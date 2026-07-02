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UEFA vyřadila fotbalisty Karviné ze svých soutěží


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) vyřadila Karvinou kvůli účasti v domácí korupční aféře ze svých soutěží a upravila nasazení českých klubů. Nově se do pohárů dostal Jablonec, který si místo Hradce Králové zahraje 2. předkolo Konferenční ligy.

Pozici Karviné převzala Plzeň, Viktoria se posunula z druhého do závěrečného 4. předkola Evropské ligy a získala jistotu účasti v hlavní fázi soutěží UEFA. Polepšil si i Hradec Králové, který nezačne kvalifikaci v Konferenční lize, ale místo Západočechů ve 2. předkole Evropské ligy. UEFA o tom informovala v tiskové zprávě.

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Fotbalista, ilustrační snímek

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