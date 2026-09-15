Nahrávám video
Kreml zintenzivnil útoky, sabotáže a dezinformační kampaně v Evropě. Ruské tajné služby často využívají místo elitních důstojníků takzvané telegramové agenty, tedy lidi na jedno použití. Litevská prokuratura nyní zjistila, že český případ hořících autobusů souvisí s událostmi v Litvě a v Rumunsku. Adéla Paclíková z Reportérů ČT ve spolupráci s novináři z Německa, Litvy i Španělska měsíce mapovala, jak k incidentům došlo. Pátrání dovedlo investigativce až k latinskoamerickému tanečnímu studiu v Rusku.