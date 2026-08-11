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„Jsem pevně přesvědčený o tom, že v roce 2027 budeme pevně nad dvěma procenty (HDP) a už tam zůstaneme,“ prohlásil k výdajům na obranu vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie na resortu obrany Jakub Landovský. Splnit závazek NATO vydávat dvě procenta HDP na obranu se dle Landovského, který se odkazoval i na premiéra Andreje Babiše (ANO), již v letošním roce nejspíše nepodaří. „Evropa, v úleku z bezpečnostní situace okolo sebe, rozhodla, že obranné výdaje se nebudou počítat do dlužních limitů, které mají evropské státy nakázané,“ poznamenal dále v Interview ČT24. Dle něj je důležité investovat kromě fyzické infrastruktury také do té kybernetické. Pořad moderoval Jiří Václavek.