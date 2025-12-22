KVÍZ: Nejen Pelíšky. Jak dobře znáte vánoční filmovou klasiku?


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24

Ve svátečním programu České televize nemůže chybět ani tuzemská filmová klasika. Například Štědrý večer si už mnozí diváci ani nedovedou představit bez Pelíšků. A i letos pobaví během Vánoc oblíbené komediální tituly. Ověřte si v přiloženém kvízu, jak dobře je opravdu znáte.

Kvíz: Česká televize vysílá pohádky na Štědrý večer už třicet let. Znáte je dobře?
Anděl Páně 2

