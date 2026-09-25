Rusko opět útočilo drony na Kyjev

Ukrajina hlásí další ruské vzdušné útoky na Kyjev. Nejméně jeden člověk ve čtvrtek v noci při nich utrpěl zranění, informovali tamní činitelé. Ruské úřady zase hlásí útoky ukrajinských dronů v Bělgorodské, Uljanovské a Voroněžské oblasti, napsala agentura Reuters.
Kyjevský starosta Vitalij Klyčko v noci na telegramu napsal, že dron v metropoli zasáhl neobytnou budovu v Solomjanské čtvrti a že ve městě byl vyhlášen raketový poplach.
Podle kyjevské vojenské správy spadly trosky dronu na pětadvacetiposchoďový obytný dům a jeden člověk utrpěl zranění. Agentura Reuters s odvoláním na místní obyvatele ráno informovala, že se v centru města ozval výbuch po dronovém útoku.
Útoky hlásí i Rusko
Správa ruské Bělgorodské oblasti tvrdí, že při ukrajinském dronovém útoku zahynul jeden člověk a další utrpěl zranění. Gubernátor Uljanovské oblasti Alexej Russkich uvedl, že vzdušný útok zranil osm lidí včetně dítěte a poškodil průmyslovou a civilní infrastrukturu.
Gubernátor voroněžského regionu Alexandr Gusev uvedl, že dronové útoky poškodily obytné budovy, průmyslová zařízení a automobily a zranily nejméně čtyři lidi ve Voroněži. Protivzdušná obrana nad městem a dalšími lokalitami zlikvidovala 88 bezpilotních strojů, napsal. Gubernátor Permského kraje Dmitrij Machonin zase informoval o „masivním“ dronovém útoku, který poškodil nespecifikované průmyslové zařízení.
Rusko proti Ukrajině od února 2022 vede útočnou válku. Ukrajina se ruské agresi brání s pomocí západních zemí. Podniká útoky v hloubi ruského území, jejichž cílem jsou kromě vojenských objektů součásti ruské ropné infrastruktury. Tyto útoky ale působí i škody na civilní infrastruktuře a někdy mají za následek oběti na životech. Materiální a lidské ztráty v Rusku jsou ale nesrovnatelně nižší než ztráty, které ruská armáda způsobuje Ukrajině.