Nový šéf VZP se zaměří na reorganizaci, inovace nebo screeningy


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Události: Priority nového ředitele VZP
Zdroj: ČT24

Nový ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ivan Duškov se chce zaměřit na reorganizaci pojišťovny, na rychlejší vstup nových metod do hrazené péče nebo transformaci lůžkových oddělení. To má doprovázet taky nový mechanismus plateb. Závisely by na výsledcích léčby, ne jen na množství výkonů. Rozhodne ale až dohodovací řízení s poskytovateli péče. Změní se také způsob zvaní na onkologické screeningy, přičemž lidé s podezřeními na rychle se rozvíjející nádory by se měli dostat dříve k diagnostice.

Výběr redakce

Izraelský parlament schválil zákon s trestem smrti pro palestinské teroristy

Izraelský parlament schválil zákon s trestem smrti pro palestinské teroristy

před 10 mminutami
Stav velryby uvázlé na mělčině v Německu se lepší, píší tamní média

Stav velryby uvázlé na mělčině v Německu se lepší, píší tamní média

15:04Aktualizovánopřed 21 mminutami
Jihomoravský radní přišel kvůli alkoholu o řidičský průkaz, zvažuje rezignaci

Jihomoravský radní přišel kvůli alkoholu o řidičský průkaz, zvažuje rezignaci

před 27 mminutami
Na jihu Libanonu zahynuli za 24 hodin tři příslušníci jednotek OSN

Na jihu Libanonu zahynuli za 24 hodin tři příslušníci jednotek OSN

19:08Aktualizovánopřed 56 mminutami
Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

03:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

EK vyzvala Slovensko, ať zruší dvojí ceny nafty. Fico Komisi zkritizoval

16:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

před 3 hhodinami
Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoNový šéf VZP se zaměří na reorganizaci, inovace nebo screeningy

Nový ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ivan Duškov se chce zaměřit na reorganizaci pojišťovny, na rychlejší vstup nových metod do hrazené péče nebo transformaci lůžkových oddělení. To má doprovázet taky nový mechanismus plateb. Závisely by na výsledcích léčby, ne jen na množství výkonů. Rozhodne ale až dohodovací řízení s poskytovateli péče. Změní se také způsob zvaní na onkologické screeningy, přičemž lidé s podezřeními na rychle se rozvíjející nádory by se měli dostat dříve k diagnostice.
před 18 mminutami

VideoDen české vlajky Senát nepodpořil. Vyvěste je, vyzval i tak Babiš úřady

Třicátý březen jako Den české vlajky – vládní návrh sněmovna sice zrychleně schválila, Senát jí ho ale vrátil zpět. Podle horní komory stačí jen změnit název svatováclavského svátku na Den české státnosti a státních symbolů. Vlajka s bohatou historií vznikala ještě za prezidenta T.G. Masaryka a u sebe na lodi ji měli legionáři při cestě z Vladivostoku do Terstu. Po zániku Československa převzala vlajku Česká republika. Slovensko bylo proti, odkazovalo na společný ústavní zákon, který to zakazoval. Návrh na rozšíření významných dnů předložil premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož je státní vlajka tuzemským základním symbolem a vyjadřuje nezávislost a svrchovanost Česka. Senátoři nicméně záměr nepodpořili, například místopředseda senátního ústavně-právního výboru Stanislav Balík (nestr.) ho označil za „lacinou vlnu národovectví“. Přesto premiér vyzval úřady, aby vlajky vyvěsily.
před 40 mminutami

Stát půjčí rafineriím ropu, vláda připraví zastropování marží u paliv

Stát půjčí tuzemským rafineriím sto tisíc tun ropy ze svých nouzových rezerv, řekl po jednání kabinetu Andrej Babiš (ANO). Důvodem opatření je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL. K situaci o cenách pohonných hmot se vláda znovu sejde ve čtvrtek. Předtím, ve středu, bude opět jednat s hlavními distributory. Ministerstvo financí dál analyzuje situaci, ve hře je i možnost snížit spotřební daň. Vláda také připraví zastropování marží obchodníků s palivy. Ceny paliv rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu.
03:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

V Paraguayi byl nalezen mrtvý český podnikatel. Muž podezřelý z činu se zastřelil

Čech podezřelý z vraždy 50letého českého podnikatele v Paraguayi spáchal sebevraždu poté, co jej po útěku z místa činu obklíčila policie. Napsal to v neděli server Última Hora. Motiv vraždy, která se stala o víkendu, je zatím neznámý.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Soud rehabilitoval kardinála Berana. Komunisté ho v internaci drželi roky

Obvodní soud pro Prahu 1 rehabilitoval kardinála Josefa Berana, kterého držel komunistický režim téměř 15 let v internaci. České televizi to potvrdila mluvčí soudu Ivana Tichá. Podle předkladatele návrhu, advokáta Lubomíra Müllera, internace kardinála proběhla bez soudu. Berana komunisté internovali v letech 1951 až 1965 na různých místech v Československu. Po jmenování kardinálem v roce 1965, kdy odcestoval do Říma, se už do vlasti nemohl vrátit. Zemřel v roce 1969 v nedožitých jednaosmdesáti letech.
před 3 hhodinami

Část dodavatelů zdražuje fixované ceníky plynu i elektřiny

Energetická společnost E.ON od pondělka zdražila některé fixované ceníky plynu i elektřiny. Zvýšení cen o nižší stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu (MWh) se týká nově uzavíraných smluv se závazkem. Zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou nebo s fixací uzavřenou už dříve se změny nedotknou. Zdražení fixovaných tarifů u nových smluv nebo jejich přípravu v minulých dnech oznámily například i innogy, Pražská plynárenská či MND. Reagují tak na růst ceny plynu na světovém trhu.
před 4 hhodinami

Ceny paliv rostou, zároveň stoupá i poptávka

Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent, řekl mluvčí ČAPPO Václav Loula. Nedostatek paliv podle něj nehrozí. Podle analytiků je příčinou vyšší poptávky předzásobování motoristů a také větší zájem řidičů ze zahraničních zemí, kde jsou paliva dražší.
13:41Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Primátor Karviné obviněný ve fotbalové kauze nerezignuje. Znovu odmítl vinu

Primátor Karviné Jan Wolf (nestr., dříve SOCDEM) obviněný v korupční fotbalové aféře na svou funkci rezignovat nehodlá. V podzimních komunálních volbách chce opět kandidovat a ucházet se o obhajobu primátorské funkce. Wolf také znovu odmítl svou vinu. K průběhu trestního řízení se on ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
13:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...