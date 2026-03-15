Izrael udeřil v Šírázu, tvrdí Írán. Saúdi ničili drony u Rijádu


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK, al-Džazíra, Times of Israel

Izrael oznámil vlnu rozsáhlých úderů na cíle na západě Íránu. Útoky hlásí i jihoíránský Šíráz, píše al-Džazíra s odkazem na agenturu Tasním, která je kontrolována íránskými revolučními gardami. Saúdská Arábie tvrdí, že zachytila čtrnáct íránských dronů u Rijádu a v ropných regionech. Teherán odpovědnost odmítl a vyzval k vyšetření útoků na civilní oblasti. Izrael hlásí za poslední den přes sto zraněných.

Jeruzalém k novým úderům na západě Íránu uvedl, že zde ničí infrastrukturu íránského teroristického režimu. Také Teherán používá výraz terorismus, když informuje o USA a Izraeli, jež se podílejí na vojenské operaci s názvem Epická zuřivost.

„Sionisticko-americký zločinný režim napadl teroristickým a nehumánním činem rezidenční a sociálně slabou oblast ve městě Šíráz,“ uvedla agentura Tasním. Doplnila, že domy, které byly cílem útoku, byly zcela zničeny. Jeruzalém se k situaci zatím nevyjádřil.

O případných obětech se al-Džazíra nezmiňuje, uvádí ale rozsáhlé materiální škody. Stanice poznamenala, že Šíráz je nazýván městem vína a že tamní perské zahrady jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Zahrada Eram v Šírázu
Zdroj: Tamara Kejlová

Izrael zažil od půlnoci několik raketových salv z Íránu. V řadě oblastí včetně Jeruzaléma a jihu země se rozezněly sirény. Raketová palba z Libanonu, kde působí Hizballáh, spustila poplach v Haifě, píše server Times of Israel. Izraelské ministerstvo zdravotnictví ráno sdělilo, že v důsledku války bylo za poslední den převezeno do nemocnice 108 osob.

Emiráty jako terč

Íránské revoluční gardy tvrdí, že v neděli vyslaly deset raket a neurčitý počet dronů proti americkým silám na letecké základně al-Dhafra ve Spojených arabských emirátech. Ty už obnovily nakládání ropy v přístavu Fudžajra, které se v sobotu zastavilo po íránském útoku dronem a následném požáru.

Nový íránský vůdce vyzval v prvním prohlášení k uzavření Hormuzu
Modžtaba Chameneí

Přístav Fudžajra na severovýchodě Emirátů se za nynější situace stal jedním z klíčových uzlů pro vývoz ropy, neboť tankery nemusí proplouvat Hormuzským průlivem, který do značné míry ovládá Írán. Podobně Saúdská Arábie využívá alternativu v podobě takzvaného Východo-západního ropovodu směřujícího k Rudému moři. Tyto kapacity ale podle analytiků nejsou plnohodnotnou náhradou dlouhodobého omezení námořní dopravy přes úžinu.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí prohlásil, že USA zaútočily na strategické íránské ostrovy Charg a Abú Músa ze dvou míst v Emirátech – z města Rás al-Chajma a z oblasti poblíž Dubaje. Podle tiskové agentury AP se americké centrální velení odmítlo k Arakčího tvrzení vyjádřit. Emiráty varovaly, že mají právo na obranu, zatím ale „upřednostňují rozum“ a nadále projevují zdrženlivost.

Teherán v odvetě za útok USA na ostrov Charg udeřil v Emirátech
Dým po dopadu zbytků zničeného dronu v průmyslové oblasti ve městě Fudžajra v Emirátech

My nic, říká Írán o dronech v Saúdské Arábii

Další sérii dronů musela v neděli likvidovat i Saúdská Arábie. Íránská tisková agentura Fars napsala, že útoky v Saúdské Arábii nemají žádnou spojitost s islámskou republikou. „Saúdskoarabská vláda by měla usilovat o odhalení původu těchto útoků,“ uvedla agentura.

Arakčí podle Fars řekl, že je možné, že za útoky na civilní cíle v arabských zemích je Tel Aviv. Teherán považuje Izrael za svého úhlavního nepřítele. Arakčí rovněž zmínil, že útoky mohly být provedeny drony LUCAS americké výroby. Tyto bezpilotní stroje mají vzor v íránských dronech typu Šáhed. Podobná tvrzení však nelze ověřit, Izrael ani USA se k nim dosud nevyjádřily.

