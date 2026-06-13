Cizí rozvědky nás špehují pomocí želv a ryb, tvrdí Čína

Zahraniční rozvědky využívají želvy a ryby vybavené senzory ke sběru citlivých dat a mapování podmořských zón čínského pobřeží. V pátek to podle agentury AFP uvedlo čínské ministerstvo státní bezpečnosti v příspěvku na sociálních sítích nazvaném V hlubinách moře se proudy chvějí. Rozvědky podle Pekingu používají i další nové špionážní vybavení a čínští rybáři by proto měli být ostražití a hlásit veškeré podezřelé předměty, které na moři naleznou.
V určitých čínských vodách byli podle ministerstva objeveni velcí mořští živočichové s připevněnými senzory, které shromažďovaly „citlivé údaje“ jako teplota a slanost vody či informace o hlubokých mořských proudech. Tato data byla posléze odesílána do zahraničí pomocí satelitního spojení.
Cizí rozvědky také podle Pekingu používají podvodní kluzáky poháněné solární energií, bóje s vysoce přesnými senzory či zařízení připevněná na trup nákladních lodí. Tyto technologie jsou podle ministerstva schopné v reálném čase zachycovat „dynamiku přístavů“.
Podle ministerstva mohou být shromážděné údaje použity pro vytváření „podmořských map“ za účelem identifikace slabých míst obrany čínského pobřeží, což představuje závažnou hrozbu pro národní bezpečnost země.
Ministerstvo nejmenovalo konkrétní rozvědku či stát, které za údajnou mořskou výzvědnou činností stojí. Agentura AFP nicméně připomněla, že Čína a západní země se dlouhodobě vzájemně obviňují ze špionáže nejrůznějšího druhu.