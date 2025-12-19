Oscar následuje diváky, od roku 2029 se přesouvá na YouTube


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters, AP, Hollywood Reporter, Academy Awards, Variety

Na internetu a zdarma má být od roku 2029 k vidění ceremoniál cen Oscar. Prestižní filmové ocenění tak po desítkách let opouští televizní obrazovky a přesouvá se výhradně na největší on-line videoplatformu YouTube. Ostatně podobně jako spousta diváků, kteří si už zvykli sledovat filmy prostřednictvím streamovacích služeb spíš než v televizi nebo v kinech.

Do televize se ceny Oscar dostaly poprvé začátkem padesátých let. Od poloviny let sedmdesátých je bez přerušení vysílá stanice ABC, kterou vlastní společnost Walt Disney. Sledovanost pořadu však oproti minulosti značně klesla. Zatímco v roce 1998, kdy udílení prestižních cen ovládlo drama Titanic, si ve Spojených státech ceremoniál nenechalo ujít rekordních 57 milionů diváků, loni jich bylo už jen 19,7 milionu. A to ještě jde o nejlepší výsledek za uplynulých pět let.

Jak ukazují čísla zveřejněná webem The Hollywood Reporter, za poslední dekádu se sledovanost Oscarů propadla na polovinu, přičemž zásadní ranou pro už tak uvadající divácký zájem byla pandemie covidu-19, z níž se dosud pořádně nevzpamatoval. Výrazněji k návratu diváků nepomohl ani v podstatě celosvětově probíraný incident, kdy Will Smith nečekaně během přenosu uhodil moderátora Chrise Rocka kvůli vtipu na účet hercovy manželky Jady Pinkettové.

Přehnal jsem to, omluvil se Will Smith komikovi Chrisi Rockovi za facku během Oscarů
Will Smith a Chris Rock při konfliktu na Oscarech

Zdarma a pro všechny

Sledovanost oscarové show, ostatně jako jiných podobných, klesá. Z velké části je to proto, že diváci přešli na streamovací platformy. Akademie filmových umění a věd, která za Oscary stojí, se diváckému zájmu rozhodla vyjít vstříc, televizi definitivně opustit a nabídnout filmařský svátek výhradně na YouTube.

Ten přitom slibuje ceremoniál zpřístupnit ke zhlédnutí zdarma zájemcům z celého světa. Pro živý přenos zajistí skryté titulky a zvukové stopy v několika jazycích, čímž se podle Akademie stane předávání Oscarů přístupnější globálnímu publiku. YouTube přitom nasbíral už více než dvě miliardy uživatelů. Současná dohoda se vztahuje na vysílací práva do roku 2033.

Kdo film neviděl, ať nehlasuje. Nová pravidla Oscarů překvapila
Příprava na Ceny Oscar v roce 2024

„Akademie je mezinárodní organizace a toto partnerství nám umožní rozšířit přístup k její práci co nejširšímu celosvětovému publiku, což bude přínosné pro členy Akademie i filmovou komunitu. Budeme moci oslavovat kinematografii, inspirovat nové generace filmařů a poskytovat přístup k naší filmové historii v bezprecedentním globálním měřítku,“ uvedli za vedení Akademie generální ředitel Bill Kramer a její prezidentka Lynette Howellová Taylorová. Totéž, i když trochu jinými slovy, říká i šéf YouTube Neal Mohan.

Jde o filmy – a také o peníze

Čas ukáže, jak a zda se přesun na internet promítne do pojmu „oscarový film“. Streamovací platformy totiž do nominací promlouvají už nějakou dobu. Komentáře připomínají, že ke spolupráci Akademie a YouTube dochází v době, kdy filmový průmysl obecně prochází proměnou a pokračující adaptací na streamovací konkurenci.

Debaty momentálně víří rozhodnutí mediální skupiny Warner Bros. Discovery přijmout nabídku na odkup od Netflixu a odmítnout převzetí společností Paramount, spojené s jedním z nejstarších filmových studií.

Netflix se dohodl na převzetí části Warner Bros. Discovery za 72 miliard dolarů
Studia společnosti Netflix v Los Angeles

Pořadatelé Oscarů spojením s YouTube sice získali přístup k největší internetové videoplatformě, ta ale nemá tak dobře vybudovanou produkční infrastrukturu jako třeba zmiňovaný Netflix. Streamovací gigant se o práva na vysílání také ucházel, uvádí magazín Variety. K zájemcům patřila i mediální společnost NBCUniversal.