Írán je ochoten jednat o příměří, řekl Trump. Sám zatím dohodu odmítá
Americký prezident Donald Trump

Arakčí na síti telegram uvedl, že Teherán je ve spojení se zeměmi Perského zálivu a že uvítá jakoukoli iniciativu, která by mohla ukončit americko-izraelskou válku proti Íránu. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí NBC News uvedl, že Teherán je ochoten jednat o příměří, ale že on zatím není připraven takovou dohodu uzavřít.

VideoNěmecko zmírňuje emisní plány

Německá vláda připravuje zákon o snižování emisí z vytápění domácností. Nový návrh je méně přísný než nepopulární reforma předchozí koalice socialistů, zelených a liberálů. Klimatické cíle v Německu ale předepisuje zákon. Spolková vláda podle něj musí zajistit, aby emise poklesly do roku 2030 o 65 procent oproti začátku devadesátých let. Současný kabinet má předložit nová opatření 25. března. Země však podle kritiků prodlužuje svou závislost na fosilních zdrojích, jen těsně splnila klimatické cíle pro rok 2025. Úkol snižovat emise nově připadne dodavatelům energie, postupně by měli přidávat bioplyn, vodík nebo jiné alternativy do paliv. Obavy mají i lidé žijící v nájmu, což je polovina osmdesátimilionové země. Staré topení se jim totiž může v příštích letech prodražit.
před 54 mminutami

Ukrajina ukázala diplomatům materiály ohledně následků ruského útoku na Družbu

Šéf ukrajinské energetické společnosti Naftohaz Serhij Koreckyj představil zástupcům 31 zemí materiály, které mají ukazovat následky ruského útoku na ropovod Družba. Po lednovém přerušení dodávek ruské ropy na Slovensko a do Maďarska tímto potrubím vlády v Bratislavě a v Budapešti opakovaně obvinily Ukrajinu, že obnovu provozu ropovodu záměrně oddaluje.
08:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Jižní Koreu znervózňuje přesun amerických systémů na Blízký východ

Spojené státy přesouvají části systému protiraketového systému THAAD umístěného v Jižní Koreji na Blízký východ. Uvedli to američtí činitelé citovaní listem The Washington Post a jihokorejskými agenturami. Podle místních médií se přesun týká i systému Patriot. Oslabené kapacity v regionu vítá Čína. Severní Korea v sobotu odpálila více než deset balistických střel, jež dopadly do moře.
před 1 hhodinou

Smíru Ruska s Japonskem brání spor o okupované ostrovy

Moskva odmítá jednat s Tokiem o mírové dohodě, která by formálně zakončila druhou světovou válku. Ta nebyla nikdy uzavřena kvůli územnímu sporu o japonská Severní teritoria – v Rusku známá jako Jižní Kurily, která obsadil Sovětský svaz v závěru války v roce 1945. Moskvě vadí japonská podpora Kyjeva.
před 1 hhodinou

Írán je ochoten jednat o příměří, řekl Trump. Sám zatím dohodu odmítá

Írán je ochoten jednat o příměří v současném konfliktu, řekl v telefonickém rozhovoru se zpravodajskou televizí NBC News americký prezident Donald Trump. Dodal ale, že on zatím není připraven dohodu s Íránem uzavřít. Podmínky navrhované Íránem zatím nejsou dost dobré. Jaké konkrétní podmínky by měla případná dohoda splňovat, však neupřesnil.
03:10Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Izraelské síly zabily na Západním břehu rodinu, uvedly palestinské úřady

Izraelské síly v neděli zabily na okupovaném palestinském Západním břehu Jordánu čtyřčlennou palestinskou rodinu, prohlásily podle agentury Reuters palestinské zdravotní úřady. Ty rovněž oznámily smrt dalšího Palestince zabitého izraelskými osadníky. Izraelská armáda uvedla, že zprávy prověřuje.
před 4 hhodinami

Ozbrojenci v Nigérii zabili dvacet lidí, ukradli dobytek a majetek

Při útoku ozbrojenců v centrální části Nigérie zemřelo dvacet lidí. Útočníci nejprve přepadli vojenskou hlídku a poté vtrhli do nedaleké vesnice, kde ukradli velké množství dobytka a majetku. Uvedla to podle agentury AFP místní rozvojová organizace Kanam Development Association (KADA).
04:40Aktualizovánopřed 4 hhodinami
