FIFA chce prodat podíl z šampionátů soukromým investorům, UEFA zvažuje bojkot

Mezinárodní fotbalová federace FIFA plánuje prodat podíl z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům. Ti by měli získat dvacet procent a zaplatit za ně přes čtyři miliardy dolarů (89 miliard korun). Evropská fotbalová unie UEFA chce ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Podle stanic Sky, ESPN a agentury Bloomberg je ve hře i možný bojkot světového šampionátu.
Federace hodlá založit dceřinou společnost FIFA Forward Enterprise v hodnotě dvacet miliard dolarů (424 miliard korun), která převezme komerční práva na její vrcholné soutěže, tedy mistrovství světa mužů, žen a klubů. List The Times v té souvislosti dodal, že taková dohoda by mohla zvýšit tlak na další rozšiřování počtu účastníků mistrovství světa nebo na pořádání šampionátů častěji než dosud.
Ve společném podniku by FIFA zůstala majoritním vlastníkem, veškerý zisk hodlá investovat zpět do fotbalu. Částky, které posílá jednotlivým národním svazům, chce do roku 2038 až ztrojnásobit. „Externí investoři budou mít ve společnosti pouze menšinový podíl a nebudou hrát žádnou provozní roli. Investují do dceřiné společnosti FIFA, nikoli do samotné FIFA. Pro FIFA se nic nemění,“ uvedla federace.
FIFA zdůraznila, že si ponechá výlučnou kontrolu nad řízením fotbalu, soutěžemi, kalendářem zápasů a všemi sportovními rozhodnutími. Návrh hodlá brzy předložit 211 členským svazům a Radě FIFA, které o něm budou rozhodovat.
„Fotbal je nejoblíbenějším sportem na světě a mimořádným motorem společenského rozvoje. Část tohoto sportu proměnila tuto popularitu v pozoruhodnou komerční hodnotu – a my tento úspěch oslavujeme a chceme, aby pokračoval, protože to pozvedá celý fotbal. FIFA existuje proto, aby podporovala rozvoj ve všech koutech světa,“ prohlásil prezident FIFA Gianni Infantino.
UEFA dle médií zvažuje bojkot mistrovství světa
UEFA chce v návaznosti na oznámení FIFA svolat ještě v tomto týdnu mimořádné zasedání. Podle stanic Sky, ESPN a agentury Bloomberg je ve hře i možný bojkot světového šampionátu.
„Tím se překračuje hranice, kterou vedoucí fotbalové instituce nikdy nesmějí překročit. UEFA bere tuto záležitost velmi vážně. Stejně tak by měly postupovat i všechny národní fotbalové svazy. Nikdo z nás nevlastní fotbal. Není na FIFA, aby ho prodávala,“ sdělila evropská federace na v úterý zveřejněné plány FIFA.
Podle zdrojů The Times jsou do Infantinových plánů zapojené i osoby z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž ho pojí blízké přátelství. Hlavním investorem by měla být společnost založená Joshuou Kushnerem, bratrem Trumpova zetě Jareda Kushnera. Sám Infantino by pak po skončení mandátu ve funkci prezidenta FIFA, který by v případě znovuzvolení vypršel v roce 2031, mohl vést novou společnost jako generální ředitel.
Podobnou záležitost řešila před třemi lety Německá fotbalová liga (DFL), jež sdružuje dvě nejvyšší soutěže v zemi. Zástupci klubů tehdy odmítli prodej osminového podílu mediálních práv investorům zvenčí. Podle vedení DFL měl prodej podílu 12,5 procenta práv pro domácí a celosvětový trh na dvacet let přinést soutěži přibližně dvě miliardy eur (47 miliard korun).