Podrobnosti ohledně finanční stránky věci v dohodě s YouTube nebyly zveřejněny, nicméně o peníze rovněž jde. Pro stanici ABC bylo v posledních letech stále obtížnější dosáhnout z uvádění oscarové show zisku. Práva na vysílání se přesto snažila udržet. Jenže za ně zároveň nebyla ochotná platit příliš vysokou cenu, tvrdí agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný, nicméně údajně dobře informovaný zdroj. Částka se pohybovala kolem sto milionů dolarů (přes dvě miliardy korun) ročně.

Tolik sošek, kolik Oscar chce

Letité soužití ABC a Oscarů navíc nebylo bezproblémové. V zákulisí televize prý sílila frustrace z neochoty Akademie vyjít vstříc poptávce po větší dynamice přenosu – ať už zkrácením stopáže, nebo zredukováním počtu sošek, které je třeba během živého vysílání předat. Těch naopak ještě přibude, protože v aktuálním ročníku bude poprvé udělen Oscar za casting a v roce 2028 se své sošky dočkají i kaskadéři. Toto rozhodnutí ale padlo ještě před oznámením, že se tyto filmové ceny stěhují na internet. 

YouTube skýtá Oscarům vysílací prostor neomezený na vteřinu plánovaným televizním programem. Akademie chce zájemcům zprostředkovat i některé doprovodné akce, které se obvykle konají mimo záznam – patří sem třeba čestné ceny, oběd nominovaných nebo předávání studentských Oscarů, kde bývají v nominacích poměrně často zastoupeni čeští tvůrci. Před dvěma lety dokonce v kategorii pro hraný film vyhrál tuzemský zástupce Krajan.

Kaskadéři, choreografie, efekty bez počítače. Za co se neuděluje Oscar, ale mohl by
Mission: Impossible - Národ grázlů (režie Christopher McQuarrie, 2015)

Partnerství s YouTube zahrnuje i spolupráci s projektem Google Arts & Culture zprostředkovávajícím umění a kulturu on-line, přičemž Akademii pomůže digitalizovat a zpřístupnit „největší sbírku na světě související s filmem“.

Co tohle vše přinese YouTube? „Získání nejprestižnějšího a nejsledovanějšího předávání cen na světě je velkým úspěchem pro finančně silný YouTube, který má v úmyslu stát se ‚nejmocnější platformou na světě‘,“ komentuje dohodu už zmiňovaný The Hollywood Reporter.

Streamovací „předskokan“ moc nevyšel

Dohoda s YouTube znamená úplný odchod Oscarů z televize, nicméně živý streaming coby doplněk k televiznímu vysílání Akademie při udělování cen umožňovala už od roku 2014, kdy filmoví fanoušci mohli ceremoniál poprvé sledovat i na svých počítačích nebo telefonu, pokud měli jako diváci ABC příslušný přístup nebo aplikaci.

A loňský slavnostní večer přenášela platforma Hulu. Šlo o první oficiální zprostředkování Oscarů přes nezávislou streamovací službu (byť Hulu v té době spoluvlastnila Walt Disney Company). Debut skončil chaoticky, informovala například agentura AP, protože přenos se přerušil zrovna v závěrečných okamžicích – konkrétně před vyhlášením nejlepší herečky a filmu.

„Filmování je to, kým jsem.“ Cruise dostal Oscara, zatím čestného
Tom Cruise přebírá čestného Oscara

ABC přeje Akademii „další úspěchy“

Působí symbolicky, že poslední živý přenos z oscarového ceremoniálu zprostředkuje ABC v roce 2028, tedy u příležitosti stého výročí prestižních filmových cen. Televizní společnost na oznámení, že po více než půlstoletí přestává být „hrdým domovem Oscarů“, reagovala přáním „dalších úspěchů“ Akademii a ujištěním, že se na zbývající vysílání ceremoniálů těší.

Oscary jsou každopádně první z velkých cen, které zcela opouští televizní vysílání. Zůstává otázkou, zda se k podobnému kroku odhodlají i ty ostatní – třeba hudební Grammy. Ty se mimochodem od roku 2027 vrací právě na ABC.

