Útok v Dnipru si vyžádal čtyři zraněné, ruský Yandex hlásí útok na datové centrum


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, Kyiv Independent, Ukrinform

Nejméně čtyři raněné si v noci na neděli vyžádal ruský útok na Dnipro na jihovýchodě Ukrajiny, uvedly úřady. Ukrajinské drony naopak podle médií napadly další datové centrum největší ruské technologické společnosti Yandex, tentokrát ve Vladimiru. Zprávy vycházejí z vyjádření společnosti, které citovala i ruská státní agentura TASS. Datové centrum je údajně zcela vyřazeno z provozu. Kvůli útoku dronů hořelo také na letišti v ruském černomořském letovisku Soči.

Mezi čtyřmi raněnými v Dnipru jsou dvě osmileté dívky, jedna je v péči lékařů v nemocnici, napsal na sociální síti náčelník tamní regionální vojenské správy Oleksandr Hanža. Ruská vojska během noci také opět zaútočila na Oděsu na jihu země, kde byl zasažen obytný dům. To se obešlo bez obětí, informovali záchranáři.

Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 116 dronů, z nichž se 94 podařilo zneškodnit, uvedlo na telegramu ukrajinské letectvo. Bez dalších podrobností dodalo, že zaznamenalo zásahy deseti dronů na sedmi místech. Nálety pokračují, varovalo.

Další útok na datové centrum

K útoku na datové centrum ve Vladimiru, ležícím zhruba 180 kilometrů od Moskvy, došlo v ranních hodinách, podotýká server Ukrajinska pravda. Podle zpráv na sociálních sítích postihly servery Yandexu v důsledku útoku rozsáhlé výpadky. Firma připustila, že část serverů je pro uživatele nedostupná, poznamenal web BBC News.

Nezávislé ruskojazyčné médium Astra, které citovala agentura Ukrinform, informuje například o tom, že následkem útoku mají uživatelé v několika ruských oblastech, ale i v zemích mimo Rusko, jako je například Srbsko nebo Kazachstán, problémy s objednáváním taxislužeb.

V případě potvrzení půjde již o třetí útok na datová centra Yandexu v posledních několika dnech. Potvrzeny jsou zásahy v Rjazaňské a Kalužské oblasti z 8. a 9. října.

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Následky ukrajinského útoku na Záporoží

Gubernátor Vladimirské oblasti Alexandr Avdějev tvrdí, že ve Vladimiru drony rovněž zaútočily na předměstskou infrastrukturu. Nálet se podle něj obešel bez obětí a zraněných, škody neutrpěly ani obytné domy, ale bez elektřiny se ocitlo asi pět tisíc lidí. Z okolí objektu, který napadly drony, se evakuují lidé, dodal.

Trosky dronu způsobily požár kancelářské budovy na letišti v Soči, který byl již uhašen, tvrdí krizový štáb Krasnodarského kraje na jihu evropské části země. Nálet se obešel bez obětí a zraněných, dodal.

Dle vyjádření ruského ministerstva obrany zničila protivzdušná obrana během noci 479 ukrajinských dronů nad 17 ruskými regiony, anektovaným Krymem a Černým mořem. O celkovém počtu útočících dronů ani o případných škodách se nezmínilo.

Ukrajina od února 2022 vzdoruje plošné ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.

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