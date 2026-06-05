Poslanci budou volit místopředsedkyni sněmovny i radní ČT

Poslanci budou opět volit nominantku STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Vybírat budou i novou ombudsmanku. Zájem mají právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Na programu je i volba předsedy vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr a odkládaný výběr šestice členů Rady České televize.
Volbu televizních radních brzdila opozice. Její zástupci se pozastavovali nad kandidaturou Romana Bradáče a Pavla Matochy, ale také Luboše Xavera Veselého a Jiřího Šlégra. Poukazovali na možné pletichy při blíže neurčené volbě generálního ředitele veřejnoprávní televize i na nezákonné odvolání dozorčí komise Rady České televize. Volba by měla tentokrát být veřejná.
Poslance čeká i obsazování volných míst ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny či volba předsedů dvojice stálých sněmovních komisí. Opozice minulý týden poté, co opět neuspěli její kandidáti, sněmovní jednání prakticky zablokovala. Dolní komora neprobrala téměř nic. Situace se poněkud uklidnila až tento týden.
Sněmovnu čeká rovněž závěrečné schvalování novely o rostlinolékařské péči, kterou by poslanci mohli doplnit například o zákaz lovu lišek norováním. Naopak jen nepatrnou šanci má jiná poslanecká úprava, podle níž by myslivecká stráž přišla o právo usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky.
Zákonodárci by rovněž mohli pokračovat ve finálním kole projednávání návrhu zákona o státních zaměstnancích, kterým chce koalice nahradit služební zákon. Zda se k němu dostanou, ale není jisté.
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