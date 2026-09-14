Brit u soudu přiznal, že přes dvacet let omamoval a znásilňoval manželku

Muž v Británii více než dvacet let podával své manželce omamné látky a znásilňoval ji. Šedesátiletý Brit, jehož jméno nelze uvést, aby nebyla odhalena totožnost jeho manželky, se k tomu v pondělí přiznal před soudem. Obžalovaný se zároveň přiznal k šedesáti trestným činům sahajícím až do roku 2004, včetně podání látky s úmyslem omámit nebo znehybnit manželku, informovaly tiskové agentury.
V nadcházejících týdnech před soudem stanou také další obžalovaní ve věku od 28 do 73 let, kteří jsou obviněni ze zneužívání ženy, zatímco byla pod vlivem drog v bezvědomí. Dvanáct z nich obvinění popírá, zatímco třináctý se přiznal ke spiknutí za účelem podání omamné látky a znásilnění oběti.
Podle agentury AFP jde v Británii o nejnovější z řady trestních případů souvisejících se sexuálním zneužíváním pomocí omamných látek. Celosvětové povědomí o tomto typu zločinu vzrostlo po mediálně sledovaném případu Francouze Dominiquea Pelicota, který téměř deset let podával omamné látky své tehdejší manželce Gisele a spolu s dalšími muži ji znásilňoval.
V samostatném případu se minulý týden v Londýně přiznal jeden muž k tomu, že v on-line skupinovém chatu naváděl další muže k sexuálnímu zneužívání jejich partnerek v bezvědomí a k výměně snímků pořízených při jejich zneužívání.
Koncem týdne má být v Británii také vynesen rozsudek nad dalším mužem, který se v červenci přiznal k 32 sexuálním trestným činům spáchaným na své přítelkyni, jež byla podle obžaloby pod vlivem omamných látek nebo spala.