, kvůli nimž si službu neotevřeli.
Napomoct ke zlepšení produkce by mohla i personální obměna na manažerských postech Netflixu, včetně těch odpovědných za program. Los Angeles Times psal o vnitřním napětí mezi hollywoodskou divizí zabývající se tvorbou obsahu a technologickými týmy ze Silicon Valley ohledně toho, jak rozšiřovat byznys a propagovat tvorbu. Kontakty nového šéfa obsahu Petera Rice slibují získání a udržení špičkových filmařů, zvláště poté, co někteří, jako třeba Noah Baumbach, odešli ke konkurenci.
Sázka na osvědčené
Nicméně k zajištění stabilní divácké základny se platformy, Netflix nevyjímaje, zhusta soustředí i na známé franšízy a pokračování seriálů, včetně získávání licencí na pořady televizních stanic. Magazín Forbes – s odkazem na údaje od společnosti Glance, zaměřující se na mediální trh – popsal, že nabídka nového originálního obsahu streamovacích služeb se zmenšuje.
Sázka na prověřené příběhy a pořady má pomoct tento pokles vyrovnat. Ještě před koncem letošního roku tak mají diváky nalákat třeba seriály Harry Potter (na HBO Max) a Blade Runner 2099 (na Prime Video), přičemž jak fantasy, tak sci-fi příběh už diváci znají z dřívějších zpracování. Od ledna do září 2026 poklesl nový obsah v globálním katalogu Netflixu o dvanáct procent, na Disney+ dokonce o více než čtyřicet procent, vyplynulo z dat Glance.
Novinek zároveň ale ubývá i v televizním vysílání. Televizi Netflix stále považuje za silnou konkurenci, z jejíhož sledovacího času je co ukrajovat, vyplynulo z rozhovoru Sarandose pro Bloomberg. I proto je podle něj streamingová válka vlastně teprve na začátku.
Vedle tradičních rivalů vyzývá Netflix na souboj i YouTube společnosti Google. Celosvětová streamingová videoplatforma získává rostoucí podíl na sledovanosti a ve výdajích na reklamu. O diváckou pozornost se Netflix přetahuje rovněž s TikTokem, kde jsou mimořádně populární krátká videa. Obě služby poskytují neustálý příliv relativně levného obsahu vytvářeného samotnými uživateli.
Důležitější než počet diváků bude jejich zapojení
Globální poradenská firma AlixPartners ve své prognóze „streamingových válek“ na rok 2027 předpokládá, že soupeřit se bude spíše v zapojení uživatelů a ziscích než v počtu diváků. Přičemž živé sportovní přenosy se stanou hlavními bitevními poli v boji o příjmy z akvizic a reklamy.
Éra investování miliard do získávání nových zákazníků letošním rokem skončila. „Každý dolar nyní musí zajistit delší zapojení diváků, udržet jejich loajalitu a odemknout nové možnosti zpeněžení napříč distribučními kanály, reklamami a duševním vlastnictvím,“ uvádí se ve výhledu. Růst počtu předplatitelů se totiž stabilizuje, zatímco rozpočty na obsah stále rostou. Přesun pozornosti na udržení stávajících zákazníků jsou podle analytiků AlixPartners na severoamerickém trhu pozorovatelné u streamovacích služeb Netflixu, Disney i Paramount.
Dodávají, že obecně konsolidace – jako je třeba nedávné převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery americkým mediálním konglomerátem Paramount Skydance – spojují širokou nabídku obsahu s technologiemi a efektivitou. Vznikem skupiny Skydance se pod jednu střechu mimo jiné dostaly streamovací služby Paramount+ a HBO Max, což konkurenci mezi streamery jedině zostřuje.
Dohoda přebila zálusk Netflixu převzít streamovací služby Warner Bros. Discovery pod svou hlavičku, což budilo obavy ze vzniku streamovacího obra. I tento neúspěch prohloubil obavy, že kromě zvyšování cen a tvrdého postupu proti sdílení hesel k účtům Netflixu docházejí možnosti pro růst.
SkyShowtime končí
Streamingová válka má i své poražené. Kvůli nenaplněným ambicím skončí v závěru roku 2027 evropská streamovací služba SkyShowtime, a to pět let po spuštění. Magazín Deadline zjistil, že služba zůstává v červených číslech, přestože investice do ní dosahovaly minimálně jedné miliardy dolarů. „Přezkum strategických možností“ tak na podzim vyústil v rozhodnutí hodit ručník do ringu.
„Od spuštění SkyShowtime prošla oblast streamovacích služeb významným vývojem. Hlavní globální platformy nadále rozšiřují svůj rozsah a masivně investují do obsahu, technologií a sportu. Tato konkurenční dynamika způsobila, že pro regionální hráče, jako je SkyShowtime, je stále náročnější dosáhnout rozsahu potřebného pro dlouhodobý úspěch,“ vysvětlilo představenstvo v dopise zaměstnancům.
SkyShowtime vznikla během koronavirové pandemie jako společný podnik společností Comcast a Paramount Global s cílem proniknout na evropské trhy, které neměly přístup k jejich vlastním streamovacím službám Paramount+ nebo Peacock. Nabídka služby je dostupná i v Česku.