Policie navrhla obžalobu v kauze zakázek ministerstva obrany na servis mikrovlnné sítě


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Policisté po třech letech uzavřeli kauzu zakázek ministerstva obrany na servis mikrovlnné sítě a navrhli obžalobu. ČT to sdělil dozorující státní zástupce Adam Borgula, který rozhodne o jejím případném podání. Odmítl ale upřesnit, kolika osob a jakých trestných činů se návrh na obžalobu týká. Případ odstartoval v roce 2023 policejní zásah na generálním štábu Armády České republiky a dalších místech, po kterém vyšetřovatelé obvinili šest lidí a tři firmy z pletich při zadání veřejných zakázek.

„K vašemu dotazu sděluji, že jsem v předmětné trestní věci obdržel od policejního orgánu návrh na podání obžaloby, o němž jsem doposud nerozhodl a rozhodnutí lze vzhledem k rozsahu věci očekávat v horizontu několika měsíců. Vzhledem k fázi trestního řízení nelze sdělit další informace,“ uvedl pro ČT Borgula.

Policisté v souvislosti s kauzou zasahovali na generálním štábu Armády České republiky a na dalších místech 19. září 2023. Při razii tehdy zadrželi deset lidí. Následně šest lidí a tři firmy obvinili z pletich při zadání veřejných zakázek, přičemž nikdo z nich nebyl z armády ani ministerstva obrany.

Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy detektivové obvinili firmy Tesla, Analogia a TTC Telekomunikace, ve které před třemi roky kriminalisté také zasahovali.

Servis zařízení pro komunikaci v krizových dobách

Podle dřívějších informací serveru se několik firem domluvilo, jak získat zakázku na pozáruční servis sítě a na přenosový komunikační systém, kterou zadával resort obrany.

V zakázce armáda hledala někoho, kdo by jí servisoval zařízení určená pro komunikaci v dobách krize, kdy je potřeba nezávislost armádní komunikace na klasických mobilních operátorech.

Jedním z obviněných byl i podnikatel Jindřich Špringl, kterého soud v září 2023 poslal do vazby. Špringl byl také stíhaný v korupční kauze Dozimetr. V té loni uzavřel s žalobcem dohodu o vině a trestu a za poskytnutí stotisícového úplatku dostal peněžitý trest 4,5 milionu korun.

Interní mikrovlnná síť ministerstva obrany pokrývá celé Česko a armádě umožňuje komunikaci nezávislou na telekomunikačních operátorech.

Špringl a jeho firma dostali v kauze Dozimetr peněžitý trest osm milionů
Dopravní podnik Praha

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