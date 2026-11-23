Číňanka Alice Huangová, která je v centru skandálu kolem americké společnosti Nvidia, byla v době svého milostného vztahu s exšéfem podniku Jensenem Huangem déle než rok v kontaktu s čínskou zpravodajskou službou. S odkazem na více zdrojů to v neděli napsal deník The New York Times (NYT). Účetnictví Nvidie už dle něj začaly zkoumat americké burzovní orgány.
List napsal, že Huangová byla v kontaktu s pracovníkem čínského ministerstva státní bezpečnosti od jara 2025 až do letošního podzimu. Deník se opírá o lidi obeznámené se zpravodajskými informacemi, které tato setkání popisují.
Huangův mluvčí odmítl záležitost komentovat. Mluvčí společnosti Nvidia ani čínského velvyslanectví ve Washingtonu na žádost o vyjádření bezprostředně nereagovali. Huangovou se s žádostí o komentář snažila kontaktovat agentura Reuters, ale rovněž neúspěšně.
Alice Huangová dříve vedla singapurskou společnost Megaspeed International, významného zákazníka Nvidie, který v minulosti představoval odběratele čipů společnosti v hodnotě miliard dolarů.
Podezření z pašování
Americké úřady společnost Megaspeed od roku 2024 vyšetřují kvůli podezření, že pašovala do Číny pokročilé čipy společnosti Nvidia určené pro umělou inteligenci (AI).
Nedělní zpráva newyorského deníku přichází v době, kdy američtí představitelé zpochybňují původní domněnky, že Alice Huangová byla špionkou. Spekulace, že měl Huang poměr se ženou podezřelou ze špionáže pro Peking, se objevily na konci října. Nvidia začala podezření vyšetřovat a 12. listopadu oznámila, že Huang z pozice šéfa podniku s okamžitou platností odstupuje. Akcie Nvidie ještě předtím kvůli skandálu výrazně klesly a v propadu pak pokračovaly. Z maxima, kde byly na začátku října, už odepsaly skoro polovinu hodnoty.
Představitelé administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa opakovaně uvedli, že „dosud nedospěli k závěru“, že Alice Huangová skutečně špehovala pro Čínu. Podobně ministr spravedlnosti Todd Blanche tento měsíc prohlásil, že jeho úřad zatím nedokáže s určitostí říct, že Huangová byla čínskou špionkou. Stejné stanovisko v neděli zopakoval i ředitel amerických tajných služeb (DNI) Jay Clayton.
„Ministr spravedlnosti Blanche jasně prohlásil, že tato věc je předmětem vyšetřování v souvislosti s různými záležitostmi, a to jak v případě paní Huangové, tak její společnosti,“ řekl Clayton ve vysílání televize CNN. „A já nechám to vyšetřování pokračovat,“ dodal.
Skandál rovněž vedl k důkladnějšímu zkoumání přístupu Washingtonu ke kontrole vývozu zboží do Číny. Zákonodárci z obou politických stran také zpochybňují, zda Trumpova administrativa nebyla při prosazování pravidel a regulaci vývozu těchto strategicky významných polovodičů příliš benevolentní.
Samotný milostný vztah mezi Huangem a Huangovou je „méně zajímavý“, podotkl v nedělním pořadu Meet the Press televize NBC republikánský senátor John Kennedy, když se ho moderátorka zeptala, zda Huangův milostný poměr s údajnou špionkou nemohl ohrozit americkou národní bezpečnost. „Pan Huang... udělal, co udělal. Doufám, že si to užil,“ poznamenal Kennedy. „Byl to nejdražší sex od dob Heleny Trójské,“ dodal v narážce na postavu z řecké mytologie.