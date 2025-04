Kdo film neviděl, ať nehlasuje. Nová pravidla Oscarů překvapila

před 43 m minutami | Zdroj: Variety , The Guardian , The New York Times , The Hollywood Reporter , The Verge , Akademie filmových věd a umění , Entertainment Weekly , Deadline

Hlasující v cenách Oscar musí vidět všechny nominované filmy, než rozhodnou o vítězi. Umělá inteligence nevadí. A kaskadéři a castingoví režiséři se dočkají vlastní sošky. Americká Akademie filmového umění a věd oznámila novinky pro příští ročníky cen. Neobešlo se to bez reakcí.

Že neviděli všechny kandidáty na oscarového vítěze, sami hlasující nutně nezastírali. „Mrzí mě, že jsem neviděl filmy Substance a Navždy s vámi. První Dunu jsem nedokázal dokoukat, do sledování dalších tří hodin Duny se zrovna neženu,“ přiznával pár dní před udělováním Oscarů za loňský rok jeden z akademiků v rozhovoru pro Entertainment Weekly. Raději anonymně.

Komentáře si neodpustili ani mnozí stand-up komici. Třeba Doug Benson označil nový požadavek za „šílený“, protože většina hlasujících je přece zaneprázdněna natáčením filmů, nemá tedy čas je sledovat. Na druhou stranu připouští, že by to mohlo donutit filmaře zkracovat snímky na rozumnou stopáž.

Ty mimo jiné žádají, aby akademici zhlédli všechny nominované filmy, než ve finálovém kole přistoupí k hlasování. To vzbudilo údiv, že se tak nedělo už dřív. „To hlasovali podle vibrací?“ cituje jeden z výstižných komentářů na síti X britský deník The Guardian.

Členové Akademie by měli mít přístup ve finálovém kole jen k hlasování v těch kategoriích, kde potvrdili, že viděli vše, vysvětluje magazín Variety. Potvrzení ovšem zůstává stále do značné míry záležitostí jen jejich svědomí. Jakkoli Akademie hodlá monitorovat aktivitu na streamovací platformě přístupné pouze členům, a pokud akademik filmovou novinku uvidí třeba při premiéře na festivalu, musí přesné místo a čas stvrdit odesláním formuláře.

Očekávalo se, že v případě, že hlasující nevidí všechny filmy v dané kategorii, zdrží se hlasování, nicméně takový závěr se nijak nevynucoval, poznamenává The Guardian. A je otázkou, jak ověřování, neřkuli vymáhání bude uskutečnitelné nyní, kdy se z neformálního předpokladu, že si akademik pustí všechny posuzované snímky, stala regule.

Racquel Gatesová, která vyučuje filmová a mediální studia na Kolumbijské univerzitě, podotkla pro The New York Times, že zavedení pravidla o povinném zhlédnutí všech nominovaných filmů poukázalo na nedostatky dosavadního systému. Podle ní to ukazuje, že ceny nebyly ani tak založeny na „kvalitě filmů nebo hereckých výkonů“, jako mnohdy na přesvědčivosti marketingových kampaní, popularitě nebo „známostech hlasujících členů s tvůrci“.

Rovněž The Hollywood Reporter poznamenává, že z rozhodování o vítězích Oscarů, aniž by hlasující viděl všechny jeho konkurenty, se v posledních letech stal neoficiální problém. Vysvětluje to tím, že organizace přibrala mnoho „mladších členů, kteří jsou více zaneprázdněni svou kariérou“.

Svého Oscara dostanou nově kaskadéři a casting

V nadcházejícím ročníku bude také třeba vyrobit o jednu sošku více – seznam ocenění totiž rozšíří další za casting. Vyzdvihne podíl castingových režisérů či producentů, vybírajících herecké obsazení, na úspěchu filmu. Novou kategorii přidala Akademie poprvé od roku 2001, kdy se do samostatné kolonky vydělil z kinematografické produkce animovaný film.

O docenění své práce usilují castingoví režiséři už od devadesátých let. Lobby „za vlastního Oscara“ zafungovalo i v případě kaskadérů, jen si na slavnostní předání ještě počkají – historicky prvního laureáta vyhlásí Akademie až u příležitosti stého ročníku cen, tedy za tři roky. „Od počátků kinematografie je kaskadérství nedílnou součástí filmové tvorby,“ podotkli k zavedení novinky generální ředitel Akademie Bill Kramer a prezidentka Janet Yangová.