Justice porušila práva Jiřikovského z bitcoinové kauzy, rozhodl Ústavní soud

Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy, konstatoval Ústavní soud (ÚS). Krajský soud chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Jeho usnesení proto ústavní soudci zrušili, předešlé vazební rozhodnutí Městského soudu v Brně ale zůstalo v platnosti. Na svobodu se tak Jiřikovský zatím nedostane.
„Obhajoba musí mít reálnou možnost vyjádřit se ke stanovisku státního zastupitelství,“ řekl předseda senátu Zdeněk Kühn.
Jiřikovský se vyhlášení nezúčastnil, jeho advokát Martin Kotrbáček nález považuje za částečný úspěch.„Nález vnímáme pozitivně, byť jsem doufal, že když už do toho ÚS zasahuje podruhé, bude mít dost prostoru zaobírat se našimi dalšími námitkami, to znamená tím, zda jsou skutečně dány vazební důvody,“ řekl Kotrbáček. Na základě jiného podnětu ústavní soudci už dříve konstatovali porušení Jiřikovského práv při jiném rozhodování o vazbě. K propuštění na svobodu ale nevedl ani předešlý nález.
Městský soud letos v dubnu ponechal Jiřikovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna, a to například kvůli obavě z jeho útěku. Muž podal stížnost, kterou krajský soud jako druhá instance poslal k reakci Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci a obdržel osmistránkové vyjádření.
Následně v květnu zrušil usnesení městského soudu, ovšem sám rozhodl o tom, že Jiřikovský zůstane ve vězení, protože vazební důvody trvají. Obhajoba tvrdila, že krajský soud vycházel i z argumentů státního zastupitelství, ke kterým se ovšem Jiřikovský nemohl vyjádřit. Podle ústavních soudců to skutečně byla chyba.
„Nedostatky v organizaci a činnosti soudní moci, ke kterým při množství projednávaných věcí občas logicky dochází, nemohou jít k tíži těch, kteří se na soud obracejí jako na ochránce svých práv,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Baxy. Krajský soud se teď musí znovu zabývat Jiřikovského stížností proti dubnovému prodloužení vazby. O dalším trvání vazby se navíc musí znovu rozhodovat kvůli nedávnému podání obžaloby.
Aktéři kauzy vinu popírají
Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného Jiřikovského, provozovatele darknetového tržiště, kde se obchodovalo s drogami. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na „vyprání“ špinavých peněz. Aktéři, mezi kterými je také exministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS), vinu popírají.
Blažek na síti X označil vazbu za součást nátlaku na Jiřikovského, jenž podle exministra odmítá potvrdit „příběh“ vykonstruovaný policií a státním zastupitelstvím. „Co myslíte, kolik ‚svobodné vůle‘ byste měli po spektakulárně násilnickém zatčení, hrozbě neomezené vazby a nekonečného trestu, jímž žalobci nehrozívají ani vrahům a brutálním násilníkům?“ uvedl Blažek.
„A fakt, že ÚS musel opakovaně konstatovat i porušování základních pravidel trestního řízení vůči němu, jen dokresluje, jak si jsou ‚orgány‘ jisté, že si s propagandistickou podporou některých pečlivě vybraných novinářů mohou dovolit úplně všechno,“ doplnil Blažek, jenž ale zároveň sdělil, že Jiřikovského osobně nezná.
Na základě jiného podnětu ústavní soudci už dříve konstatovali porušení Jiřikovského práv při rozhodování o vazbě. K propuštění na svobodu ale nevedl ani předešlý nález. Na verdikt ÚS momentálně čeká ještě osm dalších stížností v bitcoinové kauze. Pět jich podal Jiřikovský, dvě advokát Kárim Titz a jednu Blažek. Čtvrtý obžalovaný, někdejší Blažkův náměstek Radomír Daňhel, žádnou stížnost nepodal.