Trump přijal Si Ťin-pchinga v Bílém domě

Americký prezident Donald Trump přijal svůj čínský protějšek Si Ťin-pchinga v Bílém domě. Jejich čtvrteční jednání je klíčovým bodem během třídenní návštěvy čínského prezidenta v USA. Později se oba společně s prvními dámami zúčastní státní večeře v Bílém domě. Přítomni budou také zástupci předních amerických firem.
Spojené státy a Čína se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Země tím získají více času na vyjednání potenciálně rozsáhlejší obchodní dohody, uvedl ve středu americký ministr financí Scott Bessent.
Bessent to řekl ve vysílání stanice Fox News několik hodin po setkání s čínským vicepremiérem Che Li-fengem, jehož cílem byla příprava na čtvrteční summit mezi oběma prezidenty.