UEFA vyřadila fotbalisty Karviné ze svých soutěží

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje 2. předkolo Konferenční ligy.
Pozici Karviné převzala Plzeň, Viktoria se posunula z druhého do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v Konferenční lize, ale místo Západočechů ve 2. předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.