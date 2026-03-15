Izrael udeřil v Šírázu, tvrdí Írán. Saúdi ničili drony u Rijádu

Izrael oznámil vlnu rozsáhlých úderů na cíle na západě Íránu. Útoky hlásí i jihoíránský Šíráz, píše al-Džazíra s odkazem na agenturu Tasním, která je kontrolována íránskými revolučními gardami. Saúdská Arábie tvrdí, že zachytila čtrnáct íránských dronů u Rijádu a v ropných regionech. Teherán odpovědnost odmítl a vyzval k vyšetření útoků na civilní oblasti. Izrael hlásí za poslední den přes sto zraněných.
Jeruzalém k novým úderům na západě Íránu uvedl, že zde ničí infrastrukturu íránského teroristického režimu. Také Teherán používá výraz terorismus, když informuje o USA a Izraeli, jež se podílejí na vojenské operaci s názvem Epická zuřivost.
„Sionisticko-americký zločinný režim napadl teroristickým a nehumánním činem rezidenční a sociálně slabou oblast ve městě Šíráz,“ uvedla agentura Tasním. Doplnila, že domy, které byly cílem útoku, byly zcela zničeny. Jeruzalém se k situaci zatím nevyjádřil.
O případných obětech se al-Džazíra nezmiňuje, uvádí ale rozsáhlé materiální škody. Stanice poznamenala, že Šíráz je nazýván městem vína a že tamní perské zahrady jsou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Izrael zažil od půlnoci několik raketových salv z Íránu. V řadě oblastí včetně Jeruzaléma a jihu země se rozezněly sirény. Raketová palba z Libanonu, kde působí Hizballáh, spustila poplach v Haifě, píše server Times of Israel. Izraelské ministerstvo zdravotnictví ráno sdělilo, že v důsledku války bylo za poslední den převezeno do nemocnice 108 osob.
Emiráty jako terč
Íránské revoluční gardy tvrdí, že v neděli vyslaly deset raket a neurčitý počet dronů proti americkým silám na letecké základně al-Dhafra ve Spojených arabských emirátech. Ty už obnovily nakládání ropy v přístavu Fudžajra, které se v sobotu zastavilo po íránském útoku dronem a následném požáru.
Přístav Fudžajra na severovýchodě Emirátů se za nynější situace stal jedním z klíčových uzlů pro vývoz ropy, neboť tankery nemusí proplouvat Hormuzským průlivem, který do značné míry ovládá Írán. Podobně Saúdská Arábie využívá alternativu v podobě takzvaného Východo-západního ropovodu směřujícího k Rudému moři. Tyto kapacity ale podle analytiků nejsou plnohodnotnou náhradou dlouhodobého omezení námořní dopravy přes úžinu.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí prohlásil, že USA zaútočily na strategické íránské ostrovy Charg a Abú Músa ze dvou míst v Emirátech – z města Rás al-Chajma a z oblasti poblíž Dubaje. Podle tiskové agentury AP se americké centrální velení odmítlo k Arakčího tvrzení vyjádřit. Emiráty varovaly, že mají právo na obranu, zatím ale „upřednostňují rozum“ a nadále projevují zdrženlivost.
My nic, říká Írán o dronech v Saúdské Arábii
Další sérii dronů musela v neděli likvidovat i Saúdská Arábie. Íránská tisková agentura Fars napsala, že útoky v Saúdské Arábii nemají žádnou spojitost s islámskou republikou. „Saúdskoarabská vláda by měla usilovat o odhalení původu těchto útoků,“ uvedla agentura.
Arakčí podle Fars řekl, že je možné, že za útoky na civilní cíle v arabských zemích je Tel Aviv. Teherán považuje Izrael za svého úhlavního nepřítele. Arakčí rovněž zmínil, že útoky mohly být provedeny drony LUCAS americké výroby. Tyto bezpilotní stroje mají vzor v íránských dronech typu Šáhed. Podobná tvrzení však nelze ověřit, Izrael ani USA se k nim dosud nevyjádřily.
Arakčí na síti telegram uvedl, že Teherán je ve spojení se zeměmi Perského zálivu a že uvítá jakoukoli iniciativu, která by mohla ukončit americko-izraelskou válku proti Íránu. Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s televizí NBC News uvedl, že Teherán je ochoten jednat o příměří, ale že on zatím není připraven takovou dohodu uzavřít.
Načítání...