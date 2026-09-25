Opozice chce vyslovit nedůvěru vládě. Schůze bude v úterý


25. 9. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
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Zdroj: ČT24

Opoziční ODS, Starostové, Piráti, lidovci a TOP 09 sebrali pod návrh na svolání schůze dolní parlamentní komory k odvolání vlády podpisy všech svých 92 poslanců. Jednat chtějí na mimořádné schůzi, která se uskuteční v úterý 29. září, o rozpočtu na příští rok, který má podle návrhu druhý nejvyšší schodek v historii Česka, dále o nevyřešeném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a útocích vlády na ústavní instituce, soudy, neziskový sektor a média.

Lídři opozičních stran rovněž již návrh na vyslovení nedůvěry vládě odevzdali ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) schůzi svolal na úterý od 14:00, deset dnů před obecními a senátními volbami. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu.

Babiš prohlásil, že se na schůzi těší. „Už dávno jsem ve sněmovně nevystoupil a chybí mi to. Občané si zaslouží vědět pravdu, když musí poslouchat lži opozice,“ uvedl premiér. Okamura řekl, že pokládá postup opozice za předvolební gesto.

K vyslovení nedůvěry vládě je nutný souhlas nadpoloviční většiny ze všech 200 poslanců. Opozice jich má jen 92, zatímco vládní koalice dohromady disponuje 108 mandáty. Kabinet tak i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá.

Kritika vládních kroků

Šéf ODS Martin Kupka před odevzdáním návrhu novinářům řekl, že Babišova vláda svými kroky mění charakter České republiky k horšímu. Návrh podle něj není prázdné gesto, ale jasný krok mimo jiné na obranu odpovědného hospodaření. „Budeme bránit mnoho schopných a úspěšných lidí v České republice, kteří mají právo na lepší vládu,“ uvedl.

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Opoziční strany si podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba nutnost návrh podat nijak neužívají. Kabinet je ale podle něj buď nekompetentní, nebo navedený, protože objektivně zhoršuje život lidem v Česku. Vláda podle něj pohrdá demokratickými institucemi, nezávislými soudy a prožírá budoucnost země.

Podle šéfů TOP 09 Matěje Ondřeje Havla a STAN Víta Rakušana vláda hazarduje s národní bezpečností. „Pokud Andrej Babiš bude chtít obejít své koaliční partnery, jsme ochotni podpořit navyšování výdajů na obranu,“ uvedl Havel. Rakušan kritizoval nezodpovědné chování kabinetu vůči ruské hrozbě, které podle něj kontrastuje s počínáním vlád pobaltských, skandinávských zemí či v Polsku.

Předseda lidovců Jan Grolich očekává, že opoziční návrh neuspěje. Důležité ale podle něj je, že každý vládní poslanec dostane možnost říct nahlas, zda mu vadí, že vláda lidem otevřeně lže. Rozpočet je v přímém rozporu se sliby, zdůraznil. „Bude důležité sledovat, zda (vládní poslanci) přijdou do práce, zda se třeba zdrží,“ uvedl.

Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda odolala počátkem února. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.

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