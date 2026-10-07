Většina francouzských středních škol obnovila po protestech výuku

Po úterních rozsáhlých pouličních protestech studentů v celé Francii byla ve středu ve většině středních škol obnovena výuka, i když na některých místech podle agentury AFP pokračují blokády. Ministr vnitra Laurent Nuňez ve středu oznámil, že používání zábleskových granátů policií bylo pozastaveno, přestože ještě v úterý obhajoval nasazení těchto prostředků proti demonstrantům jako přiměřené.
Polovina školního dne má být na pokyn vlády vyhrazena diskusi o problémech studentů. Ti si stěžují například na nedostatek učitelů, špatné vybavení škol, přeplněnost tříd a přetíženost rozvrhů. Studentské svazy středoškoláků i vysokoškoláků vyzývají k dalším protestním pochodům v Paříži i v dalších městech ve čtvrtek.
Některé školy dál nepracují
Podle předběžných údajů ministerstva školství se ve středu ráno otevřelo 86 procent středních škol. Výuka však zůstala zcela či částečně přerušena na 528 středních školách, což ale představuje pokles o 41 procent oproti úterku, kdy proběhla celostátní mobilizace středoškoláků.
Protestující blokují i ve středu některé školy v Paříži, například vchody do středních škol Hélène Boucherové a Voltaira. Barikáda postavená studenty podle zdroje AFP blokuje rovněž pařížskou vysokou školu Sciences Po.
Zábleskové granáty dostaly stop
Ministr vnitra Nuňez ve středu podle agentury AFP oznámil, že používání zábleskových granátů policií bylo pozastaveno. Kontroverzní prostředek ke krátkodobému ochromení demonstrantů se ocitl pod drobnohledem zejména poté, co tento týden přišel o ruku 15letý hoch, který granát zvedl ze země.
Ministr přitom v úterý v rozhovoru s rozhlasovou stanicí France Inter použití policejních granátů a gumových projektilů k rozhánění masových shromáždění obhajoval. Tvrdil, že nasazení těchto prostředků je v případě nepokojů přiměřené a nelze zde hovořit o policejních represích.
Inspekce a prokuratura vyšetřují některé činy policistů
Zábleskové nebo také omračující či paralyzující granáty při detonaci vydávají oslňující záblesk a ohlušující zvuk. „Pozastavuji jejich používání při zásazích proti hnutí středoškoláků, dokud nebudou okolnosti tohoto incidentu zcela objasněny,“ uvedl nyní Nuňez ve vysílání rozhlasové stanice RTL. Ministr rovněž oznámil, že policejní inspekce dostala za úkol prošetřit 18 případů postupu policistů. Děje se tak na pozadí kritiky ze strany demonstrantů, kteří prostřednictvím hesel a transparentů odsuzují počínání příslušníků bezpečnostních složek a obviňují je z policejního násilí.
Prokuratura v Pontoise v úterý oznámila, že stíhá policistu, který při zásahu proti studentské demonstraci ve městě Saint-Ouen-L'Aumone nedaleko Paříže vážně zranil omračujícím granátem čtrnáctiletého chlapce.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu tento týden ostře kritizoval násilnosti, které studentské protesty v posledních dnech doprovází. Z rozdmýchání střetů obvinil krajně levicovou stranu Nepodrobená Francie (LFI), jejíž představitelé na studentské demonstrace chodí. Ve středu večer se má podle AFP premiér, který se snaží uklidnit protestní hnutí středoškoláků, vyjádřit k situaci na středních školách a také k dalším ožehavým tématům, jako jsou ceny pohonných hmot, krize v zemědělství a finanční situace země.