Výběr redakce

Putin trvá na podrobení Ukrajiny a oslabení Západu. Tvrdí, že jednat nechce Kyjev

Putin trvá na podrobení Ukrajiny a oslabení Západu. Tvrdí, že jednat nechce Kyjev

14:07AktualizovánoPrávě teď
D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

D1 je po desítkách let kompletní. U Přerova se otevřel poslední úsek

06:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud zrušil osvobození obžalovaných v kauze solárních elektráren Ševětín

Soud zrušil osvobození obžalovaných v kauze solárních elektráren Ševětín

před 1 hhodinou
Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

Ztráta důstojnosti, hodnotí summit opozice. Černý den pro EU, píší v Německu

11:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud zrušil Praze pokutu za loterijní vyhlášku, vše se bude znovu posuzovat

Soud zrušil Praze pokutu za loterijní vyhlášku, vše se bude znovu posuzovat

před 2 hhodinami
Za letní blackout mohl souběh nesouvisejících událostí, uvedl ČEPS

Za letní blackout mohl souběh nesouvisejících událostí, uvedl ČEPS

10:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami
SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

SBU: Ukrajina poprvé zasáhla tanker stínové flotily ve Středozemním moři

12:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna

Podpora Ukrajiny bude pokračovat, Rusko je agresor, řekl Zůna

09:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Oscar následuje diváky, od roku 2029 se přesouvá na YouTube

Na internetu a zdarma má být od roku 2029 k vidění ceremoniál cen Oscar. Prestižní filmové ocenění tak po desítkách let opouští televizní obrazovky a přesouvá se výhradně na největší on-line videoplatformu YouTube. Ostatně podobně jako spousta diváků, kteří si už zvykli sledovat filmy prostřednictvím streamovacích služeb spíš než v televizi nebo v kinech.
před 38 mminutami

Stávka v Louvre je u konce, muzeum se zcela otevřelo návštěvníkům

Pařížské muzeum Louvre se v pátek zcela otevřelo návštěvníkům poté, co odboráři ukončili stávku za lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a větší výdaje na jejich bezpečnost, píše agentura AFP. Stávka, do které se zapojilo nejméně tři sta zaměstnanců, trvala od pondělí.
před 5 hhodinami

UMPRUM uzavírá výstavou semestr i budovu

Výstava Artsemestr tradičně na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) shrnuje klauzurní a semestrální práce studentů. Je jednou z posledních akcí v hlavní budově školy, kterou čeká od začátku příštího roku rozsáhlá rekonstrukce.
před 5 hhodinami

Spielberg opět objevuje mimozemský život. Zatím jen v upoutávce

Steven Spielberg se vrací k žánru sci-fi. Nový snímek Den odhalení sleduje reakci světové veřejnosti na objevení mimozemského života. Do kin by měl film s Emily Bluntovou v hlavní roli vstoupit v polovině června příštího roku, teď ho představila první ukázka.
před 7 hhodinami

Bez pravdy, gulagů a naděje. Nový ruský slovník je nástrojem politické moci

Nový výkladový slovník státního jazyka, který letos vydalo Rusko, využívá jazyk jako politický nástroj moci. Zcela v něm například chybí pojmy jako pravda, gulag nebo stalinismus. Podle Jany Kockové ze Slovanského ústavu Akademie věd je dokument závazný pro státní orgány, úředníky i učitele a může mít konkrétní společenské i právní důsledky.
včera v 16:21

Brněnský Drákula má rád nejen krev, ale i vtipy

Městské divadlo Brno uvedlo v české premiéře komedii Drákula. Původní dílo od amerických autorů přepracoval režisér Stanislav Slovák tak, aby odkazovalo na aktuální společenské dění.
včera v 10:00

Krejčík a Balzerová jsou Harold a Maude

V pražském Studiu DVA nastudovali nově černou komedii Harold a Maude o lásce a přátelství dvou protikladných postav. V titulních rolích se na jevišti potkávají Eliška Balzerová a Daniel Krejčík.
17. 12. 2025

Americký magazín označil Jakuba Hrůšu za dirigenta roku 2026

Nejstarší americký magazín věnující se klasické hudbě Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem příštího roku. Hrůša, který je v současnosti mimo jiné hudebním ředitelem Královské opery v Londýně, získal prvenství v mezinárodním žebříčku.
17. 12. 2025
Načítání...