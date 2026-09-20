Ruský útok na NATO může přijít v řádu měsíců, varoval Koudelka


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruský test soudržnosti NATO může přijít již brzy, varovali v rozhovorech s listem The Guardian představitelé evropských zpravodajských služeb včetně šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky. Ten v rozhovoru řekl, že možný ruský útok včetně omezené invaze na území některého z členských států Aliance by mohl přijít nikoli v řádu let, nýbrž měsíců.

Britský list připomíná, že varování šéfů rozvědek zaznívají v době, kdy polský premiér Donald Tusk poslancům Sejmu řekl, že Rusko podle zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, aby dokázalo, že článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně je spíše teoretické než praktické ustanovení. Francouzský prezident Emmanuel Macron označil Tuskovo varování za „opodstatněné a dobře podložené“.

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K potenciální hrozbě ze strany Moskvy se v uplynulém týdnu vyjádřili tři šéfové evropských zpravodajských služeb v samostatných rozhovorech s deníkem The Guardian na různých místech. Koudelka upozornil, že vedle zvýšené aktivity dronů by součástí plánů Kremlu mohla být i invaze malého rozsahu na území některého ze států NATO, který sousedí s Ruskem.

„Je to možné. Mohlo by jít o omezený vpád, provokace pod falešnou vlajkou, rozsáhlou kampaň na ovlivnění veřejného mínění,“ řekl Koudelka listu The Guardian v sídle BIS v Praze. Tento scénář by se podle něj mohl naplnit už během měsíců, nikoli let. „Spousta lidí ale dělá vše, co je v jejich silách, aby se to nestalo,“ dodal.

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Koudelka také řekl, že současnou ruskou taktikou je „eskalovat za účelem deeskalace“. To znamená, že se Kreml snaží zasahovat slabá místa západních společností, aby oslabil jejich podporu válečnému úsilí Ukrajiny. „Věří, že pokud eskalaci dostatečně vyhrotí, evropské země se rozhodnou Ukrajinu nepodporovat,“ popsal šéf BIS. Ukrajina se pátým rokem se západní pomocí brání celoplošné ruské invazi.

The Guardian hovořil také s ředitelem lotyšské bezpečnostní služby Normundsem Mežvietsem a šéfem švédské vojenské rozvědky a bezpečnostní služby Thomasem Nilssonem. Všichni tři včetně Koudelky soudí, že ať už se stane cokoli, ruská sabotážní kampaň v Evropě v příštích měsících pravděpodobně ještě zesílí.

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