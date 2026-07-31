„Je to špatný plán pro fotbal.“ Blízký poradce šéfa FIFA rezignoval

Jeden z nejbližších poradců předsedy mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina po zveřejnění plánů na prodej práv na světové šampionáty rezignoval. Carlos Cordeiro označil návrh za špatnou dohodu pro fotbal a pro jeho budoucnost.
„Říkám to jasně: na tomto návrhu jsem se nijak nepodílel a jednoznačně s ním nesouhlasím,“ uvedl v pátek Američan Cordeiro v prohlášení. „Je to špatný plán pro členské svazy FIFA, špatný plán pro fotbal a špatný plán pro dlouhodobou budoucnost tohoto sportu,“ doplnil.
FIFA v úterý zveřejnila plán na prodej podílu z komerčních práv na mistrovství světa mužů, žen, mládeže i klubů soukromým investorům. Ti by měli v dceřiné společnosti získat dvacet procent a zaplatit za ně 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Podle listu The Times jsou do tohoto plánu zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž Infantina pojí blízké přátelství.
„FIFA takovou dohodu nepotřebuje, v rezervách má miliardy dolarů,“ podotkl Cordeiro, bývalý předseda americké fotbalové federace US Soccer, který při přípravách letošního MS podle agentury AP často doprovázel Infantina na schůzky v Bílém domě.
Proti plánům FIFA se zatím otevřeně postavily tři kontinentální konfederace. Nejdále zašla UEFA, která ve čtvrtek vyhlásila bojkot světových šampionátů. „Fotbal se nikdy neměl dostat do takové pozice. Reálná možnost bojkotu mistrovství světa by měla znepokojovat každého, komu leží na srdci budoucnost našeho sportu,“ apelovala asijská konfederace AFC. Proti se postavila také severoamerická konfederace CONCACAF.