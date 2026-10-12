Rusko může přistoupit k závažnějším operacím, varuje šéf BIS

Rusko by v příštích měsících mohlo v Česku či jiné demokratické zemi přistoupit k rizikovějším a závažnějším operacím, uvedl ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Mohlo by dle něj například provést sabotážní útoky na objekty, které pomáhají Ukrajině, zaútočit dronem či raketou na sklad zbraní určených pro Kyjev nebo uskutečnit omezenou vojenskou akci vůči některé členské zemi NATO. Zopakoval, že Rusko je pro tuzemsko největší zahraniční bezpečnostní hrozbou a dlouho bude.
„Hrozba není aktuální teď, ale v následujících měsících, třeba po vyhlášení nějaké formy mobilizace ji nelze vyloučit,“ prohlásil Koudelka na mezinárodní konferenci Aktuální bezpečnostní hrozby ve sněmovně. Není však podle něj třeba podléhat hysterii. „Jsme dostatečně silní, abychom všem těmto hrozbám dokázali úspěšně a efektivně čelit. Ale musíme být na ně připraveni,“ dodal.
Spolu s přítomnými vrcholnými zástupci policie se Koudelka shodl na tom, že je Česko jednou z nejbezpečnějších zemí světa.
Česko spolupracuje se spojenci, ujišťuje Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí po jednání vlády Koudelkovi vzkázal, že by bylo dobré, aby si přečetl heslo BIS. Kontrarozvědka na svém webu uvádí, že latinské heslo „audi, vide, tace“ na jejím znaku říká, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a o své práci mlčet.
„Já nemám zapotřebí tady komunikovat informace našich služeb, ty informace jsou určené pro nás. Já můžu ubezpečit spoluobčany, že Česko spolupracuje se spojenci, dostáváme informace,“ uvedl Babiš. Připomněl také jednání Bezpečnostní rady státu naplánované na příští týden.
Koudelka: Moskva se snaží o rozdělení západních demokracií
Koudelka stejně jako v dřívějších letech poukázal na dezinformační snahy Ruska, kterým je třeba čelit zejména budováním silné společnosti. Moskva podle něj není schopná západní demokratické země porazit vojensky ani ekonomicky, a proto se je snaží rozdělit. „Je nutné zúžit operační prostor ruské dezinformační mašinérie,“ sdělil.
Není možné ruskou hrozbu zpochybňovat, a zlehčovat její přítomnost u hranic jednotlivých států, upozornil šéf BIS. Stejně jako dříve Rusko mluvilo o tom, že ruské obyvatelstvo je na Ukrajině utlačováno, tvrdí nyní podobné věci o Pobaltí. Česko a ostatní demokratické státy musí podle Koudelky Rusku jasně říct, že vědí, co plánuje a že mu nevěří.
Ruský vládce Vladimir Putin v září prohlásil, že se Rusko nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. Zároveň tvrdí, že jeho země ví o tom, že „pobaltské republiky porušují práva ruskojazyčných obyvatel“, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky.
Řada západních představitelů poté varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států v odvetě za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Ta od února 2022 čelí plnohodnotné ruské invazi.
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