Oscar následuje diváky, od roku 2029 se přesouvá na YouTube

Na internetu a zdarma má být od roku 2029 k vidění ceremoniál cen Oscar. Prestižní filmové ocenění tak po desítkách let opouští televizní obrazovky a přesouvá se výhradně na největší on-line videoplatformu YouTube. Ostatně podobně jako spousta diváků, kteří si už zvykli sledovat filmy prostřednictvím streamovacích služeb spíš než v televizi nebo v kinech.
Do televize se ceny Oscar dostaly poprvé začátkem padesátých let. Od poloviny let sedmdesátých je bez přerušení vysílá stanice ABC, kterou vlastní společnost Walt Disney. Sledovanost pořadu však oproti minulosti značně klesla. Zatímco v roce 1998, kdy udílení prestižních cen ovládlo drama Titanic, si ve Spojených státech ceremoniál nenechalo ujít rekordních 57 milionů diváků, loni jich bylo už jen 19,7 milionu. A to ještě jde o nejlepší výsledek za uplynulých pět let.
Jak ukazují čísla zveřejněná webem The Hollywood Reporter, za poslední dekádu se sledovanost Oscarů propadla na polovinu, přičemž zásadní ranou pro už tak uvadající divácký zájem byla pandemie covidu-19, z níž se dosud pořádně nevzpamatoval. Výrazněji k návratu diváků nepomohl ani v podstatě celosvětově probíraný incident, kdy Will Smith nečekaně během přenosu uhodil moderátora Chrise Rocka kvůli vtipu na účet hercovy manželky Jady Pinkettové.
Zdarma a pro všechny
Sledovanost oscarové show, ostatně jako jiných podobných, klesá. Z velké části je to proto, že diváci přešli na streamovací platformy. Akademie filmových umění a věd, která za Oscary stojí, se diváckému zájmu rozhodla vyjít vstříc, televizi definitivně opustit a nabídnout filmařský svátek výhradně na YouTube.
Ten přitom slibuje ceremoniál zpřístupnit ke zhlédnutí zdarma zájemcům z celého světa. Pro živý přenos zajistí skryté titulky a zvukové stopy v několika jazycích, čímž se podle Akademie stane předávání Oscarů přístupnější globálnímu publiku. YouTube přitom nasbíral už více než dvě miliardy uživatelů. Současná dohoda se vztahuje na vysílací práva do roku 2033.
„Akademie je mezinárodní organizace a toto partnerství nám umožní rozšířit přístup k její práci co nejširšímu celosvětovému publiku, což bude přínosné pro členy Akademie i filmovou komunitu. Budeme moci oslavovat kinematografii, inspirovat nové generace filmařů a poskytovat přístup k naší filmové historii v bezprecedentním globálním měřítku,“ uvedli za vedení Akademie generální ředitel Bill Kramer a její prezidentka Lynette Howellová Taylorová. Totéž, i když trochu jinými slovy, říká i šéf YouTube Neal Mohan.
Jde o filmy – a také o peníze
Čas ukáže, jak a zda se přesun na internet promítne do pojmu „oscarový film“. Streamovací platformy totiž do nominací promlouvají už nějakou dobu. Komentáře připomínají, že ke spolupráci Akademie a YouTube dochází v době, kdy filmový průmysl obecně prochází proměnou a pokračující adaptací na streamovací konkurenci.
Debaty momentálně víří rozhodnutí mediální skupiny Warner Bros. Discovery přijmout nabídku na odkup od Netflixu a odmítnout převzetí společností Paramount, spojené s jedním z nejstarších filmových studií.
Pořadatelé Oscarů spojením s YouTube sice získali přístup k největší internetové videoplatformě, ta ale nemá tak dobře vybudovanou produkční infrastrukturu jako třeba zmiňovaný Netflix. Streamovací gigant se o práva na vysílání také ucházel, uvádí magazín Variety. K zájemcům patřila i mediální společnost NBCUniversal.
Podrobnosti ohledně finanční stránky věci v dohodě s YouTube nebyly zveřejněny, nicméně o peníze rovněž jde. Pro stanici ABC bylo v posledních letech stále obtížnější dosáhnout z uvádění oscarové show zisku. Práva na vysílání se přesto snažila udržet. Jenže za ně zároveň nebyla ochotná platit příliš vysokou cenu, tvrdí agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný, nicméně údajně dobře informovaný zdroj. Částka se pohybovala kolem sto milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) ročně.
Tolik sošek, kolik Oscar chce
Letité soužití ABC a Oscarů navíc nebylo bezproblémové. V zákulisí televize prý sílila frustrace z neochoty Akademie vyjít vstříc poptávce po větší dynamice přenosu – ať už zkrácením stopáže, nebo zredukováním počtu sošek, které je třeba během živého vysílání předat. Těch naopak ještě přibude, protože v aktuálním ročníku bude poprvé udělen Oscar za casting a v roce 2028 se své sošky dočkají i kaskadéři. Toto rozhodnutí ale padlo ještě před oznámením, že se tyto filmové ceny stěhují na internet.
YouTube skýtá Oscarům vysílací prostor neomezený na vteřinu plánovaným televizním programem. Akademie chce zájemcům zprostředkovat i některé doprovodné akce, které se obvykle konají mimo záznam – patří sem třeba čestné ceny, oběd nominovaných nebo předávání studentských Oscarů, kde bývají v nominacích poměrně často zastoupeni čeští tvůrci. Před dvěma lety dokonce v kategorii pro hraný film vyhrál tuzemský zástupce Krajan.
Partnerství s YouTube zahrnuje i spolupráci s projektem Google Arts & Culture zprostředkovávajícím umění a kulturu on-line, přičemž Akademii pomůže digitalizovat a zpřístupnit „největší sbírku na světě související s filmem“.
Co tohle vše přinese YouTube? „Získání nejprestižnějšího a nejsledovanějšího předávání cen na světě je velkým úspěchem pro finančně silný YouTube, který má v úmyslu stát se ‚nejmocnější platformou na světě‘,“ komentuje dohodu už zmiňovaný The Hollywood Reporter.
Streamovací „předskokan“ moc nevyšel
Dohoda s YouTube znamená úplný odchod Oscarů z televize, nicméně živý streaming coby doplněk k televiznímu vysílání Akademie při udělování cen umožňovala už od roku 2014, kdy filmoví fanoušci mohli ceremoniál poprvé sledovat i na svých počítačích nebo telefonu, pokud měli jako diváci ABC příslušný přístup nebo aplikaci.
A loňský slavnostní večer přenášela platforma Hulu. Šlo o první oficiální zprostředkování Oscarů přes nezávislou streamovací službu (byť Hulu v té době spoluvlastnila Walt Disney Company). Debut skončil chaoticky, informovala například agentura AP, protože přenos se přerušil zrovna v závěrečných okamžicích – konkrétně před vyhlášením nejlepší herečky a filmu.
ABC přeje Akademii „další úspěchy“
Působí symbolicky, že poslední živý přenos z oscarového ceremoniálu zprostředkuje ABC v roce 2028, tedy u příležitosti stého výročí prestižních filmových cen. Televizní společnost na oznámení, že po více než půlstoletí přestává být „hrdým domovem Oscarů“, reagovala přáním „dalších úspěchů“ Akademii a ujištěním, že se na zbývající vysílání ceremoniálů těší.
Oscary jsou každopádně první z velkých cen, které zcela opouští televizní vysílání. Zůstává otázkou, zda se k podobnému kroku odhodlají i ty ostatní – třeba hudební Grammy. Ty se mimochodem od roku 2027 vrací právě na ABC.