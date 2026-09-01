Obžalovaný Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar věnovaný ministerstvu

Obžalovaný Tomáš Jiřikovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Úřad to oznámil v úterní tiskové zprávě a označil to za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou. Zdrojem budoucích sporů mohou podle ministerstva být jak okolnosti přijetí daru, tak jeho následného prodeje v aukcích i uzavření dohod o narovnání s kupci.
Informaci o tom, že Jiřikovský vzal bitcoinový dar zpět, obdrželo ministerstvo letos 14. srpna. Kvůli loňskému přijetí problematického daru od odsouzeného drogového dealera rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS).
Společně s někdejším náměstkem Radomírem Daňhelem a Jiřikovského advokátem Kárimem Titzem nyní kvůli daru čelí obžalobě, a to ze zneužití pravomoci či z praní špinavých peněz. Vinu odmítají. Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších Jiřikovského bitcoinů.