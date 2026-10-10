Hútíové udeřili na letiště v Rijádu, zranění utrpělo nejméně pět lidí

Letiště v saúdskoarabské metropoli Rijádu se v sobotu znovu stalo terčem raketového útoku jemenských povstalců hútíů. Informuje o tom agentura AFP, podle níž je pět zraněných na jednotce intenzivní péče. Letiště bylo evakuováno a je uzavřené.
Zdroj AFP uvedl, že raketa zasáhla letiště kolem 15:00 (14:00 SELČ). Na místě se ozval hlasitý výbuch. Jaká část vzdušného přístavu byla zasažena, však zatím není zřejmé. Agentura Reuters s odvoláním na svědka napsala, že k mezinárodnímu letišti zamířilo více než 12 sanitek.
Saúdská vláda se dosud k situaci nevyjádřila. Mezinárodní letiště podle serveru televize al-Džazíra rozeslalo cestujícím upozornění, aby předtím, než se vydají na cestu, si ověřili, zda jejich let nebyl zrušen.
Na vzdušný přístav v Rijádu opakovaně útočí jemenští povstalci hútíové. Saúdská Arábie totiž vede koalici, která bojuje proti nim a podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Rebelové napojení na Írán aerolinkám vzkázali, aby se vyhýbaly saúdskému vzdušnému prostoru, protože je podle nich oblastí vojenských operací.
Ve čtvrtek jeden z úderů zabil tři saúdské civilisty, včetně pilota. Za celý týden si útoky na letiště vyžádaly čtyři životy, další zraněné a také vážně poničené letadlo.