Náraz na dluhovou brzdu očekává Národní rozpočtová rada už v roce 2034

ŽivěNáraz na dluhovou brzdu očekává Národní rozpočtová rada už v roce 2034


24. 9. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Kvůli rozvolnění rozpočtové politiky se očekávaný náraz na dluhovou brzdu posunul z roku 2037 na rok 2034, oznámil předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl při zveřejnění zprávy o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti v roce 2025 a zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Druhý jmenovaný materiál, publikovaný jednou ročně, hodnotí zdraví veřejných financí. Letos se podle NRR otočil dřívější trend rozpočtové konsolidace. Veřejné finance podle ní nelze označit za udržitelné.

Bez přijetí konsolidačních opatření se podle NRR bude v dalších letech zvyšovat zadlužení Česka, které už v roce 2025 dosáhlo rekordní úrovně zhruba 43 procent HDP. Dluhové brzdy by Česko podle rady mělo dosáhnout v roce 2034.

Člen NRR Luboš Komárek komentoval na brífinku graf dluhové dynamiky ukazující predikci vývoje od roku 2026 dál. Vypočetl, že růst reálného HDP by musel být 27procentní, aby Česko nepřekročilo dluhovou brzdu, což označil za „zcela mimo realitu“. „Z dluhů jenom růstem nevyrosteme, musí se dělat i další opatření v rámci veřejných financí,“ shrnul.

Zákon o rozpočtové odpovědnosti nastavuje takzvanou dluhovou brzdu při zadlužení 55 procent HDP. V případě překonání dluhové brzdy musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů.

Vláda schválila na příští rok deficit 386 miliard
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)

„Konstatujeme, že rok 2025 byl, zdá se, na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala nějaká snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů,“ řekl Hampl. Doplnil, že šlo o rok s velkým hospodářským růstem. Zároveň dosáhl poměr dluhu vůči HDP nejvyšší hodnoty za dobu samostatné České republiky. „Každý další rok budeme tento rekord překonávat,“ dodal předseda NRR.

„Za rozpočtovou radu můžu jenom říct, že takovouto míru fiskální expanze nevidíme rádi a nepovažujeme ji v tuhle chvíli za zdravou,“ prohlásil Hampl. Celkový schodek veřejných financí loni dosáhl 2,1 procenta HDP. Letos NRR očekává prohloubení schodku na 2,7 procenta HDP a v příštím roce ještě výraznější prohloubení na 3,5 až 3,7 procenta HDP.

Hampl také připomněl, že vládní koalice letos schválila rozvolnění pravidel rozpočtové odpovědnosti. „Při harmonizaci národních pravidel s evropskými jsme nezvolili cestu prosté harmonizace, což by samo o sobě bylo uvolnění proti minulosti, ale zvolili jsme i cestu národních únikových doložek,“ poznamenal. Česká pravidla jsou tak podle něj nyní volnější než v EU.

Místo konsolidace v příštím roce expanze

V loňské zprávě NRR upozorňovala, že se stav veřejných financí sice zlepšil, stále je ale nešlo označit za zdravé. Apelovala přitom na další rozpočtovou konsolidaci. Pro příští rok nicméně vláda přistoupila k fiskální expanzi a s konsolidací počítá v letech 2028 a 2029.

Hampl minulý týden podotkl, že nepovažuje za příliš pravděpodobné významné omezení rozpočtových schodků v posledních letech volebního období. Příští sněmovní volby se mají konat v roce 2029.

Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem.

Letošní schodek se nejspíš podaří dodržet, míní Národní rozpočtová rada
Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl v Interview ČT24, 27. dubna 2026

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