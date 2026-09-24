Soud zablokoval Trumpovo vypovězení CNN, MS NOW a Politico z Bílého domu


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Federální soudce v USA nařídil prezidentovi Donaldu Trumpovi obnovit novinářům stanic CNN, MS NOW a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce „zřejmě protiústavní“. Informuje o tom agentura Reuters. Podle agentury AP bude nařízení platit čtrnáct dní a má zachovat dosavadní stav, dokud soud případ podrobněji neprozkoumá.

Soudce Tim Kelly nařízení vydal po žalobě CNN, Politico a MS NOW. Média podala žalobu, v níž rozporují zákaz, který prezident oznámil 18. září. Trump tehdy na sociálních sítích uvedl, že trojice médií by neměla mít právo „soustavně psát a přinášet fikci a lži“. Právníci ministerstva spravedlnosti pak zákaz zdůvodňovali bezpečností.

Další čtyři televizní stanice, které jsou společně se CNN součástí takzvaného press poolu, tedy se střídají v denním natáčení prezidenta a sdílejí záběry s dalšími redakcemi, v návaznosti na zákaz z minulého týdne oznámily, že v solidaritě se svými kolegy pozastavují pokrývání prezidenta v rámci press poolu. Stanice ABC, CBS, NBC a Fox News tak fakticky v pondělí bojkotovaly slavnostní otevření nového heliportu u Bílého domu Trumpem.

Trump versus média. Oznámil vypovězení CNN, MSNOW a Politico z Bílého domu
Donald Trump

Soudce v rozhodnutí konstatoval, že novinářům tří médií byly odebrány průkazy do Bílého domu bez řádného procesu zakotveného v ústavě. Dodal, že je obecným pravidlem, že „jednotlivci musí obdržet oznámení a mít možnost se vyjádřit“. Trumpova administrativa podle CNN novináře oficiálně informovala o možnosti se proti rozhodnutí odvolat až ve středu, tedy několik dní poté, co jim odebrala akreditace.

Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství považuje za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, osobně i na sociálních sítích.

Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na brífinky v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem. Důvodem bylo rozhodnutí AP ve zpravodajství nepoužívat název Americký záliv pro Mexický záliv poté, co se jej Trump rozhodl přejmenovat. AP dál používá původní název Mexický záliv, ale zároveň uvádí, že jej Trump přejmenoval na Americký záliv. AP na prezidentův krok rovněž reagovala žalobou a spor pokračuje.

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Americký prezident Donald Trump a mikrofony novinářů, ilustrační snímek

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