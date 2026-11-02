Zásah proti demonstrantům ve sněmovně byl podle policie přiměřený, pokleknutí už ne


2. 11. 2026Aktualizovánopřed 27 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Policisté z ochranné služby zasahovali v Poslanecké sněmovně při projednávání návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků oprávněně a přiměřeně. Několik demonstrantů muselo na příkaz policisty také pokleknout, to už ale podle závěrů policie přiměřené nebylo, uvedl mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka. S vyhodnocením zásahu bude policie dál pracovat a zařadí tuto situaci do výcviku. Při zásahu v noci z 23. na 24 října vyvedla ochranná služba ze sněmovní galerie osm lidí. Závěr kontroly nerozptýlil pochybnosti a nesouhlas opozice se zákrokem.

„Prověřování se týkalo zásahu proti skupině návštěvníků, kteří v průběhu jednání Poslanecké sněmovny překonali technickou zábranu, organizovaně vstoupili do prostor nepřístupných veřejnosti a následně svým jednáním narušili průběh schůze,“ sdělil v úvodu tiskové zprávy Procházka.

Po hlasitých projevech na galerii nechal přihlížející návštěvníky vyvést předsedající schůze Jiří Barták (Motoristé). „Nezbytné je zdůraznit, že před samotným zákrokem byli návštěvníci poučeni o pravidlech chování na galerii (…) tyto výzvy však nerespektovali, proto bylo nezbytné přistoupit k použití donucovacích prostředků,“ popsal Procházka a doplnil, že celkem takto policisté z galerie vyvedli osm lidí.

Šetření podle policie zároveň potvrdilo, že důvodem zásahu nebyly názory, které demonstranti vyjadřovali, ani jejich transparenty, ale porušení pravidel pro návštěvníky. „Rozhodující skutečností bylo koordinované porušení pravidel pro návštěvníky galerie, neoprávněný vstup do prostoru určeného pouze oprávněným osobám a následné neuposlechnutí zákonných výzev policistů,“ doplnil mluvčí.

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Nepřiměřené pokleknutí

Oddělení kontroly se při prověřování zaměřilo i na postup policisty proti některým demonstrantům, kteří byli z galerie vyvedeni. Policista totiž přikázal několika lidem pokleknout.

„Toto opatření trvalo méně než dvě minuty a bylo motivováno snahou zajistit bezpečnost policistů i dalších přítomných osob,“ upřesnil postup policistů Procházka. Podle kontroly bylo přijetí bezpečnostních opatření odůvodněné, ale pokyn k pokleknutí byl už nepřiměřený. Ochranná služba chce s tímto závěrem dále pracovat a zařadit ho do výcviku, aby policisté v budoucnu v podobných situacích postupovali lépe.

Policisté v noci z 23. na 24 října zasahovali proti demonstrantům, kteří protestovali proti rušení mediálních poplatků a proti postupu koalice při nečekaném zařazení tohoto bodu na program schůze. Před budovou sněmovny a na přilehlém Malostranském náměstí se konala mnohahodinová demonstrace. Sněmovní budovu poté střežila nejen ochranná služba, ale také těžkooděnci ze speciální pořádkové jednotky.

Prověření postupu při vyvedení demonstrantů se dožadovala opoziční ODS, podle níž možná policisté nepřiměřeně použili sílu i vůči lidem, kteří nenarušovali jednání. Opoziční Piráti informovali, že ve stejné záležitosti spustili petici za odvolání Tomia Okamury (SPD) z funkce předsedy sněmovny, protože podle nich nese odpovědnost za vykázání demonstrantů on. Záměr odvolat Okamuru podpořili i lidovci a TOP 09.

Barták řekl, že zásah byl oprávněný a na jeho žádost, kterou jako předsedající schůze učinil v souladu s jednacím řádem. „Policistům děkuji za zajištění pořádku a podmínek pro řádné jednání sněmovny,“ uvedl.

Opozice žádá jasná pravidla

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib poukázal na to, že pokyn k pokleknutí vyvedených demonstrantů policie označila za nepřiměřený. Podle něj Okamura při jednání nezvládl roli garanta férového jednání a svobodné parlamentní diskuse, kterým měl být. Místo toho se podle něj choval jako někdo, kdo toleruje zastrašování občanů a omezování prostoru pro vyjádření jejich názorů.

„Závěry vnitřní kontroly ochranné služby naše pochybnosti o přiměřenosti policejního zásahu rozhodně nerozptýlily. Vyvedení občanů z galerie Poslanecké sněmovny a jejich následné nucení klečet považujeme za nepřiměřený postup. Stanovisko ochranné služby je pouze dílčím závěrem, který nemůže nahradit nezávislé posouzení celého zásahu,“ poznamenal šéf opoziční ODS Martin Kupka. Strana podle něj nadále čeká na odpověď policejního prezidenta.

„Současně podnikáme kroky vůči vedení Poslanecké sněmovny, aby byla jasně stanovena pravidla pro veřejnost na galerii. Je nutné jednoznačně rozlišovat mezi skutečným narušováním jednání sněmovny a legitimním projevem svobody slova, jakým může být například tiché držení transparentu,“ dodal Kupka.

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