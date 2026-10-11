V Plzni se na koalici dohodlo ANO, Pro Plzeň a STAN


11. 10. 2026Aktualizovánopřed 36 mminutami|Zdroj: ČTK

V Plzni se na koalici na radnici dohodlo vítězné hnutí ANO a jeho dosavadní dva koaliční partneři – uskupení Pro Plzeň, které letos kandidovalo spolu s lidovci, a hnutí STAN, oznámil to večer médiím na narychlo svolaném brífinku volební lídr ANO a dosavadní primátor Roman Zarzycký. V devítičlenné radě města bude mít ANO většinu pěti křesel a Zarzycký zůstane primátorem. STAN bude mít tři křesla a uskupení Pro Plzeň s lidovci jedno. Prvním náměstkem Zarzyckého bude lídr STAN Aleš Tolar.

Strany budoucí plzeňské koalice v neděli podepsaly memorandum a do týdne chtějí také uzavřít koaliční smlouvu.

Dosavadní koalici v Plzni tvořili ANO, STAN, Piráti a Pro Plzeň dohromady s 28 mandáty ve 47členném zastupitelstvu. Piráti se ale v letošních volbách do zastupitelstva nedostali. Nová koalice bude mít 34 mandátů.

ANO nyní získalo osmnáct křesel, dosud mělo patnáct. „Je to poprvé, co ANO ovládlo Plzeň. Já jsem za to vděčný. Pro mě je teď důležité, abychom postavili koalici, která bude pevná, stabilní, vydrží čtyři roky,“ řekl Zarzycký již dříve.

Zdroj: ČSÚ, ČT24

Druhé hnutí STAN bude mít deset zastupitelů oproti dosavadním čtyřem. ODS bude mít osm křesel. V minulých volbách byla ODS součástí koalice SPOLU s KDU-ČSL a TOP 09, dohromady měly patnáct mandátů. Pro Plzeň bude mít teď s lidovci šest zastupitelů, dosud jich mělo pět. Uskupení Chceme Plzeň, v němž se spojila TOP 09 se Zelenými a nezávislými, získalo v letošních volbách pět mandátů.

Z dosavadních stran zastupitelstva neuspělo ve volbách kromě Pirátů ještě hnutí SPD.

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